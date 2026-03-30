Депутат Свищев: «Победа России на ЧМ – фантастический сценарий нового сериала о будущем. У нас нет международной практики с сильными соперниками»

Депутат Свищев о победе России на чемпионате мира: фантастический сценарий.

Депутат Госдумы, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев заявил, что победа сборной России на чемпионате мира является фантастическим сценарием.

«Когда у нас нет международной практики с серьезными соперниками, а команда редко собирается и участвует в играх с сильными сборными, говорить о победе в чемпионате мира точно не приходится. Я к этому отношусь очень скептически.

Нужны постоянные игры, сборы, турниры. Но мы этого не видим. Так что победа на ЧМ – это фантастический сценарий нового сериала о будущем», – сказал Свищев.