«Тоттенхэм» рассматривает Дэвиса на пост временного тренера. 32-летний защитник не играет с января после операции на голеностопе

«Тоттенхэм» может назначить защитника Бена Дэвиса временным тренером.

Как сообщает The Telegraph, руководство «Тоттенхэма » рассматривает защитника Бена Дэвиса среди кандидатов на пост временного тренера после увольнения Игора Тудора .

32-летний Дэвис в январе получил перелом в матче АПЛ с «Вест Хэмом» (1:2) и перенес две операции на голеностопе. С тех пор он не выходил на поле.

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в АПЛ , набрав 30 очков в 31 матче.

44 дня – и Тудора убрали. «Тоттенхэм» наймет хорошего тренера, если не вылетит