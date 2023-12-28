Большунов непобедим на Кубке России. Это он настолько хорош – или просто нет соперников?

Лыжный Кубок России перевалил экватор – прошли четыре этапа из семи (плюс в календаре Спартакиада и чемпионат страны). В этом сезоне турнир сделал шаг вперед: еще год назад не было ни призовых, ни адекватной трансляции, ни даже теплых туалетов.

Теперь соревнования единогласно нравятся спортсменам и тренерам. Появились не только туалеты, но и телепоказ. А главное – конкуренция, какой до наступления международной изоляции на внутренних соревнованиях никогда не было.

А главная фишка сезона – абсолютное доминирование Александра Большунова.

Он выиграл 12 гонок из 12 возможных, то есть обоими стилями и на любых дистанциях, от спринта до марафона. Такого превосходства, похоже, еще не было за всю историю. Да и вообще вряд ли в мировых лыжах кто-то такое повторял.

На этом фоне меркнут даже 7 побед из 12 гонок от Вероники Степановой. Хотя и они вполне соответствуют статусу олимпийской чемпионки.

Так в чем дело: Большунов со Степановой тотально прибавили? Или остальные растеряли мотивацию – и позволяют лидерам выигрывать все подряд?

Вот все факторы доминирования.

1. Отсутствие Устюгова и Терентьевой

Ключевой вопрос: был ли Большунов настолько сильнее других всегда – или за год изоляции что-то изменилось?

В прошлом сезоне у него на момент наступления Нового года было ровно вдвое меньше побед, чем сейчас: 6 против 12. Главный фактор перемен – отсутствие на этом Кубке России Сергея Устюгова. Пока он только обещает возвращение. А год назад Устюгов и Большунов эпично сражались на лыжне в буквальном смысле до крови.

Тогда Устюгов сам выиграл одну гонку, а после столкновения в спринте в Красногорске выбил Большунова с остатка этапа.

Но дело не только в одном Устюгове. Еще в прошлом сезоне побеждали Большунова в дистанционных гонках Артем Мальцев и Алексей Червоткин, а в спринте – Александр Терентьев. Все трое в лидерах Кубка страны и сейчас, но Большунов для них теперь недостижим. Интересно, это Александр прибавил – или они стали слабее?

В женском Кубке страны ситуация за сезон перевернулась: не выступает Наталья Терентьева, которая в прошлом году была явным лидером, не в форме Юлия Ступак, только выходит из декрета Татьяна Сорина.

Получается, Вероника Степанова – единственная не только из наших олимпийских чемпионок, но и вообще из участниц Игр в Пекине, кто остается в строю. Неудивительно, что ее преимущество значительно.

2. Разница мотиваций

Большунов с большим отрывом – самый мотивированный спортсмен России. И чуть ли не единственный, кто держит уровень даже в изоляции и без адекватной конкуренции. Это настолько впечатляет, что Александр – на пятом месте в нашем голосовании лучших спортсменов страны. Выше нет никого без международных соревнований. Да и вообще в топ-10 Большунов – единственный, кто в течение года:

а) не выступал заграницей;

б) не устанавливал мировых рекордов.

Крутое признание!

Лыжи для Большунова – главная страсть. Поэтому он, например, купил ратрак и самостоятельно готовит рядом с домом трассу. Или притащил из-за границы с огромными проблемами тренажер для отработки техники, хотя вполне мог дождаться, пока такой же придет по линии сборной. Или вместе с отцом консервировал снег, чтобы летом иметь возможность хотя бы в течение одного дня покататься на лыжах.

Подготовка к этому сезону для Большунова не была безоблачной. В июне он говорил, что вообще не готов, в то время как остальные уже летают.

Потом была травма спины, восстановление после которой затянулось до конца октября. На стартовом Кубке Хакасии тренер Юрий Бородавко искренне удивлялся победе: «У Александра сейчас такое состояние, что он выполняет ту или иную работу так, как позволяет ему организм. Приятно, что он сумел выиграть, несмотря на большие пропуски и ограничения по работе».

Кто бы ему тогда сказал, что больше Александр вообще никому не проиграет.

У Вероники Степановой другая история. Ей победы необходимы для подтверждения статуса. При таком уровне медийной активности, как сейчас у Вероники, любое место кроме первого будет восприниматься как подтверждение правоты хейтеров. Мол, лучше бы тренировалась, чем пиарилась.

Степанова молода и, по сути, проводит первый сезон в роли лидера российских лыж. Вышла из-за спины Терентьевой и набрала мощи, в то время как в соперницах – бывшие юниорки Фалеева и Баранова плюс Кулешова, которая сосредоточена только на дистанционных гонках. Тут Степанова сильнее не только физически, но и мотивационно.

На нынешнем Кубке России для всех, кроме нее, второе или третье место – приемлемый результат.

3. Общее падение уровня

Самый спорный пункт. В лыжных гонках невозможно напрямую сравнивать результаты: каждый раз они зависят от профиля трассы, скольжения и еще массы факторов. Но цифры отрыва дают хотя бы примерное представление об уровне.

Елена Вяльбе говорила, что Степановой нужно выигрывать у всех не меньше 30 секунд. Вероника на этот панч ответила пропуском спринта (там столько выиграть нельзя даже теоретически).

Но пока самый большой победный гандикап принадлежит Анастасии Кулешовой. На недавнем скиатлоне она выиграла у всех почти минуту. Впрочем, одной гонки мало, чтобы делать выводы.

Большунов пока выигрывал максимум 44 секунды. Много это или мало? Например, в 2022-м в олимпийском скиатлоне он привез серебряному призеру Денису Спицову больше минуты, но это опять не показатель: многое зависит от тактики и рельефа.

Пожалуй, в мужских лыжах настораживает не преимущество Александра – он, возможно, сильнейший на планете. Скорее, беспокоит очередной виток исчезновения молодых талантов. Так, 21-летний чемпион мира среди юниоров Александр Ившин, которого называли наследником Большунова, лишь по праздникам попадает даже в топ-10 Кубка России.

Его товарищи по юниорской сборной Никита Родионов и Никита Денисов обитают в протоколе в районе 30-х мест. И даже Савелий Коростелев (на фото) -пока самый яркий представитель этого поколения – второй сезон, кажется, стоит на месте.

У женщин, кстати, позитива больше. На подходе к топам – 17-летняя Алина Пеклецова, а также недавно вышедшие из юниорской команды Анастасия Фалеева и Алена Баранова. Просматривается шикарная эстафетная команда к следующей Олимпиаде.

Главное, чтобы наши лыжники смотрели ее не по телевизору.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Павел Бедняков