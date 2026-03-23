Спецпроект
6 мин.
25

Что вы пропустили в 31-м туре АПЛ: «Тоттенхэм» перед 0:3 встретили как чемпионов, английскому бомбардиру сезона – 35 лет

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете 🟠.

Это 31-я серия Занятных штучек. Предыдущая – здесь.

Ираола никогда не проигрывал «МЮ». Игроком, тренером – без разницы

Андони Ираола просто не знает, что это за ощущение. Ничьей 2:2 в начале 31-го тура Ираола довел беспроигрышную серию против «Ман Юнайтед» до 8 матчей.

Ираола играл против «МЮ» еще футболистом «Атлетика» – 2 матча, 2 победы.

В Англии регулярно меряется силами как тренер «Борнмута» – 6 матчей, 2 победы, 4 ничьи.

35-летний Уэлбек – лучший английский бомбардир лиги

Накануне тура опубликовали свежую заявку сборной Англии. Дэнни Уэлбека там нет.

Но 35-летний форвард не потерялся – его легко найти в топе бомбардиров. После дубля «Ливерпулю» (2:1) Уэлбс вообще лучший из англичан – 12 голов. Это самый разультативный сезон Дэнни.

У тренера сборной Томаса Тухеля есть время подумать до ЧМ. Уэлбек еще обязательно забьет парочку.

«Мы чемпионы Африки». Объявление сенегальской звезды «Эвертона» после разгрома «Челси» 3:0

«Эвертон» дома разобрался с «Челси» – 3:0.

Сенегалец Илиман Ндиай воспользовался ситуацией и передал несколько важных посланий. Повод – юридический скандал в африканском футболе с аннулированием чемпионства Сенегала на недавнем Кубке Африки.

Ндиай и Идрисса Гуйе показали на пальцах «два» – столько у Сенегала титулов с учетом последнего успеха.

Еще Лиман крикнул на весь мир в камеру: «Мы чемпионы Африки».

Идеальный гол в девятку. Вы такое любите

Перед всем этим Ндиай сверкнул у ворот «Челси». Его гол в верхний угол – настоящий шедевр. Изумительное попадание.

Самый точный пенальтист в истории АПЛ посвятил гол умершему отцу

Рауль Хименес из «Фулхэма» безупречен с точки: в игре с «Бернли» (3:1) мексиканец реализовал 14-й пенальти в Премьер-лиге. Хименес пока не промахивался, и это делает его самым точным пенальтистом в истории лиги. Такие же идеальные серии, но чуть короче у Яя Туре (11 пенальти) и Димитара Берабатова (9).

Но здесь цифры отошли на второй план. После гола Рауль опустился колени и обратился к небу. 13 марта стало известно, что у нападающего умер отец. Это был первый домашний матч «Фулхэма» и первый гол Хименеса после разбивающей сердце новости.

Рауль не сдерживал слез после финального свистка. Тренер «Фулхэма» Марку Силва его тепло приобнял. 

89:45 – это самый поздний победный гол в дерби «Сандерленда» и «Ньюкасла» в АПЛ

Постарался нападающий «Сандерленда» Брайан Бробби. Голландец был хорош, и здорово, что забил именно он.

После такого у «Сандерленда» 55 побед в одном из самых жестких дерби Англии. У «Ньюкасла» – 54. «Черные коты» вырвались вперед.

Попутно «Сандерленд» продлил серию без поражений от «Ньюкасла» в чемпионате до 11 матчей.

Хитрости соперников достали «Лидс». Это уже невозможно терпеть

У соцсетей «Лидса» лопнуло терпение, когда вратарь «Брентфорда» Куивин Келлехер прилег на землю – по совпадению, сразу после замен «Лидса». Клуб из Йоркшира увидел в этом уловку: пока Келлехеру помогали врачи, полевые «Брентфорда» провели короткое совещание с тренером Китом Эндрюсом. Вероятно, гости обсудили, как реагировать на изменения у «Лидса».

Такой твит от футбольного клуба редко увидишь:

«Как это часто бывало в этом сезоне, Келлехеру потребовалась медицинская помощь после замен в составе «Лидса». Похоже, он сможет продолжить игру после того, как игроки «Брентфорда» переговорили со своим тренером».

Не все чемпионские команды получают такой прием, как «Тоттенхэм» перед битвой за выживание. Итог – 0:3

«Тоттенхэм» влетел дома «Ноттингем Форест» 0:3 и опустился на 17-е место. Счет – хуже не придумаешь, ведь «Форест» – прямой конкурент в подвальной борьбе.

Кто такого точно не заслуживает, так это фанаты. Болельщики «Тоттенхэма» встретили и приняли команду перед матчем, будто их любимчики вот-вот выиграют чемпионство. 

0:3 – шокирующий счет после приободряющих матчей с «Ливерпулем» и «Атлетико». Неужели невозможное случится?

Фото: Gettyimages.ru/Carl Recine, Alex Pantling, Carl Recine, Ryan Pierse, Warren Little

logoЛидс
logoпремьер-лига Англия
logoИлиман Ндиай
logoБорнмут
logoБрайтон
logoНьюкасл
logoФулхэм
logoСандерленд
logoБрайан Бробби
logoДэнни Уэлбек
logoАндони Ираола
logoРауль Хименес
logoТоттенхэм
logoСборная Сенегала по футболу
logoИдрисса Гуйе
logoЭвертон
Англия, Англия
Англия, Англия
Блог
Коллективный блог об английском футболе
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Отличная фотография! Жаль парнишку,ведь он родился уже болельщиком ТТХ.
Ответ Миша_1117038817
В Порту играет некий Петушевски! Надо шпорам срочно подписывать парня...
Ответ $-AGROHIM-$
Кулусевски стал Петушевски в тот момент, как перешел в ТТХ.
Болельщики Тотенхэма молодцы ! В такой тяжёлой ситуации всё равно поддерживают клуб !
Ответ Lavinka
Это местная традиция. В отличие от других стран, в Англии, чем хуже дела у клуба, тем больше поддержка.
Ответ AndreyBSC
Не везде и в Англии. Меня удивил тихий Энфилд в матче против шпор во 2 тайме. Но сейчас за Ливерпуль много глоров топит. У шпор остались только преданные фаны
Не бросайте эту рубрику, даже если ЯМ уйдет.
Хорошие статьи получаются. Жаль, мало фото.

Что до Тоттенхэма.
Я и сейчас не верю, что они вылетят. Очень хочется, чтобы остались. И не согласен, что в кризисе вина Кейна и Сона. У клуба отличная академия, а играют одни наемники. В худшем смысле этого слова.
Менять надо состав. На тех, кто хочет играть за клуб, а не тех, кто приехал подоить клуб АПЛ или использует клуб как трамплин.
Ответ AndreyBSC
Согласен. Бороться за выживание можно и своими силами.
Ответ AndreyBSC
Тоттенхэм держался на Кэйне и Соне...и глупая трансферная политика и тренер погубила клуб...единственная хорошая покупка это Кулушевски...
ТТХ тихий ужас, но я отмечу что мне жалко Тудора по-человечески ибо после матча ему сообщили что скончался его отец (поэтому он пропустил пресс-конференцию после поединка) + ко всему человек абсолютно не адаптирован к такому футболу, я не буду сейчас судить о том, что он бездарный тренер. Он попал в заложники обстоятельств, но это его мало оправдывает как специалиста.
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Я думал это начало обращения к игрокам Тоттенхэма )))
Димитр Бербатов. Многовато лииишних буккв
я как болельщик Арсенала НЕ хочу чтобы куры опустились в шип. Дерби Северного Лондона это классные, боевые матчи
Ответ Foma T
Да ? А я как болельщик Фореста хочу, за всю эту предсезонную чехарду с выкупом Гиббс- Уайта. Вступили бы в переговоры с Маринакисом, добавили двадцатку, добавили Джонстона и всё, шли бы сейчас в десятке.
А Ноттингем давал бы больше времени Макати, Хатчинсону и Синклеру и шли бы сейчас на том же самом месте
Ответ Gord Lane
Как болельщик Арсенала хочу чтоб вылетел Форест.
За владельца и за ябеды в УЕФА на Пэлас чтоб получить место в ЛЕ
В этом году: Арсенал спустя 22 года выигрывает чемпионат (возможно). Шпоры вылетают в Чемпионшип спустя 49 лет. Праздник для половины Лондона ))