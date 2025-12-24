Мостовой согласился возглавить «БроукБойз» на турнире в формате Кингс Лиги. В будущем возможно полноценное назначение

Александр Мостовой стал главным тренером медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Бывший полузащитник «Спартака » Александр Мостовой стал главным тренером медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Мостовой и «Броуки » договорились, что специалист возглавит команду на турнире Напике – аналоге испанской Кингс Лиги Жерара Пике. Ожидается, что первым для него станет товарищеский матч против «Союза» экс-защитника ЦСКА Дмитрия Кузнецова. Далее возможно полноценное назначение главным тренером «Броуков» на седьмой сезон WINLINE Медиалиги.

В марте этого года экс-игрок «Спартака» сообщил, что получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Напомним, Мостовой тренировал медиакоманду Камила Гаджиева Fight Nights во втором сезоне Медиалиги.

Также Мостовой выиграл третий сезон WINLINE Уличного Футбола. Он тренировал команду «Союз чемпионов», в которой участвовали Евгений Плющенко, Макар Игнатов, Денис Глушаков , Камил Гаджиев и Никита Нагорный.

Предполагается, что Напике запустится в начале 2026 года. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Основными создателями турнира являются президент «Броуков» Дмитрий Егоров и глава МФЛ Николай Осипов.

