Мусаев о матче с ЦСКА: «Игра была украшением всего чемпионата. Кордоба и Мойзес – два настоящих атлета, это война. Обычные игровые эпизоды раздули, они южные ребята»

Мусаев о матче с ЦСКА: игра была украшением РПЛ, моменты с Кордобой раздули.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о поведении Джона Кордобы и других игроков в матче с ЦСКА.

«Краснодар» сыграл вничью с армейцами в 7-м туре Мир РПЛ (1:1). На 56-й минуте нападающий «быков» Джон Кордоба был удален, проиграв борьбу за мяч у лицевой линии, пнул его в защитника армейцев Мойзеса Барбозу и заодно зацепил шипами его руку.

– Мы разговаривали после чемпионского сезона. Тогда вы говорили, что вы чувствовали любовь к «Краснодару» со стороны болельщиков других клубов. Сейчас отношение к «Краснодару» изменилось?

– Нет, не чувствую.

– После последнего матча с ЦСКА вы не почувствовали, что очень много разговоров про то, что игроки «Краснодара» слишком эмоциональны, а Кордоба симулирует?

– Это нормально. Сейчас, к сожалению, в журналистике и информационном поле очень важны какие-то скандалы, какие-то острые слова, хотят и меня вывести или сами что-то сказать.

Я считаю, что с ЦСКА была отличная игра, которая была украшением всего чемпионата. И первая игра хорошая игра была в Москве. Если бы не удаление, там судья не справился. Не нужно было удалять Кордобу. Чуть-чуть Мойзес подрисовал, Кордоба вообще его не трогал, по руке провел. А он упал, начал кататься.

– Но две симуляции Кордоба в первом тайме второго матча...

– Почему вы не говорите за Мойзеса, как он симулировал? Кордоба уже лежал, тот по нему мячом ударил. Просто это война. Если один игрок соперника подрисовывает и Джона удаляет, то Джону смотреть и ждать пока его побьют? Это латиноамериканские футболисты. Они два настоящих атлета. В первом матче Мойзес победил, во втором Джон.

– Вы считаете, что это поведение воина?

– Я не считаю, это то, что все раздули. Он же не просто валялся. Мойзес жестко наступил, потом еще ударил мячом в него. В каждом матче есть такие моменты.

– Вы не считаете, что, в частности, Кордоба и другие игроки «Краснодара» давали повод для таких разговоров?

– Возможно, давали повод, но это чуть перегрето на самом деле, это обычные игровые эпизоды, все хотят выиграть. Ребята южные, ничего страшного не вижу в этом.

– После того, что случилось в первом матче и удаления Кордоба, нужно ли было как-то Джона готовить специально ко второй игре?

– Нет, не надо было. Я видел, что все хорошо идет.

– У вас ни в один момент первого тайма не сложилось ощущение, что удаление Кордоба было очень близко?

– Нет, не сложилось. В каком моменте?

– В частности, даже в тех симуляциях. Была очень агрессивная игра.

– Не показалось, все нормально было в этом плане. Но она была эмоциональная.

– А почему так получилось, что обе игры с ЦСКА стали такими?

– Перед первой игрой мы были первыми, они вторыми. Перед второй игрой примерно та же самая история была.

Еще стили игры похожие. Мы играем открыто, они играют открыто, – сказал Мусаев в эфире «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»