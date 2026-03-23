Что вы пропустили в 31-м туре АПЛ: «Тоттенхэм» перед 0:3 встретили как чемпионов, английскому бомбардиру сезона – 35 лет

Спортс'' и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях.

Это 31-я серия Занятных штучек.

Ираола никогда не проигрывал «МЮ». Игроком, тренером – без разницы

Андони Ираола просто не знает, что это за ощущение. Ничьей 2:2 в начале 31-го тура Ираола довел беспроигрышную серию против «Ман Юнайтед» до 8 матчей.

Ираола играл против «МЮ» еще футболистом «Атлетика» – 2 матча, 2 победы.

В Англии регулярно меряется силами как тренер «Борнмута» – 6 матчей, 2 победы, 4 ничьи.

35-летний Уэлбек – лучший английский бомбардир лиги

Накануне тура опубликовали свежую заявку сборной Англии. Дэнни Уэлбека там нет.

Но 35-летний форвард не потерялся – его легко найти в топе бомбардиров. После дубля «Ливерпулю» (2:1) Уэлбс вообще лучший из англичан – 12 голов. Это самый разультативный сезон Дэнни.

У тренера сборной Томаса Тухеля есть время подумать до ЧМ. Уэлбек еще обязательно забьет парочку.

«Мы чемпионы Африки». Объявление сенегальской звезды «Эвертона» после разгрома «Челси» 3:0

«Эвертон» дома разобрался с «Челси» – 3:0.

Сенегалец Илиман Ндиай воспользовался ситуацией и передал несколько важных посланий. Повод – юридический скандал в африканском футболе с аннулированием чемпионства Сенегала на недавнем Кубке Африки.

Ндиай и Идрисса Гуйе показали на пальцах «два» – столько у Сенегала титулов с учетом последнего успеха.

Еще Лиман крикнул на весь мир в камеру: «Мы чемпионы Африки».

Идеальный гол в девятку. Вы такое любите

Перед всем этим Ндиай сверкнул у ворот «Челси». Его гол в верхний угол – настоящий шедевр. Изумительное попадание.

Самый точный пенальтист в истории АПЛ посвятил гол умершему отцу

Рауль Хименес из «Фулхэма» безупречен с точки: в игре с «Бернли» (3:1) мексиканец реализовал 14-й пенальти в Премьер-лиге. Хименес пока не промахивался, и это делает его самым точным пенальтистом в истории лиги. Такие же идеальные серии, но чуть короче у Яя Туре (11 пенальти) и Димитара Берабатова (9).

Но здесь цифры отошли на второй план. После гола Рауль опустился колени и обратился к небу. 13 марта стало известно, что у нападающего умер отец. Это был первый домашний матч «Фулхэма» и первый гол Хименеса после разбивающей сердце новости.

Рауль не сдерживал слез после финального свистка. Тренер «Фулхэма» Марку Силва его тепло приобнял.

89:45 – это самый поздний победный гол в дерби «Сандерленда» и «Ньюкасла» в АПЛ

Постарался нападающий «Сандерленда» Брайан Бробби. Голландец был хорош, и здорово, что забил именно он.

После такого у «Сандерленда» 55 побед в одном из самых жестких дерби Англии. У «Ньюкасла» – 54. «Черные коты» вырвались вперед.

Попутно «Сандерленд» продлил серию без поражений от «Ньюкасла» в чемпионате до 11 матчей.

Хитрости соперников достали «Лидс». Это уже невозможно терпеть

У соцсетей «Лидса» лопнуло терпение, когда вратарь «Брентфорда» Куивин Келлехер прилег на землю – по совпадению, сразу после замен «Лидса». Клуб из Йоркшира увидел в этом уловку: пока Келлехеру помогали врачи, полевые «Брентфорда» провели короткое совещание с тренером Китом Эндрюсом. Вероятно, гости обсудили, как реагировать на изменения у «Лидса».

Такой твит от футбольного клуба редко увидишь:

«Как это часто бывало в этом сезоне, Келлехеру потребовалась медицинская помощь после замен в составе «Лидса». Похоже, он сможет продолжить игру после того, как игроки «Брентфорда» переговорили со своим тренером».

Не все чемпионские команды получают такой прием, как «Тоттенхэм» перед битвой за выживание. Итог – 0:3

«Тоттенхэм» влетел дома «Ноттингем Форест» 0:3 и опустился на 17-е место. Счет – хуже не придумаешь, ведь «Форест» – прямой конкурент в подвальной борьбе.

Кто такого точно не заслуживает, так это фанаты. Болельщики «Тоттенхэма» встретили и приняли команду перед матчем, будто их любимчики вот-вот выиграют чемпионство.

0:3 – шокирующий счет после приободряющих матчей с «Ливерпулем» и «Атлетико». Неужели невозможное случится?

