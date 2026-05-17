  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Челси» вел переговоры с Ираолой. Тренер «Борнмута» произвел благоприятное впечатление, но «синие» предпочли Алонсо
0

«Челси» вел переговоры с Ираолой. Тренер «Борнмута» произвел благоприятное впечатление, но «синие» предпочли Алонсо

«Челси» вел переговоры с Ираолой.

Руководители «Челси», прежде чем сделать выбор в пользу Хаби Алонсо, встречались с другими кандидатами, с которыми было разрешено вести переговоры.

В частности. «синим» очень понравился Андони Ираола – тренер «Борнмута» произвел благоприятное впечатление во время переговоров.

За два тура до финиша сезона АПЛ «вишни» под руководством испанца занимают 6-е место, претендуя на выход в Лигу чемпионов.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26624 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
logoЧелси
logoАндони Ираола
logoпремьер-лига Англия
logoБорнмут
отставки
logoХаби Алонсо

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Придёт в Ливерпуль вместо Слота.
Его Борнмут играет агрессивно,тот самый хэви-металл который хотят болельщики Ливерпуля.
То что Слот обречён,кого бы ему летом не купили,в этом у меня нет сомнений.
ОтветДоминатор3000
Придёт в Ливерпуль вместо Слота. Его Борнмут играет агрессивно,тот самый хэви-металл который хотят болельщики Ливерпуля. То что Слот обречён,кого бы ему летом не купили,в этом у меня нет сомнений.
Мне тоже кажется, что Слот потерял нити уже. Его интервью это подтверждают: странные уколы в адрес Клоппа и выставление двух голов Астон Вилле как достижение - апофеоз его деятельности
ОтветДоминатор3000
Придёт в Ливерпуль вместо Слота. Его Борнмут играет агрессивно,тот самый хэви-металл который хотят болельщики Ливерпуля. То что Слот обречён,кого бы ему летом не купили,в этом у меня нет сомнений.
Хоть бы, хоть бы.
Интересно, как проходит интервью (переговоры) в АПЛ на должность главного тренера (менеджера)? 😅🧐
Ответbat90
Интересно, как проходит интервью (переговоры) в АПЛ на должность главного тренера (менеджера)? 😅🧐
В Челси спрашивают какую неустойку вы захотите получить через полгода
Интересно было бы посмотреть на Ираолу в Челси, а Хаби в Ливерпуле! Но судя по всему красные решили сделать ставку на лысого, либо вообще ничего не менять.
И куда теперь Ираола? Походу в МЮ и Ливерпуле места не освободятся, а больше и нет ничего интереснее Борнмута
ОтветДядюнТоп
И куда теперь Ираола? Походу в МЮ и Ливерпуле места не освободятся, а больше и нет ничего интереснее Борнмута
В Ливерпуле может и освободится со временем
Ответmicka
В Ливерпуле может и освободится со временем
Да и в Челси возможно)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игроки «Челси» считают Алонсо идеальным кандидатом на пост тренера. Клуб, скорее всего, сделает Хаби предложение
14 мая, 18:55
У «Челси» нет фаворита на пост тренера, рассматриваются Алонсо и Ираола. Клуб готов назначить более опытного тренера, чем Мареска и Росеньор (ESPN)
12 мая, 21:37
«Челси» провел позитивные переговоры с Алонсо, Ираола также в числе главных кандидатов. Клуб хочет назначить тренера до ЧМ (Бен Джейкобс)
12 мая, 12:23
Рекомендуем
Главные новости
Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащиту на перспективу, Тюкавин в нападении»
43 минуты назад
«Арис» объявил об уходе Кокорина по окончании сезона: «Спасибо за все, легенда»
50 минут назад
Рафа Юсте: «Барса» была мертвой, когда мы пришли – трудный момент превратился в радостное настоящее благодаря здравому смыслу. Гордимся, что вернули радость болельщикам»
сегодня, 13:14
«Динамо» и Шварц подпишут контракт в ближайшие два дня. Зарплата – 1,7 млн евро («СЭ»)
сегодня, 12:58
Паршивлюк раскритиковал «Локомотив» за празднование бронзы: «Это не нормально. Я плакал после поражения от ЦСКА в 2009-м, хотя мы взяли серебро»
сегодня, 12:45Видео
Пономарев об обращении Акинфеева: «Игорек может не слушать, но мое мнение – надо заканчивать, кондиции уже не те. Что касается оскорблений – на эмоциях сказал лишнее, может»
сегодня, 12:21
Гави о драке Вальверде с Тчуамени: «Если они действительно подрались, выпускать Орельена в класико было ошибкой. Но я не знаю, как было на самом деле»
сегодня, 12:10
Вспомните лучшие моменты в истории «Локомотива» и выиграйте подарки от клуба
сегодня, 12:00Тесты и игры
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 08:10
Семеньо о решении играть за Гану: «Часто приходилось слышать: «Ты должен представлять Англию», – но это даже не обсуждалось. Мои родители – ганцы до мозга костей»
сегодня, 11:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
10 минут назад
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
14 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
25 минут назад
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
30 минут назад
«Урал» – «Динамо» Махачкала. Агаларов, Сундуков, Бегич и Мамин играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
37 минут назад
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
38 минут назад
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
52 минуты назадВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
53 минуты назад
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
56 минут назад
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Рекомендуем