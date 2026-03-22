2026-й – худший год в карьере Холанда

Почему перестал забивать?

В матче «Манчестер Сити» – «Реал Мадрид» мы стали свидетелями редкого явления: Эрлинг Холанд забил гол. Для норвежца это всего пятый мяч в 2026-м и только третий без учета пенальти. Эрлинг в низшей точке карьеры. Все настолько плохо, что Пеп не боится оставлять его в запасе и даже менять в матчах, в которых «Сити» ничего не решил и гонится за голами.

Важно правильно расставить акценты: кризис Холанда – это не типичная холодная серия, через которую проходит любой нападающий по ходу сезона. Холанд скатился. Хотя в первой половине сезона шел на рекорд АПЛ по голам.

Винить только норвежца тоже глупо. Как видно из таблички, качество моментов у Эрлинга упало в два раза. Холанд – зависимый нападающий, который не в состоянии создать себе шанс в одиночку. Топово открывается в штрафной, но только при условии, что партнеры замечают и кормят мячами. Сейчас этого тоже нет.

Так что же случилось?

Это вполне типичная траектория сезона для Холанда

Мощно провести первую половину, а потом завалить вторую – это в духе Холанда. Недавно тренд хорошо подсветил The Athletic. Вот траектория голов и xG по ходу сезона. В первом круге Холанд задирает планку и забивает сильно больше ожидаемого. Во втором следует спад и откат к уровню простых смертных. В тренд не вписывается только один сезон из семи в топ-лигах.

Холанд – не уникальный в этом смысле персонаж. Похожая картина часто наблюдается у Мо Салаха. При этом Эрлинг, возможно, лучше любого нападающего мира олицетворяет регрессию к среднему – процесс, при котором результативность со временем откатывается к реальному уровню игры. Процесс не линейный, но в случае Холанда весьма ярко выражен.

У тренда есть не только гиковское объяснение, но и физиологическое. Из-за уровня сборной Холанд еще ни разу не участвовал в крупных летних турнирах. Благодаря этому получает своеобразную фору на старте сезона. По максимуму ее использует, но в процессе преимущество исчезает.

Вдобавок большое влияние оказывают травмы. После перехода в «Сити» Холанд ни разу не ломался в августе и сентябре. Даже единственное повреждение в октябре получил не в начале месяца, а в конце. То есть примерно треть сезона Холанд проходит в топовой форме. Затем начинаются проблемы – не только из-за количества травм, но и времени на восстановление. Пеп отмечал, что таким высоким игрокам, как Холанд, нужно больше тренировок, чтобы набрать форму, чем игрокам комплекции Рахима Стерлинга или Рияда Мареза.

Во многом Холанд становится жертвой собственного успеха. На старте сезона соперники играют в свой футбол: отрабатывают новую схему, сыгрываются в новом составе, пробуют новые элементы в игре. Затем все чаще подстраиваются, в том числе под разбушевавшегося Холанда. Пару лет назад Пеп жаловался на то, что Эрлингу сложно против тройки центральных защитников. Пытаясь остановить Холанда, многие в моменте начали переходить на схему 3-X-X.

Финальный пункт: Холанд просто-напросто слишком хорош – и это тоже проблема. Покупать близкого по уровню нападающего нет смысла – будет недоволен, так как проводит много времени в запасе (причина, по которой ушел Хулиан Альварес). При этом от отсутствия альтернативы проигрывает и сам Холанд, так как играет буквально всегда. В конечном итоге выдыхается. Спад начинается обычно в зимние месяцы сезона – когда календарь уплотняется, матчи следуют через два дня на третий, а важное значение приобретает ротация.

Холанд потерял любимых ассистентов

Если говорим о сезоне-2025/26, есть еще один важный фактор. Холанд лишился главных союзников по атаке. Привычные по первому кругу связи разрушились.

Специально для этого текста я подсчитал, кто чаще всех в этом сезоне снабжает Холанда мячами – перед тем, как Эрлинг пробьет по воротам. Выборку сузил до АПЛ. Получился такой топ-5:

1. Райан Шерки – 15 передач.

2. Жереми Доку – 12 передач.

3. Фил Фоден – 12 передач.

4. Бернарду Силва – 11 передач.

5. Нико О’Райли – 6 передач.

Со всеми, за исключением Бернарду, что-то произошло.

Доку одолели травмы. В декабре пропустил из-за них 19 дней. В январе-феврале – 27. Последний полный матч в АПЛ провел в начале года с «Брайтоном». Даже когда доступен, формы хватает только для выхода со скамейки.

О’Райли перепрофилировался. В первом круге кормил Холанда навесами с позиции левого защитника. Затем Пеп передвинул его в центр поля, позиция знакома Нико по молодежным командам. Оттуда совершает качественные рывки до штрафной, но химия с Холандом пострадала.

Шерки и Фоден просто перестали попадать в состав. Не превратились в запасных, но позицию десятки Пеп все чаще отдает новичку Антуану Семеньо. Аргумент – баланс, который дает Семеньо, но не дает Шерки.

Итого: из пятерки главных ассистентов Холанда выжил только Бернарду – игрок, который чаще находит Холанда со стандартов. Этот элемент не сильно прокачан: как у «Сити», так и у самого Эрлинга.

Родри лишил Холанда любимых контратак

На старте сезона я писал , что нынешний «Сити» – возможно, самый прагматичный проект в карьере Пепа. В тот момент команда шла на четвертом месте в АПЛ по владению, хотя никогда ранее не опускалась ниже первого. Нередко передавали инициативу и даже переходили на пятерку защитников – ход, который по умолчанию идет в разрез с ценностями Пепа. Каталонец даже придумал роль джокера для Натана Аке – защитника, которого не хватает на весь матч из-за травм, но который может помочь в роли дополнительного ЦЗ.

Холанд от прагматичности Пепа выигрывал. Игра вторым номером = возможность убежать на пространстве против уставших защитников. Для Эрлинга – любимый тип моментов. Подзабытый после перехода из «Боруссии» в «Сити», но все равно самый удобный, учитывая скорость и стартовый рывок. К началу ноября Эрлинг положил 3 мяча только после контратак в терминологии Opta – когда атака должна начаться со своей половины и уложиться в определенное время.

С начала года «Сити» поменял стиль. Передача инициативы сопернику теперь крайне редкое явление. Показатель владения подрос: теперь «Сити» идет вторым по этому показателю с минимальным отставанием от «Ливерпуля» (60,2% против 60,4%). Не менее важный индикатор манеры – интенсивность прессинга. В первом круге «Сити» шел 13-м по PPDA. Сейчас первый.

Самое доступное объяснение – вернулся Родри. Испанец перестал вылетать из-за травм и вытеснил из основы Нико. Теперь хватает сил даже на три матча в неделю – то, чего Пеп избегал в первом круге. Доминантный стиль для Родри куда удобнее вертикального с расчетом на контратаки. «Сити» перестроил манеру, чтобы испанец чаще встречался с мячом.

Можно долго спорить, пошло ли это на пользу команде, но на Холанда точно оказало эффект. Теперь не только получает меньше моментов на пространстве, но и тратит больше сил в прессинге. С начала декабря всего 1 гол в контратаках.

Естественно, Холанд не обуза в затяжных позиционных атаках – иначе не выжил бы в «Сити». Но также верно и то, что Эрлинг лишился дополнительного (и такого удобного стилистически) приема.

У Холанда не остается сил на голы?

После матча с «Ньюкаслом» (2:1) в конце февраля Пеп сказал: «Здорово, что мы можем проходить прессинг длинными передачами на Эрлинга, но я постараюсь сделать все, чтобы мы задействовали его как можно реже. Нужно поискать альтернативы. Нерационально выцеливать только Холанда. Если будем делать это каждые три дня, то просто загоняем его».

В том матче Холанд не забил, но совершил 43 касания – рекорд за все время в «Сити». Большая часть действий – персональные дуэли с двухметровым Дэном Берном на правом фланге. Холанд выиграл примерно половину, но в результате провел матч за пределами штрафной.

Игра с «Ньюкаслом» выбивается из общего ряда, но в целом фиксирует еще один тренд – взаимодействие Холанда с вратарем против соперников, которые действуют персонально. В сезоны с Эдерсоном норвежец получал передачи на ход: вратарь здорово ловил момент, когда Эрлинг отрывался, и награждал его пасом. С Доннаруммой приходится чаще бороться в верховой борьбе.

В таком рисунке Холанд часто оказывается во вторых таймах, когда соперник вынужден раскрываться и рисковать. В теории удобный вариант для Эрлинга, так как есть пространство, но на практике нужно бороться за верховые мячи и тратить силы, которые могли бы пригодиться у чужих ворот.

Не вредит ли новая схема Пепа?

С начала года «Сити» окончательно перестроился на 4-4-2 с ромбом в полузащите. Раньше схема использовалась Пепом только как инструмент прессинга. Теперь на постоянной основе и в любой стадии.

Вероятно, главная мотивация: избавить команду от Холанда-зависимости и решить проблему, которая часто выходила на первый план в первом круге (никто не забивает, кроме Эрлинга). Покупка Семеньо – третьего бомбардира АПЛ – дополняет замысел. Несмотря на то, что по основному профилю Семеньо вингер, Пеп использует его не на фланге, а в связке с Холандом и поближе к воротам.

У самого Эрлинга есть опыт в паре – давний в «Зальцбурге», но вполне удачный, так как схема входит в часть ДНК клубов «Ред Булл». Сама по себе не проблема, но с другими вводными это тоже объясняет спад Холанда.

Во-первых, теперь не вся игра «Сити» заточена на максимизацию качеств Холанда. Моменты, которые раньше могли достаться только Эрлингу, теперь получает партнер по атаке.

Во-вторых, команда лишается дополнительного полузащитника. Приход Семеньо не заблокировал путь в старт для Шерки и Фодена, но ограничил каждому игровое время. Холанд страдает, так как именно с ними была самая прочная связь. На построение такой же с Семеньо требуется время, хотя не факт, что вообще получится, учитывая профиль Антуана.

В-третьих, схема буквально подталкивает Холанда к тому, чтобы чаще комбинировать. В обычной это либо не требовалось совсем, либо реже. Отличается даже стартовая позиция Эрлинга – все еще центр нападения, но теперь с уклоном в сторону одного из флангов.

Символично, что с начала года Холанд трижды ассистировал в АПЛ. Голевая на Нико О’Райли в матче с «Ньюкаслом» – кандидат на самую КДБ-образную за всю карьеру Эрлинга. Открывание в правом полуфланге, подъем головы и точный навес на партнера – классика Де Брюйне в «Сити». Не стала прямо фишкой Холанда, но в списке самых плеймейкерских матчей Эрлинга в топ-лигах – сразу два из 2026-го.

Показывает, что даже без голов Эрлинг может приносить пользу, но все это лишает его главных козырей.

