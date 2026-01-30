«Вильярреал» за 3,2+2 млн евро купил защитника сборной США и «Орландо Сити» Фримана

«Вильярреал» подписал защитника Фримана.

«Вильярреал » достиг соглашения с «Орландо Сити » о трансфере правого защитника Александра Фримана .

Контракт 21-летнего американца с испанским клубом рассчитан до 2032 года.

По данным El Periódico Mediterráneo, сумма сделки составила 3,2 млн евро плюс 2 млн в виде бонусов, которые трудно активировать.

Фриман провел более 40 матчей за «Орландо Сити» в МЛС и 13 раз представлял основную сборную США . В конце 2025 года футболист был назван лучшим молодым игроком североамериканской лиги.

Со статистикой Александра можно ознакомиться здесь .

Изображение: villarrealcf.es