  • Спаллетти о 0:0 с «Миланом»: «Юве» пытался контролировать игру в 1-м тайме, но очень академично и предсказуемо. Во 2-м нам нужен был кто-то вроде Влаховича, но Душан мало тренировался»
Спаллетти о 0:0 с «Миланом»: «Юве» пытался контролировать игру в 1-м тайме, но очень академично и предсказуемо. Во 2-м нам нужен был кто-то вроде Влаховича, но Душан мало тренировался»

Спаллетти прокомментировал ничью с «Миланом».

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти подвел итоги игры с «Миланом» в 34-м туре Серии А (0:0).

«В первом тайме мы пытались контролировать ход игры, но в очень академичной и предсказуемой манере. С этим соперником всегда нужно быть осторожным, потому что всегда кажется, что ты все контролируешь, а потом оказываешься в окружении 3-4 их игроков. Мы много работали над тем, чтобы это предотвращать. 

Дэвиду иногда удается выходить из сложных ситуаций благодаря своей технике. Он много бегает, а в плане прессинга всегда дает результат. Он не обыгрывает соперников, когда у него мало пространства, и не опускается слишком глубоко. Ему нужна поддержка». 

О состоянии Влаховича

«Нам нужен был кто-то вроде него во втором тайме, но он мало тренировался. Даже Кенан [Йылдыз], когда вышел на поле, запыхался после двух забеганий. Душан долгое время отсутствовал, и если бы он долго играл сегодня, это поставило бы под угрозу его участие в заключительном отрезке сезона. Так что теперь он сможет нам помочь».

О борьбе за попадание в Лигу чемпионов

«Все решится в последнем туре? Да, примерно тогда. «Рома» играет хорошо, «Комо» выиграл тяжелый выездной матч. Нам все еще нужно побеждать, чтобы заслужить участие в этом турнире. Именно в таких матчах видно, кто достоин «Ювентуса», а кто нет», – сказал Спаллетти.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
3 комментария
Бога принимает мяч слева, на нем 2 игрока Милана, пас назад, и так 200 раз за один только 2 тайм, в 1 тайме его вообще выключили, вопрос - как это должно работать было? Камбьясо практически не забегал, ровно как и троица ЦП, очевидно было дано указание, просто два лысых шарлатана расписали ничейку, которая всех устраивает - милан теперь 99% в лч, буквально 3 очков добрать хватит и все, а Ювентусу надо обыграть Верону и Лечче в ближайших 2 турах
Спалетти сам сделал ряд неверных выборов. Сколько он ни расписывай в своих интервью преимущества Давида - это пустое, спотыкающееся место. Аналогично неудачно сыграли Бога ( непривычно) и Тюрам с Камбьяссо( привычно). Результатом стало преимущество Милана и потеря шансов их обойти в прямом соперничестве. Повело, что пенальти нам пробили неудачно, своих шансов забить почти не было
О каком пенальти идёт речь?
