  • «Краснодар» победил «Оренбург» – 3:0. Сперцян и Кордоба забили, у Ленини 1-й гол в сезоне РПЛ
«Краснодар» победил «Оренбург» – 3:0. Сперцян и Кордоба забили, у Ленини 1-й гол в сезоне РПЛ

«Краснодар» победил «Оренбург» – 3:0.

«Краснодар» победил «Оренбург» (3:0) в 30-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ozon Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 30 тур
17 мая 15:00, Ozon Арена
Краснодар
Завершен
3 - 0
1.6xG0.79
Оренбург
  Сперцян
88’
Батчи   Кобнан Дэвид
84’
Диего Коста   Жубал
84’
Дж. Гонсалес   Пальцев
84’
84’
Болотов   Квеквескири
Кривцов   Боселли
77’
74’
Паласиос
69’
Кейрос   Куль
69’
Гузина   Жезус
Дуглас   Черников
64’
  Кордоба
63’
58’
Голыбин   Пуэбла
57’
Рыбчинский   Горелов
2тайм
Перерыв
40’
Томпсон
Кордоба
40’
  Ленини
36’
15’
Хотулев
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Ленини, Кривцов, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Кривцов, Диего Коста, Дж. Гонсалес, Дуглас, Карпенко, Садчиков, Буркин, Батчи, Корякин, Петров, Гусейнов
1тайм
Оренбург:
Овсянников, Ведерников, Хотулев, Паласиос, Поройков, Болотов, Кейрос, Рыбчинский, Голыбин, Томпсон, Гузина
Запасные: Болотов, Анциперов, Рудаков, Ценов, Голыбин, Кантеро, Савельев, Кейрос, Рыбчинский, Гузина, Иващенко, Эль Махрауи
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
За Краснодаром интересно смотреть, хоть какая то игра есть, забивают, зенит же катает вату, и ждёт пенальти
Комментарий скрыт
вот же ты жалкий лох, стрелку только перевел потому что Юлия все по факту сказала
Краснодар сами себе чемпионство в прошлом туре проиграли, увы и ах.
Напоминаю, зенит проиграл орену с 2 мя незабитыми, придуманными пенальти
опять одни воспитанники в составе
Как и у зенита
Сперцян, Агкацев > все воспитанники зенита вместе взятые
Краснодар так держать. И с 2 местом 🥈🥈🥈
Будет прикол, если Зенит проиграет Ростову, а Краснодар Оренбургу
Краснодару все 30 туров играть с Оренбургами,а Зениту с Цска и Локомотивом,тогда опять станут чемпионами.
На стадионе деда показали, дважды герой!!! Кто это такой, кто нибудь знает?
Вот настоящая чемпионская команда.
Краснодару можно в принципе и не выходить на поле. Просто получить техническое поражение. Смысл бегать, потеть...
Миллер, это вы?)
Да скорее мЮллер
