Кисляк о том, как «поймал звезду»: «Было еще в «Чертаново». Смотрел на всех свысока, казалось, что всего добился. В жизни лучше оставаться скромным, мне не надо прикладывать усилия для этого»

Кисляк о том, как «поймал звезду»: смотрел на всех свысока.

Полузащитник сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что был период, когда он зазвездился.

– Во времена контракта с «Найком» правда поймал звезду?

– Было еще в «Чертаново ». Да, стал меньше думать о футболе, казалось, что я уже всего добился, смотрел на всех свысока. Только когда перешел в ЦСКА, начал осмыслять свое поведение.

– Твоя цитата: «Важно еще и оставаться человеком. Быть скромным. Особо нигде не выпендриваться». Но быть излишне скромным – совсем не классно, нет?

– Смотря где. На футбольном поле – согласен, скромничать не буду. А в жизни лучше оставаться скромным. Тебя запомнят как человека, даже если ты легендарный футболист. Но мне и не надо прикладывать усилия, чтобы быть скромным – такой, какой есть, – сказал Кисляк.