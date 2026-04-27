«Милан» и «Ювентус» впервые в истории Серии А сыграли 0:0 оба матча в сезоне

Сегодняшний матч 34-го тура чемпионата Италии на «Сан Сиро» завершился со счетом 0:0. Встреча команд в Турине в первом круге также завершилась безголевой ничьей.

В текущем сезоне «Милан» и «Ювентус» не забили друг другу ни одного гола в Серии А впервые в истории турнира.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33882 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Не знаю,игра Милана это настолько отвратительно,что просто ужас

Я уже не помню когда последний раз матч целиком смотрел.Дерби с Интером наверное
Макс собирает рекорды
за нулевые ничью уже давно пора очки не прибавлять, а отнимать по одному, может хоть тогда начнут в футбол играть
Отнимать - чересчур, но давать 0 очков за нулевую ничью - хорошая идея
Не только очки отнимать, а ещё футболистам бить по шее и делать крапивку, да? Или как в Эйс Вентура - игроков связывать и перед ними скоблить вилкой по тарелке
Серия А нащупала второе дно
Историческая х####я©
Эффект Аллегри
это был 13 сухарь ди грегорио....вдумайтесь, а он еще и лидер одновременно по голам пропущенным с 1 же удара, 14 у зоммера и 15 у свилара, он еще и их может обогнать, дальше там верона и лечче, вполне на 0 сыграть можно легко
Если в первом ещё как-то бегали в обе стороны, то тут, кажется, сразу на ничью встали, с первой минуты. Только Консейсау что-то надрывался.
Вчера смотрел и матч и искренне радовался тому, что это не Ювентус играет в этот блевотный футбол Аллегри.
Материалы по теме
«Ювентус» потерял шансы на чемпионство. Туринцы не выигрывают Серию А с 2020 года
26 апреля, 20:48
«Ювентус» не проигрывает 9 матчей подряд – 6 побед, 3 ничьих. Сегодня – 0:0 с «Миланом»
26 апреля, 20:47
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Абдулкадыров о ЦСКА: «Говорят, ничего не поменялось. Просто у команды небольшой спад»
26 минут назад
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
39 минут назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
Рекомендуем