Депутат Свищев: «Победа России на ЧМ – фантастический сценарий нового сериала о будущем. У нас нет международной практики с сильными соперниками»
Депутат Госдумы, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев заявил, что победа сборной России на чемпионате мира является фантастическим сценарием.
«Когда у нас нет международной практики с серьезными соперниками, а команда редко собирается и участвует в играх с сильными сборными, говорить о победе в чемпионате мира точно не приходится. Я к этому отношусь очень скептически.
Нужны постоянные игры, сборы, турниры. Но мы этого не видим. Так что победа на ЧМ – это фантастический сценарий нового сериала о будущем», – сказал Свищев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Скайнет уже отправил в наше время из 2050 года Т-800, чтобы тот уничтожил футбольные школы всех стран, которые выше сборной России в рейтинге ФИФА
В 2050 нет интернета, только белые списки. Отправить не получится.
Ты недооцениваешь скайнет, у него есть ВПН !
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем