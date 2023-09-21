26 комментариев

Елена Исинбаева за пару месяцев услышала о себе много нового.

Это наверняка болезненно, тем более топ-атлеты часто воспринимают критику тяжело. Вот и Елена недавно обиделась на World Athletics, когда те не включили ее в список «40 самых влиятельных легкоатлеток мира».

«Тот факт, что международное руководство так рьяно пытается замалчивать историю, которая творилась задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значимость и бессмертие моих достижений», – написала Исинбаева.

Но только ли международные чиновники порой замалчивают историю? Конечно, нет.

Накануне внимательные коллеги заметили, что из соцсетей Исинбаевой пропал пост о вступлении в Putin Team в 2017 году. Подчеркнем: мы не знаем, когда именно это случилось. Вряд ли кому-то приходило в голову регулярно мониторить записи 6-летней давности.

Но есть факт: Исинбаева или ее помощники удалили запись. И это еще один жест, за который ей достается. Елена стала удобной мишенью: знаменитая, запутавшаяся, а главное, она далеко. На все выпады теперь отвечает максимум многозначительными цитатами в соцсетях.

«Не нужно притворяться прудом, являясь океаном, чтобы других не испугать своими глубинами», – написала Исинбаева в начале сентября.

В последние дни она начала выкладывать бытовые детальки и похвасталась, что после рождения двух детей весит всего на килограмм больше, чем на победной Олимпиаде-2008.

Что Елена думает обо всем происходящем на самом деле? Жалеет ли о каких-то словах и поступках? В ответ – только рецепт маскарпоне и видео идеальной тренировки.

Чьи интересы все-таки представляет Исинбаева: России – в МОК или наоборот?

Важно проговорить: Исинбаева имеет полное право жить там, где хочется, и как угодно распоряжаться собственными соцсетями.

Демонтаж названия стадиона в ее честь или отмена ее спортивных достижений – карикатурные поступки, которые гораздо больше говорят об их авторах, чем о самой Елене.

Вот, например, президент ОКР Станислав Поздняков признается, что уже два года не видел Исинбаеву, хотя она член исполкома.

Во-первых, странно: в период с 2021-го по 2023-й она нередко появлялась на мероприятиях, проводила несколько турниров собственного имени (в том числе один в Москве), съездила в качестве члена МОК на Олимпийские игры в Токио и в Пекин...

Игнорировала только заседания ОКР? Разве это не повод поинтересоваться ее намерениями и призвать к ответственности?

Исинбаева ведь остается членом исполкома ОКР и сейчас. Исключить ее нельзя, так как место невыборное, все члены МОК присутствуют там автоматически.

Получается, Елена могла бы приехать в Москву и высказаться, например, по вопросу участия наших спортсменов в Олимпийских играх в Париже – как раз тема последнего заседания комиссии спортсменов, ее профиль. Интересно, ее приглашали?

Кстати, о МОК. Некоторые депутаты и даже бывший министр спорта Павел Колобков сомневаются: сможет ли Исинбаева из Испании полноценно представлять интересы российских спортсменов? Но на самом деле функции члена МОК не в этом.

Вот цитата из Олимпийской хартии: «Члены МОК представляют интересы МОК и олимпийского движения в своих странах и организациях».

То есть Исинбаева представляет интересы МОК в России, а не наоборот.

Знаете, почему действующие и почетные члены МОК (помимо Елены это Шамиль Тарпищев, Александр Попов и Виталий Смирнов) никогда открыто не осуждают действия МОК, даже когда они явно направлены против России? Именно потому, что члены МОК не имеют права публично критиковать действия комитета и обязаны помнить, что представляют его интересы в своей стране.

И тут скорее для МОК повод задуматься: как Исинбаева, живя в Испании и два года не появляясь на заседаниях ОКР, справляется с обязанностями? Способна ли дальше представлять интересы международной организации в стране, с которой ее вроде бы (теперь) мало что связывает?

Впрочем, если вопрос возникнет, его можно решить довольно просто. Фото в соцсетях на фоне здания ОКР – и готово. Значит, такие доказательства всех устраивают.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев; Instagram/isinbaevayelena