«Вильярреал» за 3,2+2 млн евро купил защитника сборной США и «Орландо Сити» Фримана

«Вильярреал» достиг соглашения с «Орландо Сити» о трансфере правого защитника Александра Фримана.
Контракт 21-летнего американца с испанским клубом рассчитан до 2032 года.
По данным El Periódico Mediterráneo, сумма сделки составила 3,2 млн евро плюс 2 млн в виде бонусов, которые трудно активировать.
Фриман провел более 40 матчей за «Орландо Сити» в МЛС и 13 раз представлял основную сборную США. В конце 2025 года футболист был назван лучшим молодым игроком североамериканской лиги.
Изображение: villarrealcf.es
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Вильярреала»
Должна быть шутка про его монтировку
Ла лига балует громкими именами, да Тебас?
Они не могли его купить, ведь он свободный человек!
