Кисляк о том, как «поймал звезду»: «Было еще в «Чертаново». Смотрел на всех свысока, казалось, что всего добился. В жизни лучше оставаться скромным, мне не надо прикладывать усилия для этого»
Полузащитник сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что был период, когда он зазвездился.
– Во времена контракта с «Найком» правда поймал звезду?
– Было еще в «Чертаново». Да, стал меньше думать о футболе, казалось, что я уже всего добился, смотрел на всех свысока. Только когда перешел в ЦСКА, начал осмыслять свое поведение.
– Твоя цитата: «Важно еще и оставаться человеком. Быть скромным. Особо нигде не выпендриваться». Но быть излишне скромным – совсем не классно, нет?
– Смотря где. На футбольном поле – согласен, скромничать не буду. А в жизни лучше оставаться скромным. Тебя запомнят как человека, даже если ты легендарный футболист. Но мне и не надо прикладывать усилия, чтобы быть скромным – такой, какой есть, – сказал Кисляк.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Американцам только с 21 года по закону разрешается пить спиртное. Наши в 21 год уже бросают.
Так и тут, в 20 лет уже от звездной болезни избавился )