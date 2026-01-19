Кассьерра переходит из «Зенита» в «Атлетико Минейро». Форвард отправится в Бразилию завтра (Пипе Сьерра)
Матео Кассьерра переходит в «Атлетико Минейро».
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра присоединится к «Атлетико Минейро» в ближайшее время.
Стороны достигли полной договоренности о трансфере 28-летнего игрока, сообщает колумбийский журналист Пипе Сьерра. Завтра Кассьерра отправится в Бразилию, где будет официально объявлено о его переходе.
В текущем сезоне Мир РПЛ колумбиец провел 12 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Пипе Сьерры
