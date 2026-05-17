«Челси» вел переговоры с Ираолой. Тренер «Борнмута» произвел благоприятное впечатление, но «синие» предпочли Алонсо

«Челси» вел переговоры с Ираолой.

Руководители «Челси », прежде чем сделать выбор в пользу Хаби Алонсо , встречались с другими кандидатами, с которыми было разрешено вести переговоры.

В частности. «синим» очень понравился Андони Ираола – тренер «Борнмута » произвел благоприятное впечатление во время переговоров.

За два тура до финиша сезона АПЛ «вишни» под руководством испанца занимают 6-е место, претендуя на выход в Лигу чемпионов.