«Челси» вел переговоры с Ираолой. Тренер «Борнмута» произвел благоприятное впечатление, но «синие» предпочли Алонсо
«Челси» вел переговоры с Ираолой.
Руководители «Челси», прежде чем сделать выбор в пользу Хаби Алонсо, встречались с другими кандидатами, с которыми было разрешено вести переговоры.
В частности. «синим» очень понравился Андони Ираола – тренер «Борнмута» произвел благоприятное впечатление во время переговоров.
За два тура до финиша сезона АПЛ «вишни» под руководством испанца занимают 6-е место, претендуя на выход в Лигу чемпионов.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26624 голоса
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Его Борнмут играет агрессивно,тот самый хэви-металл который хотят болельщики Ливерпуля.
То что Слот обречён,кого бы ему летом не купили,в этом у меня нет сомнений.