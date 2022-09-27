Антони – самый парадоксальный трансфер лета. «МЮ» точно переплатил (до 40 млн), но для Тен Хага это важное усиление

Вадим Лукомский разбирается, как такое возможно.

Переход Антони из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 100 млн евро (95+5) – самый многомерный трансфер лета.

С одной стороны, очевидная на всех уровнях переплата (подтверждают все – представители обеих команд, аналитические модели, эксперты; ниже разберем это подробнее). С другой, Антони – важнейший элемент тактического рисунка Эрика тен Хага и аналогов ему в «МЮ» не было. Если оценивать его не в изоляции, а как деталь, без которой механизм просто не заработает, то, возможно, инвестиция окажется успешной – просто это будет инвестиция в игровой уровень всей команды, а не в гол+пас от одного игрока и его дальнейшую перепродажу.

Все еще запутанно и противоречиво? Согласен. Давайте разберем каждый ракурс отдельно.

100 млн – переплата. Все это понимают, но у «МЮ» была причина идти до конца

«В наше время трансферные суммы безумны. «Барселона» платит 115 млн за Дембеле, «МЮ» отдает больше 100 млн за Санчо. Если так, то можно заплатить столько и за Антони. Стоят ли игроки этих денег? Нет. Но их заплатят», – уверенно сказал за пару дней до официального объявления трансфера тренер «Аякса» Алфред Схройдер.

Удивительная оценка – обычно мы не слышим подобного от тренеров. Хотя бы потому, что это может прямо повлиять на переговорные позиции, но тут ситуация была пугающе очевидной. Слова Схройдера выглядят еще мощнее в комбинации с инсайдом The Athletic: в начале окна «Аякс» готов был продать 22-летнего бразильца за 80 млн евро, но взвинтил цену на фоне незапланированных потерь других игроков, четкого желания Тен Хага получить бразильца и даты, которая оставляла мало времени на поиск замены.

По информации репортера ESPN Роба Доусона, на финишной прямой даже представители «Юнайтед» понимали, что переплачивают, но были так впечатлены желанием Антони перейти в клуб, что довели сделку до конца. Бразилец действительно шел на беспрецедентные шаги – не только бастовал, пропуская тренировки, но и без разрешения клуба пришел на разговор к трансферному инсайдеру Фабрицио Романо, где прямо сказал о желании уйти. В этом контексте инвестиция в его повышенную мотивацию выглядит объяснимой, но чисто футбольными факторами объяснить цену просто не получается.

Гари Невилл указывает на еще один значимый фактор ценообразования: «Мы это уже проходили. Типичное поведение Глейзеров – клуб в беде, протестные настроения нарастают, они инвестируют, чтобы успокоить фанатов, но на деле просто совершают паническую покупку».

Думаю, такого тотального согласия всех сторон достаточно, чтобы зафиксировать переплату. Вопрос лишь в том, как сильно «МЮ» отошел от рыночной цены. Объективная оценка стоимости футболистов – одно из самых трудных аналитических направлений. На ценник влияет слишком много не только футбольных факторов, из-за чего трудно построить рабочую модель. Весьма успешную попытку предприняла компания 21stClub – они консультируют клубы, которые предпочитают аналитический подход к трансферам.

Их модель (основана на данных о статистике игрока, его контракте, рыночных трендах и других факторах) оценила Антони в 56 млн фунтов. Это близко к сумме, с которой в начале июня стартовали переговоры (60 млн) – с тех пор в саге доминировал «Аякс». «Юнайтед» уперся в одну цель и, кажется, оказался в ситуации, когда довести дело до конца – вопрос не цены, а принципа.

Можно ли построить логическую цепочку, в которой Антони все-таки стоит уплаченных денег? Можно, но она основывается не на рациональных аргументах, а на поучительной истории с Марко ван Бастеном в главной роли. Легенда «Аякса» – давний хейтер Антони. Когда клуб покупал бразильца за 16 млн евро с бонусами, Марко назвал переход смехотворным и сказал, что деньги нужно было потратить иначе.

Свежие слова Ван Бастена прекрасны: «Антони ничего особо не доказал. Конечно, он провел пару хороших матчей, но его эффективность на протяжении двух лет в клубе не была очень высокой». Уже один раз проученный голландец снова уверяет, что за Антони дико переплачивают. Увы, это не означает, что и в этот раз Марко не прав, но предостерегает от недооценки таланта и адаптивности Антони.

Из-за парадоксальности ситуации вопрос цены проговорили подробно, но если у Антони пойдет, все быстро забудут о суммах (на фоне трансферной политики «МЮ» последних лет 40 млн переплаты – не так уж много, если сам переход поможет): бразилец – однозначное усиление и с высокой вероятностью заиграет в знакомой системе.

Почему Антони так важен для структуры Тен Хага в атаке

В «Аяксе» Тен Хаг выстроил систему, где было четкое разделение между флангами: левый для перегрузов и комбинаций, а правый – под изоляции. В изоляциях блистал Антони. «Не знаю, откуда они его взяли, но он просто прекрасен. Да, слышал, что из «Сан-Паулу», но все равно не понимаю, как отыскали. В ситуациях один в один в штрафной или на ее границе он не уступает вообще никому. Он впечатляет меня каждый раз», – восторгался Тьерри Анри после перфоманса Антони в Лиге чемпионов против «Бенфики».

В матчах до прихода бразильца у «МЮ» не было такой явной динамики по флангам и функциям. Но одной из причин могло быть отсутствие игрока с таким набором качеств – левши под смещения в стиле Арьена Роббена. Все вингеры «Юнайтед» – правоногие (без покупки Антони пришлось бы менять все систему и функции флангов, что еще труднее). Исключение – дисквалифицированный клубом на фоне полицейского расследования Мэйсон Гринвуд. Но даже он не потянул бы такую роль (слишком предсказуемый на фоне Антони).

На этом фоне желание Тен Хага вцепиться именно в Антони выглядит более логичным. Голландец даже использовал словосочетание missing link, описывая его важность: «Антони будет очень опасен в АПЛ. Нам не хватало игрока на правый фланг. Санчо и Рэшфорд могут там сыграть, но оба предпочитают левый фланг. Теперь мы получили этот недостающий элемент. Нам нужен был именно резкий игрок с отличным дриблингом».

Бразилец дебютировал в матче против «Арсенала». Сразу появилась фирменная тенхаговская динамика на флангах. Левый край порой нагружали сразу пять футболистов. Например, три центральных полузащитника + вингер + крайний защитник:

Или два полузащитника + вингер + крайний защитник + нападающий:

Антони дисциплинированно держал позицию справа, из-за чего оставался с оппонентом 1-в-1 на пространстве:

Замысел повторялся и в других матчах. Вот примеры против «Сосьедада». Максимально нагружается левый фланг:

А справа Антони, изоляция и гектар свободного пространства:

Пока эти механизмы не отлажены в полной мере. Гол «Арсеналу» бразилец забил в атаке другого типа, а в матчах Лиги Европы его не всегда вовремя находили, но на структурном уровне замысел прослеживается уже сейчас. Для Тен Хага он крайне важен: если в системе голландца правильно работают фланги, то работает вся позиционная атака. Если не работает хотя бы одно направление, команда становится слишком предсказуемой с мячом.

У Антони есть все качества, чтобы блистать в этой структуре. После получения мяча в изоляции у него есть три основных варианта:

• Обыгрыш с входом в штрафную. Это рушит схему соперника, вынуждает защитников страховать, смещаться, оставлять другие зоны. В этом сценарии ключевую роль играет сама обводка, а следующее решение бразилец уже принимает по ситуации.

• Мягкий навес на дальнюю штангу. В такие моменты Антони пользуется тем, что соперник боится обыгрыша (не выбрасывается), и вместо попытки дриблинга исполняет подачу в штрафную. Именно так выглядит фирменный ассист Антони:

• Диагональное смещение в центр под удар или разрезающий пас. Фирменный маневр Роббена – Антони владеет им на неплохом уровне. Вот отличный пример из прощального матча бразильца в Нидерландах:

Карта моментов Антони после проходов подчеркивает эти приемы. Он почти всегда стартует в широкой позиции на правом фланге, а потом выбирает один из трех вариантов. Желтым цветом помечены проходы, которые завершались моментами для партнеров, красным – ударом Антони.

Дриблинг – ключевое качество, чтобы эта роль работала. В двух из трех приемов он напрямую помогает, а в еще одном важен как элемент устрашения. В «МЮ» он пока не очень эффективен. Бразилец даже успел получить порцию критики от Невилла за «бессмысленный выпендреж». Но на дистанции Антони, вероятно, себя еще в этом отношении проявит. Он привык к подобной критике. В одном из матчей сборной Бразилии Антони попросили чаще пасовать, но вмешался Неймар. Он крикнул партнерам: «Нет, пусть парнишка идет в обводки – дайте ему играть в свой футбол!»

Как минимум будет много красоты. Тренер сборной Тите говорит, что у Антони «бархатные ноги». При этом для самого бразильца дриблинг – лишь инструмент: «Некоторым нравятся мои трюки, а некоторым – не очень. Я же просто нахожу их полезными. Во-первых, я показываю оппоненту, что я тут босс. Во-вторых, они очень часто ведут к голам и ассистам».

В футболе Тен Хага это правильное отношение. Для системы важно наличие дриблера в этой роли. Отсюда прямая польза – создаются изоляции, за которые вингер наказывает одним из описанных способов. Но есть и косвенный плюс – просто от факта присутствия игрока справа. Соперник может испугаться и отрядить сюда больше игроков (для страховки), тогда становится проще комбинировать на перегруженном левом фланге – голы могут приходить уже оттуда. Формально Антони не участвует, но его верная позиция и устрашение соперников помогают командным механизмам работать.

Структура Тен Хага ставит перед соперником выбор – либо уделить слишком много внимания Антони (и дать свободу другим), либо обеспечить ему удобные эпизоды 1-в-1 против защитника. В последнем сценарий его сдержать трудно – опасен на пространстве против оппонента, но при этом вариативен.

Резонный вопрос о качестве обводок Антони – без успешности в этом аспекте вся цепочка рушится. Соперникам становится проще адаптироваться. В этом контексте настораживают показатели Антони по обводкам в более трудных матчах:

В Нидерландах он часто шел в дриблинг – и весьма успешно для такого количества попыток. В Европе значительно сокращалось и количество попыток, и успешность. На старте в «МЮ» достаточно попыток, но еще большие проблемы с успешностью. Просится гипотеза о более высоком уровне оппонентов, который Антони может не потянуть.

Опасения очень ранние: выборка в «МЮ» недостаточно большая, а дриблинг – важный, но не единственный элемент в исходящей от Антони угрозе. Увы, это качество может определить разницу между Антони как ключевым элементом системы и просто полезным игроком обоймы. Если дриблинг бразильца на топ-уровне окажется недостаточно хорош, футбол Тен Хага не заработает полностью (придется адаптироваться и выдумывать новое, а не ставить проверенное).

Антони очень ценит Тен Хага и в мелочах знает его систему

Перед дебютом против «Арсенала» Антони провел с новой командой всего две тренировки. Это не помешало Тен Хагу довериться бразильцу. Тренер отдельно подчеркнул, что вингер уже знает его систему.

Доверие взаимно, между Эриком и Антони отличная химия. «Тен Хаг – выдающийся тренер, который уделяет максимум внимания деталям. Игра команды для него на первом месте, но в ходе тренировок прибавляют абсолютно все игроки. Кроме этого, он придал мне уверенность – испытываю к нему огромную благодарность и уважение», – рассказывал Антони.

Квинси Промес (тогда еще форвард «Аякса») тоже подмечал особую сочетаемость Антони с тенхаговскими принципами: «Мои первые впечатления от него очень позитивные. Мы тренировались вместе всего три дня, но я уже вижу, что он хорошо подходит нашему футболу. Его мышление, его движение – он очень легко адаптируется. Так можно сказать только про выдающихся игроков».

На практике потребовалось чуть больше времени. Базовые инструкции Антони уловил сразу, а детали – чуть позже. В Бразилии частая установка для Антони выглядела так (дословно с его воспоминаний): «Когда получаешь мяч, двигайся с ним вперед. При любой возможности. Вообще не думай о возможных ошибках».

В «Аяксе» же нужно было проявлять дисциплинированность, работать в прессинге и терпеливо ждать мяч в правильной зоне (и только потом импровизировать). «Адаптироваться к тактическим требованиям мне было труднее всего. В Европе играют быстрее, динамичнее и умнее. Мне пришлось много работать над выбором позиции при позиционных атаках и при прессинге. И над другими аспектами тоже. Какое-то время у меня были трудности», – вспоминал бразилец.

«Пока Антони не говорит на английском, но это не проблема. Мы обучаем его через визуализацию сценариев на тренировочном поле, через создание для него эпизодов, которые он получит в матчах, и через видеоматериалы», – объяснял Тен Хаг осенью 2021-го.

Высокая сочетаемость Антони и Тен Хага очевидна. Более интересный вопрос – сочетаемость с текущими партнерами по «МЮ». Аналитическая модель компании SentientSports оценивает трансферы именно на совместимость новичка с партнерами и тактической моделью клуба. Она поместила бразильца в категорию «подходит тактической системе и с высокой вероятностью сыграется с партнерами». Антони оказался лучшим вариантом по фильтру «до 30 лет и с рыночной стоимостью ниже 60 млн фунтов».

Сейчас он приходит к Тен Хагу с полезным багажом знаний. Знает не только описанное выше ключевое требование, но и детали прессинга и переходных эпизодов.

При быстрых атаках он может служить и адресатом (сразу готов давать нужное открывание за спину), и связующим звеном.

По первым матчам показалось, что знающие его партнеры (Мартинес и Эриксен, с которым тренировались в «Аяксе») особенно нацелены искать его в такие моменты – лучше понимают угрозу, которую он несет в этих сценариях.

Другое бонусное знание – понимание роли вингера при прессинге. «Аякс» Тен Хага прессинговал интенсивно и персонально в зоне мяча, оставляя другой фланг свободным. То есть дальний вингер часто смещался и играл по центральному защитнику. «МЮ» старается действовать аналогичным образом:

Такое давление предполагает объемные роли для вингеров. Они должны быть мобильными и правильно выбирать позицию – в идеале так, чтобы перекрывать опорника, быть готовыми давить на центрального защитника и быстро возвращаться в случае паса на флангового. Тройная работа, которую можно потянуть только при правильном выборе позиции.

«МЮ» внедряет эту же идею, но без гибкости. В «Аяксе» любой фланг мог стать интенсивным и плотным. «Юнайтед» пока создает плотность левее, а справа рассчитывает именно на чтение игры в исполнении Антони. Сейчас на нем повышенная нагрузка при прессинге – физическая и интеллектуальная.

В этом примере чтение и правильная позиция приводят к перехвату Антони:

Также бразилец хорошо реагирует на потери. Участвует в контрпрессинге, либо дорабатывает до упора за крайним защитником, если прессинг сразу после потери дает сбой:

Тен Хагу также нравится заряженность Антони. Для описания качества Эрик использует итальянское слово grinta (необычно, но он считает его оптимальным) – игроки с этим качеством, по мнению тренера, выкладываются до последней капли, всегда сражаются и готовы побеждать любой ценой. Антони – один из его любимых примеров. «Он даст нам не только креативность, но и темперамент», – подчеркивал ЭтХ.

«Внутри этого пацана – яд. Иногда он переходит черту. Но в этом нет ничего удивительного – он выбрался из фавел», – резюмировал известный скаут Пит де Фиссер, сидевший рядом с коллегой из «Аякса» (Хансом ван дер Зи), когда тот наблюдал за Антони.

Тен Хагу нравится эта дерзость. Он считает, что ее позитивные проявления нельзя отделить от перегибов, поэтому всегда защищает бразильца. Например, когда он получил две желтые в компенсированное время (первую за снятую при праздновании гола футболку, а вторую за затяжку времени), тренер лишь порадовался, что «в команде есть игроки с такой страстью».

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«Давно слежу за Антони. Каждый тренер, работавший с ним, не хотел расставаться. Сейчас не захотел Тен Хаг, но так было и с другими – Андре Жардини, Тите. Они по-разному его воспринимают, но сходятся в том, что он феномен в плане объема ежедневной работы, невообразимых вещей, которые делает с мячом, и общего таланта. Он из тех, кто дает тренеру все необходимое и не создает проблем. Конечно, крайне маловероятно, что «Ман Сити» или «Тоттенхэм» заплатили бы за него столько же, но Тен Хаг понимает, что получает», – резюмировал исполнительный директор «Сан-Паулу» Алехандре Пассаро.

Однозначно хорошее, пусть и дорогое усиление под Тен Хага. Многочисленные плюсы сильно перевешивают опасения, связанные с адаптацией к уровню АПЛ.

Более широкий вопрос – насколько Антони силен вне этой системы? Здесь все менее однозначно. Антони – топовый представитель весьма частой в современном футболе роли. Весьма показательная характеристика от партнера по сборной Тиаго Силвы: «Антони и Рафинья обладают качествами, которые я за долгие годы в сборной не наблюдал у новичков. Их чистый индивидуальный уровень очень-очень высок».

Неслучайно два перебравшихся этим летом в топ-клубы бразильца так часто упоминаются рядом. Они прямые конкуренты в сборной – их роли и сильные качества похожи. Это роль под вариативного системного игрока, для которого тренер умышленно создает изоляции, понимая, что так подсветит его сильные качества. В современном футболе это не редкость. Антони обладает талантом, чтобы вырасти в топ-игрока этого направления. При соблюдении описанных условий бразилец заиграет не только у Тен Хага.

А вот вне этой роли Антони вряд ли сможет блистать. Неплохим ориентиром может служить траектория Хакима Зиеша (предшественник Антони в «Аяксе»). В «Челси» он оказался в другой системе, не было привычной схемы и заточенности на изоляции – марокканец потерялся. Особенно показательным был его месячный ренессанс в середине прошлого сезона, когда Томас Тухель экспериментировал с четверкой и ставил Зиеша на правый фланг в атакующей тройке. Вспышки были, но без правильного окружения резко затухал.

Конечно, переход Антони сильно отличается от трансфера Зиеша в «Челси» (сумма, возраст, потенциал, тренерский фактор), но они правда похожи на тактическом уровне – блистали в одинаковой роли в «Аяксе». Такие игроки редко реализуется вне удобной системы, хотя каждый случай индивидуален. Антони – полезный в современных системах игрок, но с очень четкой ролью, которую нужно организовать для раскрытия всего потенциала. «МЮ» стоит помнить об этом в случае, если бразилец задержится в клубе дольше любимого тренера.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Shaun Botterill; REUTERS/Craig Brough