ФИФА не изменила позиции относительно вручения премии мира Трампу: «Отмечаем, что лауреат Нобелевской премии мира передала ему свою медаль»

В ФИФА не изменили позиции относительно вручения премии мира Трампу.

В ФИФА высказались о вручении премии мира Дональду Трампу .

Президент США получил награду во время жеребьевки ЧМ-2026.

«ФИФА решительно отстаивает свое решение учредить ежегодную премию мира, которая присуждается за исключительные действия во имя мира и единства. ФИФА отмечает, что лауреат Нобелевской премии мира 2025 года [лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо] вручила свою медаль президенту Трампу.

ФИФА поддерживает тесные отношения с президентом Трампом, а также с лидерами других стран-соорганизаторов [чемпионата мира] – Канады и Мексики. Это привело к выстраиванию эффективного рабочего взаимодействия, что, например, в США выразилось в создании рабочей группы Белого дома по подготовке к чемпионату мира», – заявили в организации.

Некоторые чиновники ФИФА испытывают «глубокое чувство стыда» из-за вручения премии мира Трампу (The Guardian)