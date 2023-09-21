26 комментариев

Дальний лес
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Исинбаева удалила пост о вступлении в Putin Team. Почему это снова всех разозлило?

Станислав Поздняков Станислав Поздняков
ОКР
МОК МОК
Елена Исинбаева Елена Исинбаева
Легкая атлетика Легкая атлетика

Елена Исинбаева за пару месяцев услышала о себе много нового.

Это наверняка болезненно, тем более топ-атлеты часто воспринимают критику тяжело. Вот и Елена недавно обиделась на World Athletics, когда те не включили ее в список «40 самых влиятельных легкоатлеток мира».

«Тот факт, что международное руководство так рьяно пытается замалчивать историю, которая творилась задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значимость и бессмертие моих достижений», – написала Исинбаева.

Но только ли международные чиновники порой замалчивают историю? Конечно, нет. 

Накануне внимательные коллеги заметили, что из соцсетей Исинбаевой пропал пост о вступлении в Putin Team в 2017 году. Подчеркнем: мы не знаем, когда именно это случилось. Вряд ли кому-то приходило в голову регулярно мониторить записи 6-летней давности.

Но есть факт: Исинбаева или ее помощники удалили запись. И это еще один жест, за который ей достается. Елена стала удобной мишенью: знаменитая, запутавшаяся, а главное, она далеко. На все выпады теперь отвечает максимум многозначительными цитатами в соцсетях.

«Не нужно притворяться прудом, являясь океаном, чтобы других не испугать своими глубинами», – написала Исинбаева в начале сентября.

В последние дни она начала выкладывать бытовые детальки и похвасталась, что после рождения двух детей весит всего на килограмм больше, чем на победной Олимпиаде-2008.

Что Елена думает обо всем происходящем на самом деле? Жалеет ли о каких-то словах и поступках? В ответ – только рецепт маскарпоне и видео идеальной тренировки.

Чьи интересы все-таки представляет Исинбаева: России – в МОК или наоборот?

Важно проговорить: Исинбаева имеет полное право жить там, где хочется, и как угодно распоряжаться собственными соцсетями.

Демонтаж названия стадиона в ее честь или отмена ее спортивных достижений – карикатурные поступки, которые гораздо больше говорят об их авторах, чем о самой Елене.

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Вот, например, президент ОКР Станислав Поздняков признается, что уже два года не видел Исинбаеву, хотя она член исполкома.

Во-первых, странно: в период с 2021-го по 2023-й она нередко появлялась на мероприятиях, проводила несколько турниров собственного имени (в том числе один в Москве), съездила в качестве члена МОК на Олимпийские игры в Токио и в Пекин...

Игнорировала только заседания ОКР? Разве это не повод поинтересоваться ее намерениями и призвать к ответственности?

Исинбаева ведь остается членом исполкома ОКР и сейчас. Исключить ее нельзя, так как место невыборное, все члены МОК присутствуют там автоматически.

Получается, Елена могла бы приехать в Москву и высказаться, например, по вопросу участия наших спортсменов в Олимпийских играх в Париже – как раз тема последнего заседания комиссии спортсменов, ее профиль. Интересно, ее приглашали? 

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Кстати, о МОК. Некоторые депутаты и даже бывший министр спорта Павел Колобков сомневаются: сможет ли Исинбаева из Испании полноценно представлять интересы российских спортсменов? Но на самом деле функции члена МОК не в этом.

Вот цитата из Олимпийской хартии: «Члены МОК представляют интересы МОК и олимпийского движения в своих странах и организациях».

То есть Исинбаева представляет интересы МОК в России, а не наоборот.

Знаете, почему действующие и почетные члены МОК (помимо Елены это Шамиль Тарпищев, Александр Попов и Виталий Смирнов) никогда открыто не осуждают действия МОК, даже когда они явно направлены против России? Именно потому, что члены МОК не имеют права публично критиковать действия комитета и обязаны помнить, что представляют его интересы в своей стране.

И тут скорее для МОК повод задуматься: как Исинбаева, живя в Испании и два года не появляясь на заседаниях ОКР, справляется с обязанностями? Способна ли дальше представлять интересы международной организации в стране, с которой ее вроде бы (теперь) мало что связывает?

Впрочем, если вопрос возникнет, его можно решить довольно просто. Фото в соцсетях на фоне здания ОКР – и готово. Значит, такие доказательства всех устраивают. 

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев; Instagram/isinbaevayelena

26 комментариев

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Дружба11
спортсменка она может и отличная, но когда открывала рот-в прямом смысле вяли ухи,двух слов связать не могла, вот где апологет косноязычия и отсутствие мысли и возможности даже при ее наличии как то ее внятно выразить...
+18
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ZarvuR2020
Ответ Дави На кнопы
Видимо стыдно стало или совесть проснулась...
У конъюнктурщиков нет совести, только направление флюгера или деньги
+13
0
+13
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Moffo
Чьи интересы представляет Исинбаева? Свои. Сыпят бабла совком поет про великого вождя и руководящую роль партии. А чуть что прикинется шлангом.
+11
-1
+10
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kirillgenius
Жест может и правильный, но когда личиком уже побывал в гyaнe, то вряд ли что-то поможет...
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+8
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bilyash63
Ответ Felixillo
Комментарий удален модератором
Да не люди это, а классические приспособленцы. Роза ветров изменилась - флюгер изменил направление.
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a2wai
А почему это должно всех злить? Мне вот, например, совершенно нет дела до того, что там удалила Исинбаева из соцсетей. Она как завершила спортивную карьеру о ней ни слуху, ни духу, а последний раз что-то слышно было только в 2020.

Самое важное, что ей плевать на всех - на автора поста, и на комментаторов в этом посте. Почему же нам не должно быть пофигу на нее?)
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JBa
Ответ Felixillo
Комментарий удален модератором
Кого ты тут заклевать собрался?

семки из Пятёрочки разве что, на большее ты вряд ли способен
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Варяг
Ответ Дружба11
спортсменка она может и отличная, но когда открывала рот-в прямом смысле вяли ухи,двух слов связать не могла, вот где апологет косноязычия и отсутствие мысли и возможности даже при ее наличии как то ее внятно выразить...
Будто про Валиеву читаю.)))
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papadok
Не надо притворяться океаном, будучи болотом. Умение прыгать выше всех ещё не есть признак величия.
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Айвенго
Лена посчитала, что будущее в Европе теперь гораздо более комфортное, чем в России. Вот и все. Фетисов и товарищи сделают тоже самое через какое-то время.
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Владимир Самсонов
Ответ Felixillo
Комментарий удален модератором
Сначала коверкают фамилии политических противников, а потом удивляются почему к ним относятся как к школьникам из начальных классов....
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tnec
Может ее Овечкин выгнал из своей команды ? Он же основатель
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Felixillo
Комментарий удален модератором
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Алекс Чёрный
Главное быть честным перед собой.Никакие удаления из соцсетей не очистят совесть.Можно быть отличным работником или спортсменом,но как человеком являться говном.
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Александр Опёнышев
Переобувается, потому что живет за бугром, а не за пазухой у володи, поэтому чтобы не быть обособленной подтирает сомнительные достижения
Только вот, живем-то мы не в 20 веке, а кроме людей всё помнит интернет
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СынМилосердова
Нормально так переобулась)
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Андрей Романов
Когда главарь говорит одно, а потом отказывается или меняет мнение—это норма.И где же желающие напомнить или попинать?На кухне?
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Дружба11
нашим властях урок-пора пиариться не на спортсменах и артистах,которые куда копеечка поманила,туда и полетели-а на ученых и людей дела,которые мотивированы исследованиями и идеями и воплощением своих проектов.
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Владимир Самсонов
Ответ tnec
Может ее Овечкин выгнал из своей команды ? Он же основатель
Привык, что надо в потолок зарплат вписываться)
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Ярик01
Ответ tnec
Может ее Овечкин выгнал из своей команды ? Он же основатель
Овечкин и забил на сайт PutinТим так что с апреля 2022 года отключен.
Ну не Овечкин, а те службы что вели его из России
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Ярик01
Ответ Дружба11
нашим властях урок-пора пиариться не на спортсменах и артистах,которые куда копеечка поманила,туда и полетели-а на ученых и людей дела,которые мотивированы исследованиями и идеями и воплощением своих проектов.
Ученых кому самая дорога бежать и еще в молодости, чтобы за статью в китайских журналах по 15 лет не давали
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Ярик01
Ответ Moffo
Чьи интересы представляет Исинбаева? Свои. Сыпят бабла совком поет про великого вождя и руководящую роль партии. А чуть что прикинется шлангом.
Разве есть сомнения, что в России она могла бы устроиться куда на лучшее бабло, чем в МОК?
Тут явно осознанный выбор не политической позиции, а места проживания своих детей ...
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