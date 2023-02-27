Поттер скопировал идею Тухеля, но «Челси» пробил новое дно. 1 удар из штрафной «Тоттенхэма» – олицетворение катастрофы

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Разбор Славы Палагина.

«Челси» проиграл лондонское дерби «Тоттенхэму» и теперь отстает от зоны ЛЧ на 14 очков. В традиционном сценарии команда Поттера показывает сырую игру, но создает хотя бы какие-то моменты (реализация лишь усугубляет ситуацию). Вчера не было даже их: «Челси» нанес 1 удар из штрафной и установил личный антирекорд сезона по ожидаемым голам (0,26 xG по версии Understat).

Как и всегда Поттер произвел массу изменений в составе: 6 перестановок по сравнению с прошлым туром. В начале игры пришлось делать седьмую – травмировался Тиаго Силва. Метания характеризует левый фланг «Челси». Там по ходу матча побывало три игрока: начинал Рахим Стерлинг, продолжил Жоау Феликс, заканчивал Михаил Мудрик.

На фоне соседей «Тоттенхэм» был предсказуем. Из игроков основы не хватало Уго Льориса, Родриго Бентанкура и Сон Хын Мина, но все они вне игры по объективным причинам: француз и уругваец травмированы, а кореец просто в плохой форме.

Сразу извинения болельщикам «шпор» – дальше акцент будет на проблемах «Челси». Даже по меркам последних недель перфоманс получился чудовищным – логично проанализировать провал в каждой стадии.

Поттер скопировал идею Тухеля из прошлого дерби. «Челси» прессинговал в том же стиле, но ничего не выжал

В игре первого круга Томас Тухель выбрал интересный вариант прессинга под «Тоттенхэм». Тогда в давлении участвовала четверка из Рахима Стерлинга, Кая Хавертца, Нголо Канте и Мэйсона Маунта. Разбивались по парам: Стерлинг и Хавертц действовали повыше и начинали прессинг, а Канте и Маунт замыкали его.

Важной деталью была слаженность. «Тоттенхэм» в первой стадии использует пятерку игроков – тройка защитников + пара опорников. «Челси» благодаря хорошей синхронизации не позволял «шпорам» разыграть лишнего:

Поттер скопировал идею. В четверку снова вошли Хавертц и Стерлинг, но теперь их поддерживали Феликс и Рубен Лофтус-Чик:

Воспроизвести идею на том же уровне не удалось. Во-первых, сказывалось наполнение четверки – не было трудяг уровня Канте и Маунта. Во-вторых, сама идея хуже знакома игрокам Поттера – при Тухеле такой вариант отрабатывали чаще. В-третьих, «шпоры» неплохо двигали мяч – гости не успевали смещаться от одного игрока к другому.

Частым сценарием становилась свобода лишнего у «Тоттенхэма» – мог продвигаться с мячом или пасовать вперед:

Дальше у «Челси» тоже могли возникать проблемы. Из-за выдвижений Лофтус-Чика в прессинг вся опорная оставалась на Энцо Фернандесе. Использовать это у хозяев не получилось. Либо прессингующие у «Челси» быстро возвращались назад, либо хозяева слишком медлили.

Вдобавок Энцо помогали защитники. Как и в первом круге важная задача была у Риса Джеймса. Тогда англичанин персонально действовал по Сону – плотно шел за ним и помогал Жоржиньо в опорной. В этот раз соперником был Ришарлисон – Джеймс действовал в аналогичной манере:

В итоге команды ничего не выжали из идеи Поттера. «Челси» не получил бонусные моменты благодаря прессингу, а «шпоры» – после его прохождения.

Старая проблема «Челси»: когда команда закрывается, в схеме возникает дыра

Из-за того, что не удавалось накрывать прессингом, «Челси» откатывался на свою половину и защищался уже там. В последнее время частое явление, особенно в первых таймах – было и против «Дортмунда», и с «Саутгемптоном».

Общей чертой двух этих игр была уязвимость автобуса «Челси». Защищались в схеме 4-4-2, но без присущей схеме компактности. В составе «Боруссии» здорово наказывал Юлиан Брандт – вот тут это можно освежить в памяти.

Вчера, когда «Челси» приходилось защищаться, выбирали аналогичную схему – 4-4-2 с Хакимом Зиешом в роли вспомогательного защитника:

Старая проблема никуда не исчезла. «Челси» снова не хватало компактности в низком блоке. Сложности возникали из-за позиции Стерлинга – не опускался по левому флангу и оставался высоко. В полузащите из-за этого образовывалась дыра.

Энцо пытался подчищать на фланге Рахима, но в результате возникали разрывы между опорниками «Челси». «Тоттенхэм» не слишком виртуозно за это наказывал, но какие-то полумоменты получал:

В эпизоде с первым голом «Тоттенхэма» возникла похожая ситуация – Стерлинг снова застрял в высокой позиции и упустил рывок Эмерсона. Отличие в том, что на этот раз «Челси» оборонялся после заброса «Тоттенхэма».

Атака «Челси» – полный провал. Идея Поттера с мультидесятками не сработала

Из-за плотного графика и необходимости встраивать новичков у «Челси» до сих пор не появилось четких идей в атаке. Обычно выезжают за счет индивидуального мастерства (как правило – Феликса) или связок. Против «Дортмунда» себя неплохо показал треугольник Чилуэлл, Мудрик, Феликс. С «Саутгемптоном» моменты пришли благодаря комбинациям Хавертца и Стерлинга.

В дерби была попытка придумать что-то новое. На этот раз Поттер представил вариант с мультидесятками. Вот в чем был идея: опорную «Тоттенхэма» перегружали несколько игроков – между линиями открывался не только Феликс (его типичный прием), но и другие партнеры. Иногда – по трое-четверо, причем в разных вариациях:

В теории вариант давал два преимущества. Первое – возможность для быстрых перепасовок и комбинаций. Второе – возможность стянуть защитников «шпор» и наказать пасом за спину.

Вот один из редких удачных примеров – Зиеш вытянул Клемана Лангле:

Через пару секунд в зону француза врывается Феликс – передача на него оказалась немного неточной:

Почему задумка ничего не принесла гостям?

Во-первых, категорически плохо выводили партнеров, которые открывались за спину. За весь матч сделали 5 разрезающих передач – это прилично и четко показывает намерения. Проблема в том, что ни одна не дошла до партнеров. Особенно часто пробовал Энцо – аргентинцу удалось доставить мяч в штрафную только один раз.

Во-вторых, сама идея настолько сырая, что игроки буквально забывали о ней по ходу игры. Иногда в опорной «Тоттенхэма» вообще никто не открывался, хотя пространство возникало:

В-третьих, «шпорам» помог свежий опыт. В матче с «Сити» уже противостояли сопернику с похожей идеей – тогда на Бернарду Силву выдергивался из защиты Эрик Дайер. Остальные защитники подстраивались. Против «Челси» тоже здорово перекрывали возникавшие коридоры.

Альтернативных источников моментов гости не предложили. За всю игру сподобились только на один удар из штрафной – тычок головой от Рахима Стерлинга в середине второго тайма. Феликс в этот раз тоже не тащил и очень много терял мяч (8 потерь – больше всех в матче). Без его вдохновения «Челси» был совсем плох.

***

После матча Грэм Поттер взял всю вину на себя, но сослался на удачный опыт Микеля Артеты – тренера, которому тоже давали много шансов, несмотря на ужасные результаты. В работе Грэма с «Челси» смущает даже не сырость идей, а динамика – в первые месяцы у команды хотя бы просматривалась идентичность (прессинг + розыгрыши), сейчас нет и этого. Над доминацией Артеты было принято смеяться в первые пару лет, но манера игры у «Арсенала» прослеживалась всегда.

На фоне такого «Челси» «Тоттенхэм» тоже не предстал какой-то могучей силой, но стабильность состава, схемы и идей позволяет брать очки даже без Антонио Конте. Еще один матч, который выиграли без него.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez