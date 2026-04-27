Спаллетти о 0:0 с «Миланом»: «Юве» пытался контролировать игру в 1-м тайме, но очень академично и предсказуемо. Во 2-м нам нужен был кто-то вроде Влаховича, но Душан мало тренировался»

Спаллетти прокомментировал ничью с «Миланом».

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти подвел итоги игры с «Миланом » в 34-м туре Серии А (0:0).

«В первом тайме мы пытались контролировать ход игры, но в очень академичной и предсказуемой манере. С этим соперником всегда нужно быть осторожным, потому что всегда кажется, что ты все контролируешь, а потом оказываешься в окружении 3-4 их игроков. Мы много работали над тем, чтобы это предотвращать.

Дэвиду иногда удается выходить из сложных ситуаций благодаря своей технике. Он много бегает, а в плане прессинга всегда дает результат. Он не обыгрывает соперников, когда у него мало пространства, и не опускается слишком глубоко. Ему нужна поддержка».

О состоянии Влаховича

«Нам нужен был кто-то вроде него во втором тайме, но он мало тренировался. Даже Кенан [Йылдыз ], когда вышел на поле, запыхался после двух забеганий. Душан долгое время отсутствовал, и если бы он долго играл сегодня, это поставило бы под угрозу его участие в заключительном отрезке сезона. Так что теперь он сможет нам помочь».

О борьбе за попадание в Лигу чемпионов

«Все решится в последнем туре? Да, примерно тогда. «Рома » играет хорошо, «Комо» выиграл тяжелый выездной матч. Нам все еще нужно побеждать, чтобы заслужить участие в этом турнире. Именно в таких матчах видно, кто достоин «Ювентуса», а кто нет», – сказал Спаллетти.