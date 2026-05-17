  • «Локомотив» уступил ЦСКА – 1:3. Сильянов, Козлов и Круговой забили, у Ненахова автогол
ЦСКА обыграл «Локомотив» в 30-м туре Мир РПЛ (3:1).

Матч проходил на «ВЭБ Арене».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив» финишировал третьим в таблице по итогам сезона, поскольку «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала (0:0).

Премьер-лига Россия (РПЛ). 30 тур
17 мая 15:00, ВЭБ Арена
ЦСКА
3 - 1
1.45xG0.99
Локомотив
Обляков   Бадмаев
90’
+5’
  Круговой
90’
+1’
86’
Воробьев   Мялковский
76’
Батраков
Козлов   Алвес
71’
70’
  Сильянов
Воронов   Бандикян
63’
Матеус Рейс   Мусаев
63’
61’
Пруцев   Вера
61’
Руденко   Салтыков
61’
Пиняев   Сарвели
  Ненахов
57’
2тайм
Перерыв
39’
Фассон   Ньямси
  Козлов
35’
ЦСКА
Тороп, Матеус Рейс, Данилов, Лукин, Гайич, Баринов, Кисляк, Козлов, Круговой, Обляков, Воронов
Запасные: Воронов, Жоао Виктор, Попович, Козлов, Пономарчук, Фиров, Бесаев, Обляков, Баровский, Кармо, Матеус Рейс
1тайм
Локомотив:
Митрюшкин, Фассон, Руденко, Морозов, Сильянов, Ненахов, Пиняев, Карпукас, Пруцев, Батраков, Воробьев
Запасные: Рамирес, Щетинин, Веселов, Чевардин, Годяев, Руденко, Воробьев, Тимофеев, Фассон, Пиняев, Пруцев, Лантратов
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Такое чувство, что Круговой лучший игрок сезона у ЦСКА
Ответmicka
Так и есть! Он лучший!
ЦСКА с победой. Ротация состава, которой пренебрегал Челистини, показала, что есть и в резерве футболисты. Но потеря очков с командами из нижней части таблицы всё-таки аукнулись. Ещё бы 3-4 очка, и бронзу зацепить были шансы. Ну а так, команда показала, что она небезнадежна и с оптимизмом смотрим в следующий сезон.
П.С. спасибо Челистини за раскрытие кругового. Лучший игрок ЦСКА в этом сезоне.
Обратную замену Мусаева сделайте! И сдайте его куда нибудь в команды из нижней части таблицы.
ОтветДжек_Скарабей
Академика Ванечку Облякова туда же, давайте будем объективны, он не тянет уровень топ5 чемпионата
ОтветМаксимус Прайм_1116216326
был бы у Облякова завершитель уровня Кордобы, а не Мусаева - он был бы лучшим ассистентом чемпионата
Круг на 90 минуте мчится по флангу, с мячом в ногах, с соперником за спиной и забивает гол... Параллельно стартует Мусаев, бежит без мяча, без сопротивления, уступает в скорости кругу, добегает, врывается в штрафную и падает без сил... А вышел он минуте на 65... Сказочный, случайный, недостойный пассажир!
ОтветКирилл Эсаулов
Спринт Кругового на 90-ой, это то, что хочется видеть от каждого игрока ЦСКА. Пробежал и убежал, так и перекинул вратаря, привет Босселли)
ОтветКирилл Эсаулов
Показалось, что не упал без сил, а был недоволен, что Круг не дал передачу. Странно было бы, упади он без сил за 20 минут игры
Давненько я не видел состав ЦСКА с большим уклоном в сторону россиян ( 9+2). Воронову впервые предоставился шанс сыграть в офиц матче в основе. Дерзайте, юноша !
ОтветMike 60
Россиян Локомотива могут победить только россияне ЦСКА
Круг молоток конечно. Прошел по флангу, словно маленький танк и накатил на пустые. Сравнение может и не особо уместно, но напомнил хоккейного Крутова.
ОтветKit244098
Что Крутов, что Круг крепкие ребята. Такие биточки!
ОтветKit244098
Крутовой
Мусаев это конечно феномен, замахивается так что тут любой мяч заберет, главное за голову потом держаться👍. Чувак играет за ЦСКА зарабатывает хорошие деньги, при этом игрок максимально посредственный. Пока в ЦСКА есть такие игроки команда никогда за что-то большое не будет бороться
Ответsummer-winter
есть деньги купить Халков и Вагнеров?))) купи и подари игрока
ЦСКА от Мусаева летом нужно избавляться.
ОтветДжек_Скарабей
Согласен. Прям пустой игрок и это нападающий просто смешно.
ОтветДжек_Скарабей
Чтобы отдать что-нибудь ненужное, надо купить что-нибудь нужное
Просто красавцы!!! С победой, армейцы!!! Круг — просто лучший!!! Козлов пожадничал, мог бы и отдать голевую на Даню. Прижались к воротам, гол пропустили. Но при всех проблемах очень достойно сыграли!!!
Круговой - лучший у нас в этом сезоне.
