Спецпроект
8 мин.

Что вы пропустили в 22-м туре АПЛ: странный рекорд «Ливерпуля», судорога не дала отметить гол-шедевр

3 k

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете 🟠.

Это 22-я серия Занятных штучек. Предыдущая – здесь

Эмери, Тухель, Артета и Гвардиола – Кэррик с «МЮ» пока играл только против топ-тренеров

Второй тренерский заход в «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик начал с убедительной победы в дерби Манчестера. 2:0 над Пепом!

Впрочем, это самое обычное дело для Майкла.

5 лет назад Кэррик подхватил «Юнайтед» после увольнения Сульшера и провел три матча. Все соперники были как на подбор: «Вильярреал» Уная Эмери, «Челси» Томаса Тухеля и «Арсенал» Микеля Артеты.

Как тогда справился Кэррик? Две победы и ничья 1:1 с «Челси» Тухеля.

Выглядит внушительно. И пока проще не станет: в следующем туре – «Арсенал» Артеты.

Алекс Фергюсон наконец-то доволен

Величайший тренер в истории «Ман Юнайтед» смотрел дерби в компании Немани Видича – одной из лучших своих зимних покупок.

Когда Патрик Доргу забил второй гол, Фергюсон просто светился. Вот это здорово. Почаще бы.

Середина зимы, а Шон Дайч в шортах. Все нормально

Матч с «Арсеналом» Дайч провел в спортивном костюме. Неужели Шон дрогнул? Мы-то думали, что тренер «Форест» совершенно не боится холодов.

Спокойно, это ложная тревога: на интервью к телевизионщикам Дайч вышел в шортах. И вновь заговорил о старых добрых временах: «В раздевалках 300 градусов [жары]. Если вы зайдете туда, то это будто печка. Сейчас игроки не такие, как в мои годы».

Тем вечером в Ноттингеме было от 4 до 6 градусов.

«Черт возьми, каждый гребаный раз». Деклан Райс не в настроении

Хватает базового английского (и знания парочки ругательств), чтобы понять: Райс недоволен потерей очков. «Арсенал» выдал нули в Ноттингеме и вновь упустил шанс основательно отдалиться от «Ман Сити».

Райс был самым активным игроком у «Арсенала» и в другой день мог бы уйти с голевой передачей. Но нет. И потому – раздражение вместо радости.

Защитник «Форест» вспомнил знаменитого рестлера – и фанам «Арсенала» это не понравится

Ола Айна понимает, что его пронесло: в игре с «Арсеналом» ВАР пару минут всматривался, не тянет ли контакт мяча и руки защитника на пенальти. Не дали.

После матча Айна устроил парад отсылок. В череде фотографий он выложил тот самый стоп-кадр и добавил рядом снимок рестлера Эдди Герреро. И прикрепил песню Viva La Raza («Да здравствует народ»), под которую на бои выходил как раз Герреро.

Все бы ничего, но там есть такая строчка: «Я вру, мошенничаю и ворую». Слова удачно перекликались с образом Герреро, всегда готового на всякие штучки и хитрости.

Чувствуете связь, да?

Еще одна записка для игроков «Челси» прямо на поле

Старомодные записки с инструкциями не теряют актуальности для «Челси» и с новым тренером.

В первом тайме против «Брентфорда» Лиэм Росеньор через Алехандро Гарначо передал листочек Энцо Фернандесу. Тот прочел и спрятал бумажку в гетры.

Скорее всего, там тренер просил Энцо подниматься чуть выше при владении мячом.

К похожей коммуникации прибегал и тренерский штаб Энцо Марески в 8-м туре против «Ноттингем Форест».

«Ливерпуль» не обыграл дома ни одного новичка АПЛ. Чемпионы так не делают

«Ливерпуль» набил 3,18 по xG (ожидаемые голы) и все равно умудрился не обыграть «Бернли» на «Энфилде» (1:1). Для этого пришлось смазать пенальти.

С новичками лиги в этом сезоне у «Ливерпуля» не пошло. Недавно «красные» не справились в домашних матчах с «Сандерлендом» (1:1) и «Лидсом» (0:0).

Так «Ливерпуль» стал первым действующим чемпионом АПЛ, не обыгравшим дома ни одного новичка. А в клубной истории такой неловкости не случалось с сезона-1980/81.

Неприятно.

Приключения Бробби из «Сандерленда»: забил красивый гол и тут же свалился с судорогой

Брайан Бробби принес «Санлерленду» победу над «Кристал Пэлас» – 2:1.

Но лучше не спрашивайте, как голландец праздновал гол.

Для начала Брайан классно перекинул вратаря. Мяч от перекладины влетел в ворота, стадион взревел от восторга. Что в этот момент делал Бробби? Хромал и просил о помощи! Партнеры кое-как размяли нападающему ногу и очень много смеялись.

Великое и нелепое часто рядом.

Энтони Гордон больше года не забивает в АПЛ с игры

Наша постоянная рубрика: оказывается, статусный игрок Премьер-лиги целую вечность не делает что-то нужное и важное.

Сегодняшний герой – Энтони Гордон из «Ньюкасла».

Вингер «Ньюкасла» на выходных прошел отметку – больше года без мячей в АПЛ с игры. В этом сезоне у Гордона два гола в лиге – оба с пенальти. А последний гол с игры состоялся 15 января 2025-го против «Вулвз».

В Лиге чемпионов Энтони забивает побольше – аж 5 мячей в этом розыгрыше (3 – с точки).

Уже 17 нулевых ничьих – больше, чем за весь прошлый сезон

В воскресенье «Вулвз» и «Ньюкасл» скатали нули – это 17-я безголевая ничья на 220 матчей.

За весь прошлый сезон было 16 (в 380 матчах). Сезоном ранее – 11.

Лига определенно стала скучнее.

В последнем матче тура забили лучший гол тура

Вот так «Брайтон» сравнял счет в матче с «Борнмутом» на 91-й минуте. Супергерой – 18-летний Харалампос Костулас. Фантастика.

Для «Брайтона» это 9-й гол, забитый игроком с замены (лучший результат в лиге). 

Звезды АПЛ на НБА в Лондоне

На выходных Лондон принял первый матч НБА с 2019-го: «Мемфис» играл против «Орландо».

Такое событие притянуло кучу знаменитостей. Премьер-лига была на виду: Райс, Вирджил Ван Дейк, Вильям Салиба и еще с десяток других звучных имен.

Салиба даже сказал, что у его партнера по защите «Арсенала» Габриэла получилось бы в баскетболе: «Потому что он очень высоко прыгает и много забивает».

Реклама. ООО «Яндекс Маркет». Erid: 2SDnjcHgNPa

Фото: Gettyimages.ru/Chris Lee – Chelsea FC, Martin Rickett/PA Images, Justin Setterfield / Staff; nba.com

logoОла Айна
logoЧелси
logoЭнцо Фернандес
logoБрайан Бробби
logoЭнтони Гордон
logoАрсенал
logoСандерленд
logoНоттингем Форест
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoДеклан Райс
logoАлекс Фергюсон
logoМайкл Кэррик
logoНьюкасл
logoШон Дайч
logoМанчестер Юнайтед
Англия, Англия
Англия, Англия
Блог
Коллективный блог об английском футболе
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сити обыграл, САФ рад и аплодирует, болельщики в экстазе, Шерки попущен. Что ещё надо ?
Ответ Lavinka
Сити обыграл, САФ рад и аплодирует, болельщики в экстазе, Шерки попущен. Что ещё надо ?
не взбалтывать и повторить, пожалуйста
Ответ Lavinka
Сити обыграл, САФ рад и аплодирует, болельщики в экстазе, Шерки попущен. Что ещё надо ?
Выиграть АПЛ, а то смеялись над скаузерским юбилеем, а уже половина срока прошла
В воскресенье «Вулвз» и «Ньюкасл» скатали нули – это 17-я безголовая ничья на 220 матчей.

У Спортса и Яндекс Маркета на двоих один безголовый редактор?
Будет круто, если Бробби сделает это своим фирменным празднованием :)
А когда Фергюсон радуется, Видича рядом уже нет о_О
Ответ Dmitry Kozlov
А когда Фергюсон радуется, Видича рядом уже нет о_О
Фотку отзеркалили зачем-то. Видича обрезали с другой стороны..
Ответ porosenochek
Фотку отзеркалили зачем-то. Видича обрезали с другой стороны..
обрезали? ничего не понял, просто в трансляции когда показывали как Фергюсон хлопает и радуется сильно Видича рядом не было на трибуне, видимо куда-то отошел или к тому моменту уже покинул стадион по каким либо причинам
Гиперссылка на предыдущую серию не работает.
"Viva la raza" звучит как гимн Нефтепроекта)

«Я вру, мошенничаю и ворую - по 115 raz na dnu»