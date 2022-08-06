«Спартак» при Абаскале атакует много и остро – такого не было очень давно

Главные цифры разноса в Екатеринбурге.

«Спартак» без особых проблем раскатал «Урал» со счетом 2:0 – голов должно было быть больше. Команда Гильермо Абаскаля создала 6 явных голевых моментов второй тур подряд (но с «Оренбургом два из них» – следствие пенальти). Чаще Спартак создавал явные шансы только в трех матчах с сезона-2014/15.

В Екатеринбурге «Спартак» нанес 26 ударов – это десятый результат для москвичей с сезона-2009.

18 ударов из штрафной – третий результат за этот отрезок.

Продвинутая статистика появилась в РПЛ немного позже – с сезона-2014/15.

Против «Урала» «Спартак» набил 3,44 xG – это четвертый результат для команды, если не учитывать пенальти. Теперь топ-5 выглядит так:

Все данные xG – без учета пенальти. Конечно, что на показатель в матче с «Оренбургом» сильно повлияло добивание Промеса после незабитого одиннадцатиметрового (0,49), но и без него в том матче «Спартак» создал много. Без добивания Промеса с «Оренбургом» «Спартак» 2,95 xG – шестой результат для клуба с сезона-2014/15.

Если все-таки учитывать пенальти, то «Спартак» никогда не создавал так много на протяжении четырех туров (любых) за последние девять сезонов.

Понятно, что на матч с «Краснодаром» сильно повлияло удаление Черникова в первом тайме, «Оренбург» в принципе играет очень открыто, а «Урал» полностью распахнулся после перерыва.

Об этом нужно помнить, но все равно старт Абаскаля в России впечатляет.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын; spartak.com/Александр Ступников