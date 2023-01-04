Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию, но с 2024-го 🤷‍♂️ Могла бы и сейчас, но швейцарцы, похоже, пожалели $10 000

Александра Костенюк – лицо российских шахмат.

Такого безоговорочного доминирования нет ни у одного мужчины: с тех пор, как Владимир Крамник уступил шахматную корону в 2008-м, флагманы здесь менялись регулярно: тот же Крамник, Карякин, теперь Непомнящий.

Костенюк стала 12-й чемпионкой мира в 2008-м и уступила титул спустя два года. Но не перестала быть нашей шахматисткой номер один – не всегда по рейтингу, но однозначно по лидерским качествам и узнаваемости. Все главные командные титулы сборной России взяты с участием Костенюк:

• три победы на Всемирных шахматных Олимпиадах (2010, 2012, 2014);

• две победы на командном чемпионате мира (2017, 2021);

• пять побед на командном чемпионате Европы (2007, 2009, 2011, 2015, 2017).

Костенюк в 38 лет – не заслуженный ветеран, она актуальная спортсменка на пике. В прошлом году завоевала престижный личный титул чемпионки мира по быстрым шахматам и вице-чемпионки мира по блицу и признана шахматисткой 2021 года по версии FIDE. А в текущем рейтинг-листе входит в топ-10, впереди из наших – только Екатерина Лагно (в 2014-м она сменила украинский флаг на российский) и юная Александра Горячкина.

Костенюк никогда не забывала и о медийной составляющей. Она одной из первых снималась в мужских журналах, сыграла в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину», издала несколько десятков книг, открыла школу, регулярно проводит детский турнир своего имени.

Помните Бет Хармон из гениального сериала «Ход королевы»? Костенюк, конечно, вряд ли станет чемпионкой мира среди мужчин. Но в женских шахматах ее авторитет вполне сравним.

С вероятным уходом Костенюк российские шахматы теряют не только сильную спортсменку. Лидер «в раздевалке», главный двигатель прогресса – это все про Александру.

Которая, похоже, спустя год выступлений под нейтральным флагом окончательно перейдет в сборную Швейцарии. Во всяком случае, сообщение об этом уже появилось на официальном сайте швейцарских шахмат.

Откуда у Костенюк швейцарский паспорт?

Александра имеет швейцарское гражданство очень давно – еще в 18 она вышла замуж за гражданина этой страны Диего Гарсеса, а в 2007-м родила ему дочь Франческу (в имени зашифровано слово chess!) Марию. В чемпионате Швейцарии Костенюк и раньше не только регулярно выступала, но и дважды его выигрывала. Просто 10 лет назад это не казалось чем-то необычным.

История первого брака Костенюк очень драматичная. Они познакомились на сеансе одновременной игры, когда Александре было 16 лет, а Диего – 33. Швейцарец два года дожидался совершеннолетия, а потом сделал предложение. Спустя еще несколько лет успешной карьеры Костенюк стала мамой.

Но Франческа родилась преждевременно – на 29-й неделе беременности и с весом 1460 граммов. За жизнь девочки почти два месяца боролись врачи в США, где она появилась на свет. Костенюк подробнейшим образом рассказывала в своем ЖЖ о взрослении дочки, поддерживая таким образом родителей недоношенных детей в нашей стране:

«Я пыталась разобраться, как обстоят дела с выхаживанием недоношенных деток в России, и от того, что узнала, пришла в ужас, – рассказывала Костенюк. – Интернет забит историями, как в роддомах сознательно занижают вес новорожденных, выписывают домой нуждающихся в наблюдении специалистов малышей.

А в Америке перед выходом из больницы обязывают сдавать тесты. Например, проводят экспертизу детского автокресла. Ребенка на полчаса усаживают в него, подключают всевозможные датчики и проверяют, как работают легкие, сердце, другие органы. Еще выдали прибор для круглосуточного контроля за крохой. Если аппарату что-то казалось подозрительным в состоянии Франчески, он не фиксировал ее дыхания или сердцебиения, моментально включалась сирена, от которой в окнах стекла дрожали. Полгода мы не расставались с монитором».

Сейчас Франческе Марии 15 лет, она занимается теннисом.

Вскоре брак с Диего Гарсесом распался, в 2015-м Костенюк вышла замуж за французского гроссмейстера Павла Трегубова.

Он же стал ее тренером. А несколько лет назад они открыли вместе Академию шахмат при Русском культурном центре в Париже.

Швейцарцы пожалели заплатить за Костенюк 10 тысяч долларов? Что за бред?

Наши шахматисты находятся в относительно привилегированном положении по сравнению с другими видами спорта. Прямо сейчас они имеют право выступать на любых турнирах FIDE под нейтральным флагом – полного отстранения нет.

Костенюк активно пользовалась этой возможностью: играла и на недавнем чемпионате мира по быстрым шахматам, и в матчах за женскую корону. Не может она пока выступать только в командных соревнованиях, где не представлена сборная России.

Так что практического смысла в немедленном переходе в сборную Швейцарии нет. Ведь в командных соревнованиях швейцарцы тоже не будут входить в число фаворитов. Возможно, этим объясняется согласие шахматистки отсидеть еще год карантина (всего набежит два) под нейтральным флагом и потом заиграть за новую страну.

– Костенюк последний раз выступала за Россию в декабре 2021 года, – напомнил один из руководителей швейцарских шахмат Петер Эрисманн. – Если бы она сменила федерацию сейчас, SSB пришлось бы заплатить комиссию в размере 10 тысяч долларов. После двухлетнего периода карантина смена федерации бесплатна.

Дальше Эрисманн говорит о том, что Костенюк не поддержала действия России на Украине, а за Швейцарию теперь будут играть и две перспективные украинские юниорки – 15-летняя Мария Манько (чемпионка Европы до 16 лет) и 18-летняя София Грызлова.

Получается, швейцарцы пожалели заплатить за Костенюк 10 тысяч долларов и решили просто еще год подождать. В регламенте FIDE действительно есть конкретные суммы компенсации, которые новая страна должна заплатить старой в случае перехода шахматиста.

В случае с Костенюк получается даже чуть больше 10 тысяч: 1500 евро + 10 000 евро + 250 евро взнос в FIDE.

Подчеркнем: это не желание Федерации шахмат России, а актуальные международные правила. Российская сторона в теории могла бы отказаться от денег. Но не обязана этого делать. Зато по истечении двух лет карантина Костенюк становится «свободным агентом» и может выступать за новую страну без всяких компенсаций.

Костенюк основала шахматную школу и первой начала преподавать шахматы трехлеткам

Костенюк очень многое связывает с Россией. Ее отец и первый тренер Константин в свое время полностью посвятил себя карьере дочери. Александра вспоминала, как они вместе мыли машины, чтобы заработать на поездки на турниры. Впоследствии он изобрел шахматного робота и написал несколько десятков книг.

Сама Александра еще 15 лет назад открыла в Москве шахматную школу по авторской методике. Сейчас у нее – два полноценных филиала и в общей сложности более двух тысяч выпускников.

– Моя мама – педагог дошкольного образования, и много лет назад у нее родилась идея использовать шахматы как инструмент подготовки ребенка к школе, – рассказывала Костенюк. – В нашей студии в Москве первоначально мы преподавали шахматы с 3 до 7 лет.

Мы не ставили цель вырастить чемпиона, скорее – заинтересовать и развить. Создали прописи, рабочие тетради... Это сейчас их полно, а тогда мы были пионерами. От идеи усадить трехлетнего ребенка за доску все были в шоке. А сейчас это самое обыкновенное явление.

Похоже, родина не сильно переживает из-за перехода чемпионки мира.

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала решение Костенюк бегством, вице-президент ФШР Сергей Смагин уверен, что быстро найдется замена. А новоизбранный президент Андрей Филатов заявил, что не уверен в намерениях шахматистки, так как она не хочет ничего комментировать. Похоже на правду – в разговоре с корреспондентом Sports.ru Костенюк ответила почти дословно, как Филатову:

«Пока, честно говоря, комментировать нечего. Давайте вернемся к этому вопросу в 2024 году, когда будет официальная информация».

Судя по всему, переход Костенюк – это действительно дело времени.

Фото: Instagram/chessqueen; livejournal.com