Основатель Kokoc Group Шокуров приобрел «Народную Команду». Это медийный клуб фанатов «Спартака»
Основатель платформы решений для развития бизнеса Kokoc Group Александр Шокуров приобрел «Народную Команду» из WINLINE Медиалиги.
Сделка состоялась 22 декабря.
Kokoc Group — крупная платформа для развития бизнеса, в основе которой лежит маркетинговая экспертиза.
«Я давно наблюдаю за медиафутболом – еще до появления МФЛ – и, конечно, давно слежу за «НК». Эти цвета мне близки и небезразличны. Мне кажется, что и «Народная», и сама МФЛ сейчас проходят этап взросления.
Я вижу свою ценность в том, чтобы помочь «Народной» выйти на качественно новый уровень и сделать из нее самодостаточный бизнес-проект, который решает одновременно медийные, спортивные и, конечно, бизнес-задачи», – заявил Шокуров.
Основатель «НК», фанат «Спартака» Сергей «Кучер» Синицын останется в структуре клуба и будет отвечать за операционное управление, спортивную часть, а также за работу с болельщиками, амбассадорами и инфлюенсерами.
Шокуров сосредоточится на стратегии, коммерческом развитии и медийной части проекта.
«Народная Команда» выступает в турнирах Медиалиги с 2023 года. В Кубке Лиги-2025 клуб выбыл в первом раунде дивизиона претендентов, уступив «Матч ТВ».
