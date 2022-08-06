«Спартак» при Абаскале атакует много и остро – такого не было очень давно

Главные цифры разноса в Екатеринбурге.
«Спартак» без особых проблем раскатал «Урал» со счетом 2:0 – голов должно было быть больше. Команда Гильермо Абаскаля создала 6 явных голевых моментов второй тур подряд (но с «Оренбургом два из них» – следствие пенальти). Чаще Спартак создавал явные шансы только в трех матчах с сезона-2014/15.
В Екатеринбурге «Спартак» нанес 26 ударов – это десятый результат для москвичей с сезона-2009.
18 ударов из штрафной – третий результат за этот отрезок.
Продвинутая статистика появилась в РПЛ немного позже – с сезона-2014/15.
Против «Урала» «Спартак» набил 3,44 xG – это четвертый результат для команды, если не учитывать пенальти. Теперь топ-5 выглядит так:
Все данные xG – без учета пенальти. Конечно, что на показатель в матче с «Оренбургом» сильно повлияло добивание Промеса после незабитого одиннадцатиметрового (0,49), но и без него в том матче «Спартак» создал много. Без добивания Промеса с «Оренбургом» «Спартак» 2,95 xG – шестой результат для клуба с сезона-2014/15.
Если все-таки учитывать пенальти, то «Спартак» никогда не создавал так много на протяжении четырех туров (любых) за последние девять сезонов.
Понятно, что на матч с «Краснодаром» сильно повлияло удаление Черникова в первом тайме, «Оренбург» в принципе играет очень открыто, а «Урал» полностью распахнулся после перерыва.
Об этом нужно помнить, но все равно старт Абаскаля в России впечатляет.
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Лучший старт «Спартака» в XXI веке: 10 очков и +8 по разнице мячей. Прошлый топ-результат был в чемпионском сезоне
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын; spartak.com/Александр Ступников
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