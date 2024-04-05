Первый кризис реализации в карьере Холанда. В чем причина?

Травма КДБ, уход Гюндогана, навесы.

Кризис реализации форварда, который в этом сезоне забил больше всех в АПЛ и молчит всего три матча? Ответный смех – очень логичная реакция. Если этот форвард не Эрлинг Холанд.

Он все еще голевая машина, это нужно признать, но не та, к которой мы привыкли в прошлом году.

Наглядное подтверждение, что что-то идет не так – график реализации. Холанд впервые в топ-карьере на дистанции забивает меньше, чем мог бы.

Валерьянка от любых переживаний о кризисе нападающего – количество моментов, которое он получает. Несмотря на весеннее обрушение графика xG (причина в том, что сдала вся команда) и длительного отсутствия главного компаньона (КДБ), у норвежца в целом порядок с голевыми шансами. 0,8 xG за матч – столько Холанд получал и в прошлом сезоне, и в этом.

А вот реализация – проблема. В первую очередь она рушится из-за промахов Эрлинга из убойных позиций. То, что в английском языке называют sitter. Например, в прошлом сезоне норвежец реализовал 60% явных моментов из вратарской, в этом – не дотягивает даже до 30%. Поэтому мемов, где Холанд не супергерой, а комедийный персонаж, все больше.

Холанд в больших матчах – совсем другой Холанд

Особенно болезненны промахи Холанда в больших матчах. Они лишь усугубляют общую проблему «Сити». Вот лишь несколько ярких флэшбэков:

● Матч первого круга с «Ливерпулем» – топовый пример того, «как не забиваешь ты – забивают тебе». При счете 1:0 в пользу «Сити» Холанд порет убойный момент из вратарской – в ответной контратаке «Ливерпуль» сравнивает. Минус два очка для «Сити».

● Поездка к «Астон Вилле» (0:1) в декабре. Официально худший матч «Сити» в сезоне и, возможно, в карьере Пепа вообще. При этом уничтожение началось после двойного промаха Холанда в одной атаке. Сначала не забил ногой, потом – головой. Не факт, что «Сити» удержал бы победу, но состав Пепа с пятью защитниками намного лучше подходил под игру вторым номером.

● Недавний матч с «Челси» на «Этихаде». Холанд нанес 10 ударов – рекорд для норвежца в Бундеслиге и АПЛ. Запорол все 10, в том числе 3 явных момента, которые насчитала Opta. Промахи Холанда – разница между победой и ничьей для «Сити» в тот вечер.

Холанду было ооочень трудно без КДБ

После первого матча в «Сити» (Суперкубок с «Ливерпулем») Холанд отмечал, что ему нужно время, чтобы наладить взаимодействие с партнерами. Как показал требл-сезон, он не терял время зря. Особая химия у норвежца сложилась с Кевином де Брюйне. Их связка работала не только в АПЛ, но именно в лиге стала с отрывом самой эффективной.

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Наша гипотеза: возможно, Холанду просто не хватало передач КДБ, который пропустил половину сезона из-за травмы и операции. Вероятно, они удобнее для Эрлинга, чем передачи партнеров. В доказательство – статистика Opta, которая показывает, что Холанд лучше реализует только передачи Родри. Один нюанс: испанец даже в супергеройской форме не может постоянно кормить нападающего мячами.

Еще одна беда – бесконечные вылеты Джека Грилиша, с которым у Холанда тоже срослось в прошлом сезоне. К началу апреля у англичанина набежало только 823 минуты в АПЛ. В феврале Джека дважды меняли из-за травм в первых таймах. Это бьет и по настроению Грилиша, и по реализации Холанда, который привык получать от Джека закидушки на дальнюю.

Возможно, остаток сезона исправит ситуацию. И Грилиш, и КДБ не уезжали на матчи сборных, чтобы залечить травмы. Джек по собственным словам тренировался с молодежкой «Сити», чтобы побыстрее набрать форму. Грилиша и Де Брюйне рядом с Холандом – фактор, который точно пойдет форварду на пользу.

А еще повлиял уход Гюндогана, без которого у «Сити» больше навесов (кажется, они не очень комфортны для Холанда)

Важно держать в уме: совсем не каждый матч Холанда состоит из града моментов. Иногда норвежец остается в стороне. Визуально таких матчей в этом сезоне стало больше. После игры с «Арсеналом» Пеп отмечал, что Холанд не виноват в скромном перфомансе «Сити» – ему не хватало поддержки в штрафной.

Как тут не вспомнить уход Гюндогана – игрока, который в первую очередь поддерживал Холанда в прошлом сезоне. В середине кампании немец отмечал, что внимание, которое приковывает к себе Эрлинг, освобождает для него пространство в штрафной. В финальной части Илкай показал, как им можно воспользоваться, перевоплотившись в Роналдо.

Логично, что рывки Гюндогана в штрафную помогали и самому Холанду. Опасаясь бесчинств Илкая, защитники переставали патрулировать Эрлинга вдвоем-втроем. Реализовывать моменты в таком раскладе проще. Нового Гюндогана Пеп не открыл: Ковачич не потянул роль, Нунеш до сих пор адаптируется.

Следствие ухода Гюндогана и травм КДБ – на Холанда начали намного чаще грузить. Для иллюстрации – наиболее частые передачи на Эрлинга. Этот сезон – первый во взрослой карьере Холанда, когда на него так много вешают. В окружении двух-трех защитников замкнуть кросс еще сложнее.

Результат – у Холанда набралось уже несколько матчей, в которых его в чистую закрывали соперники. «Арсеналу» удалось это сделать во всех трех играх, но показательно, что подобное проделывали даже «Вулверхэмптон» (скромный клуб) и «Ливерпуль» (открытый топ-клуб).

Кин назвал Холанда игроком второй лиги по вкладу в командную игру. По делу?

Возможно, самая едкая критика на Эрлинга вылилась в прошлые выходные. После матча с «Арсеналом» Рой Кин не щадил: «Перед воротами Холанд лучший в мире, но все остальные аспекты в его игре – извините, уровень второй лиги. Я говорю не только про сегодняшний матч, но и про сегодняшний в том числе. То, как он опускается за мячом, ведет себя в верховых дуэлях – во всем этом ему нужно прибавить».

Пеп защищал Холанда перед игрой с «Астон Виллой», но по ходу сезона признавал, что Эрлинг помогает команде побеждать, но при этом не помогает лучше играть в футбол. Логично, что в сезон, когда Холанд промахивается перед воротами и хуже выполняет свою единственную функцию, его критикуют и за то, в чем он не спец. Потому что реализация больше не компенсирует особенности стиля.

По сравнению с прошлым сезоном у Эрлинга еще сильнее просели пасовые метрики, которые показывают, как он взаимодействует с партнерами. Игровые действия, ожидаемые ассисты, передачи в штрафную – везде несущественная, но просадка. Но есть незначительный рост по вкладу в оборону – свидетельство, что Холанд чуть активнее в прессинге.

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Возможно, на снижение созидательных способностей повлияла травма, которую Холанд получил в середине сезона. Перед этим Эрлинг неплохо взаимодействовал с Фоденом и Альваресом. Троица даже организовала несколько однотипных голов после коротких перепасовок друг с другом. Норвежец выступал в них и как завершитель, и как ассистент, и как промежуточное звено. Сейчас подобных комбинаций с участием Холанда нет.

Этот Холанд приносит «Сити» больше вреда, чем пользы?

Кажется, да. Холанд – один из немногих игроков «Сити», у которых показатель плюс-минус отрицательный. Это касается и реальных голов, и ожидаемых. В первом случае хуже Холанда только Рубен Диаш, во втором – Джон Стоунз, Рико Льюис и Ману Аканджи.

В прошлом сезоне Эрлинг был в топ-3 в обеих метриках.

Разбор: Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Данные и визуализация: Павел Тихонов (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages /Michael Regan, Catherine Ivill, Clive Brunskill