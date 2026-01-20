Что вы пропустили в 22-м туре АПЛ: странный рекорд «Ливерпуля», судорога не дала отметить гол-шедевр

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете 🟠 .

Эмери, Тухель, Артета и Гвардиола – Кэррик с «МЮ» пока играл только против топ-тренеров

Второй тренерский заход в «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик начал с убедительной победы в дерби Манчестера. 2:0 над Пепом!

Впрочем, это самое обычное дело для Майкла.

5 лет назад Кэррик подхватил «Юнайтед» после увольнения Сульшера и провел три матча. Все соперники были как на подбор: «Вильярреал» Уная Эмери, «Челси» Томаса Тухеля и «Арсенал» Микеля Артеты.

Как тогда справился Кэррик? Две победы и ничья 1:1 с «Челси» Тухеля.

Выглядит внушительно. И пока проще не станет: в следующем туре – «Арсенал» Артеты.

Алекс Фергюсон наконец-то доволен

Величайший тренер в истории «Ман Юнайтед» смотрел дерби в компании Немани Видича – одной из лучших своих зимних покупок.

Когда Патрик Доргу забил второй гол, Фергюсон просто светился. Вот это здорово. Почаще бы.

Середина зимы, а Шон Дайч в шортах. Все нормально

Матч с «Арсеналом» Дайч провел в спортивном костюме. Неужели Шон дрогнул? Мы-то думали, что тренер «Форест» совершенно не боится холодов.

Спокойно, это ложная тревога: на интервью к телевизионщикам Дайч вышел в шортах. И вновь заговорил о старых добрых временах: «В раздевалках 300 градусов [жары]. Если вы зайдете туда, то это будто печка. Сейчас игроки не такие, как в мои годы».

Тем вечером в Ноттингеме было от 4 до 6 градусов.

«Черт возьми, каждый гребаный раз». Деклан Райс не в настроении

Хватает базового английского (и знания парочки ругательств), чтобы понять: Райс недоволен потерей очков. «Арсенал» выдал нули в Ноттингеме и вновь упустил шанс основательно отдалиться от «Ман Сити».

Райс был самым активным игроком у «Арсенала» и в другой день мог бы уйти с голевой передачей. Но нет. И потому – раздражение вместо радости.

Защитник «Форест» вспомнил знаменитого рестлера – и фанам «Арсенала» это не понравится

Ола Айна понимает, что его пронесло: в игре с «Арсеналом» ВАР пару минут всматривался, не тянет ли контакт мяча и руки защитника на пенальти. Не дали.

После матча Айна устроил парад отсылок. В череде фотографий он выложил тот самый стоп-кадр и добавил рядом снимок рестлера Эдди Герреро. И прикрепил песню Viva La Raza («Да здравствует народ»), под которую на бои выходил как раз Герреро.

Все бы ничего, но там есть такая строчка: «Я вру, мошенничаю и ворую». Слова удачно перекликались с образом Герреро, всегда готового на всякие штучки и хитрости.

Чувствуете связь, да?

Еще одна записка для игроков «Челси» прямо на поле

Старомодные записки с инструкциями не теряют актуальности для «Челси» и с новым тренером.

В первом тайме против «Брентфорда» Лиэм Росеньор через Алехандро Гарначо передал листочек Энцо Фернандесу. Тот прочел и спрятал бумажку в гетры.

Скорее всего, там тренер просил Энцо подниматься чуть выше при владении мячом.

К похожей коммуникации прибегал и тренерский штаб Энцо Марески в 8-м туре против «Ноттингем Форест».

«Ливерпуль» не обыграл дома ни одного новичка АПЛ. Чемпионы так не делают

«Ливерпуль» набил 3,18 по xG (ожидаемые голы) и все равно умудрился не обыграть «Бернли» на «Энфилде» (1:1). Для этого пришлось смазать пенальти.

С новичками лиги в этом сезоне у «Ливерпуля» не пошло. Недавно «красные» не справились в домашних матчах с «Сандерлендом» (1:1) и «Лидсом» (0:0).

Так «Ливерпуль» стал первым действующим чемпионом АПЛ, не обыгравшим дома ни одного новичка . А в клубной истории такой неловкости не случалось с сезона-1980/81.

Неприятно.

Приключения Бробби из «Сандерленда»: забил красивый гол и тут же свалился с судорогой

Брайан Бробби принес «Санлерленду» победу над «Кристал Пэлас» – 2:1.

Но лучше не спрашивайте, как голландец праздновал гол.

Для начала Брайан классно перекинул вратаря. Мяч от перекладины влетел в ворота, стадион взревел от восторга. Что в этот момент делал Бробби? Хромал и просил о помощи! Партнеры кое-как размяли нападающему ногу и очень много смеялись.

Великое и нелепое часто рядом.

Энтони Гордон больше года не забивает в АПЛ с игры

Наша постоянная рубрика: оказывается, статусный игрок Премьер-лиги целую вечность не делает что-то нужное и важное.

Сегодняшний герой – Энтони Гордон из «Ньюкасла».

Вингер «Ньюкасла» на выходных прошел отметку – больше года без мячей в АПЛ с игры. В этом сезоне у Гордона два гола в лиге – оба с пенальти. А последний гол с игры состоялся 15 января 2025-го против «Вулвз».

В Лиге чемпионов Энтони забивает побольше – аж 5 мячей в этом розыгрыше (3 – с точки).

Уже 17 нулевых ничьих – больше, чем за весь прошлый сезон

В воскресенье «Вулвз» и «Ньюкасл» скатали нули – это 17-я безголевая ничья на 220 матчей.

За весь прошлый сезон было 16 (в 380 матчах). Сезоном ранее – 11.

Лига определенно стала скучнее.

В последнем матче тура забили лучший гол тура

Вот так «Брайтон» сравнял счет в матче с «Борнмутом» на 91-й минуте. Супергерой – 18-летний Харалампос Костулас. Фантастика.

Для «Брайтона» это 9-й гол, забитый игроком с замены (лучший результат в лиге).

Звезды АПЛ на НБА в Лондоне

На выходных Лондон принял первый матч НБА с 2019-го: «Мемфис» играл против «Орландо».

Такое событие притянуло кучу знаменитостей. Премьер-лига была на виду: Райс, Вирджил Ван Дейк, Вильям Салиба и еще с десяток других звучных имен.

Салиба даже сказал, что у его партнера по защите «Арсенала» Габриэла получилось бы в баскетболе: «Потому что он очень высоко прыгает и много забивает».

