Локателли о стыке с Модричем в матче с «Миланом»: «Мне жаль, что ему пришлось покинуть поле – надеюсь, повреждение не серьезное. Теперь «Юве» нужно побеждать в каждой игре, чтобы остаться в зоне ЛЧ»

Локателли о столкновении с Модричем: мне очень жаль.

Полузащитник «Ювентуса » Мануэль Локателли извинился за столкновение с Лукой Модричем в матче Серии А против «Милана » (0:0).

На 76-й минуте Локателли и Модрич столкнулись головами в верховой борьбе за мяч. Врачи оказали хавбеку «Милана» медицинскую помощь, через несколько минут хорват был заменен.

«Мы ожидали этого, потому что знаем, как «Милан» готовится к матчам. Мы могли двигать мяч быстрее, но старались победить до самого конца.

Мне жаль, что такой чемпион, как Модрич, покинул поле [из-за столкновения со мной]. Надеюсь, это не серьезное повреждение, и он быстро восстановится, как и подобает чемпиону.

С этого момента и до конца нам нужно побеждать в каждом матче, чтобы остаться в зоне Лиги чемпионов», – сказал Локателли в интервью DAZN.