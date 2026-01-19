Президент Сенегала объявил в стране выходной в честь победы сборной на Кубке Африки: «Мы увидели на поле патриотов и людей долга. Они сражались за нашу честь и достоинство»

В Сенегале объявили выходной в честь победы в Кубке Африки.

Президент Сенегала Бассиру Диомай Фай объявил в стране выходной по случаю победы национальной сборной в Кубке Африки.

Сборная Сенегала выиграла турнир, победив команду Марокко в финале (1:0 в экстра-таймах).

«Мы увидели на поле патриотов и людей долга. Они сражались за нашу честь и достоинство. Это победа всего сенегальского народа.

Учитывая все это народное ликование, мы должны согласиться с тем, что завтра (в этот понедельник – Спортс’’) должен быть оплачиваемый выходной, чтобы все могли праздновать до поздней ночи», – сказал Бассиру Диомай Фай на встрече с болельщиками в Дакаре.

Главу государства сопровождал премьер-министр Усман Сонко. Они оба были одеты в спортивные костюмы цветов сборной.

