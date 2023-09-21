26 комментариев

Исинбаева удалила пост о вступлении в Putin Team. Почему это снова всех разозлило?
Елена Исинбаева за пару месяцев услышала о себе много нового.
Это наверняка болезненно, тем более топ-атлеты часто воспринимают критику тяжело. Вот и Елена недавно обиделась на World Athletics, когда те не включили ее в список «40 самых влиятельных легкоатлеток мира».
«Тот факт, что международное руководство так рьяно пытается замалчивать историю, которая творилась задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значимость и бессмертие моих достижений», – написала Исинбаева.
Но только ли международные чиновники порой замалчивают историю? Конечно, нет.
Накануне внимательные коллеги заметили, что из соцсетей Исинбаевой пропал пост о вступлении в Putin Team в 2017 году. Подчеркнем: мы не знаем, когда именно это случилось. Вряд ли кому-то приходило в голову регулярно мониторить записи 6-летней давности.
Но есть факт: Исинбаева или ее помощники удалили запись. И это еще один жест, за который ей достается. Елена стала удобной мишенью: знаменитая, запутавшаяся, а главное, она далеко. На все выпады теперь отвечает максимум многозначительными цитатами в соцсетях.
«Не нужно притворяться прудом, являясь океаном, чтобы других не испугать своими глубинами», – написала Исинбаева в начале сентября.
В последние дни она начала выкладывать бытовые детальки и похвасталась, что после рождения двух детей весит всего на килограмм больше, чем на победной Олимпиаде-2008.
Что Елена думает обо всем происходящем на самом деле? Жалеет ли о каких-то словах и поступках? В ответ – только рецепт маскарпоне и видео идеальной тренировки.
Чьи интересы все-таки представляет Исинбаева: России – в МОК или наоборот?
Важно проговорить: Исинбаева имеет полное право жить там, где хочется, и как угодно распоряжаться собственными соцсетями.
Демонтаж названия стадиона в ее честь или отмена ее спортивных достижений – карикатурные поступки, которые гораздо больше говорят об их авторах, чем о самой Елене.
Исинбаеву отменили в Дагестане. Почему это выглядит так нелепо
Вот, например, президент ОКР Станислав Поздняков признается, что уже два года не видел Исинбаеву, хотя она член исполкома.
Во-первых, странно: в период с 2021-го по 2023-й она нередко появлялась на мероприятиях, проводила несколько турниров собственного имени (в том числе один в Москве), съездила в качестве члена МОК на Олимпийские игры в Токио и в Пекин...
Игнорировала только заседания ОКР? Разве это не повод поинтересоваться ее намерениями и призвать к ответственности?
Исинбаева ведь остается членом исполкома ОКР и сейчас. Исключить ее нельзя, так как место невыборное, все члены МОК присутствуют там автоматически.
Получается, Елена могла бы приехать в Москву и высказаться, например, по вопросу участия наших спортсменов в Олимпийских играх в Париже – как раз тема последнего заседания комиссии спортсменов, ее профиль. Интересно, ее приглашали?
«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит
Кстати, о МОК. Некоторые депутаты и даже бывший министр спорта Павел Колобков сомневаются: сможет ли Исинбаева из Испании полноценно представлять интересы российских спортсменов? Но на самом деле функции члена МОК не в этом.
Вот цитата из Олимпийской хартии: «Члены МОК представляют интересы МОК и олимпийского движения в своих странах и организациях».
То есть Исинбаева представляет интересы МОК в России, а не наоборот.
Знаете, почему действующие и почетные члены МОК (помимо Елены это Шамиль Тарпищев, Александр Попов и Виталий Смирнов) никогда открыто не осуждают действия МОК, даже когда они явно направлены против России? Именно потому, что члены МОК не имеют права публично критиковать действия комитета и обязаны помнить, что представляют его интересы в своей стране.
И тут скорее для МОК повод задуматься: как Исинбаева, живя в Испании и два года не появляясь на заседаниях ОКР, справляется с обязанностями? Способна ли дальше представлять интересы международной организации в стране, с которой ее вроде бы (теперь) мало что связывает?
Впрочем, если вопрос возникнет, его можно решить довольно просто. Фото в соцсетях на фоне здания ОКР – и готово. Значит, такие доказательства всех устраивают.
«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев; Instagram/isinbaevayelena
Самое важное, что ей плевать на всех - на автора поста, и на комментаторов в этом посте. Почему же нам не должно быть пофигу на нее?)
семки из Пятёрочки разве что, на большее ты вряд ли способен
Только вот, живем-то мы не в 20 веке, а кроме людей всё помнит интернет
Ну не Овечкин, а те службы что вели его из России
Тут явно осознанный выбор не политической позиции, а места проживания своих детей ...