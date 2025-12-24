Основатель Kokoc Group Шокуров приобрел «Народную Команду». Это медийный клуб фанатов «Спартака»

Основатель платформы решений для развития бизнеса Kokoc Group Александр Шокуров приобрел «Народную Команду» из WINLINE Медиалиги .

Сделка состоялась 22 декабря.

Kokoc Group — крупная платформа для развития бизнеса, в основе которой лежит маркетинговая экспертиза.

«Я давно наблюдаю за медиафутболом – еще до появления МФЛ – и, конечно, давно слежу за «НК». Эти цвета мне близки и небезразличны. Мне кажется, что и «Народная», и сама МФЛ сейчас проходят этап взросления.

Я вижу свою ценность в том, чтобы помочь «Народной » выйти на качественно новый уровень и сделать из нее самодостаточный бизнес-проект, который решает одновременно медийные, спортивные и, конечно, бизнес-задачи», – заявил Шокуров.

Основатель «НК», фанат «Спартака» Сергей «Кучер» Синицын останется в структуре клуба и будет отвечать за операционное управление, спортивную часть, а также за работу с болельщиками, амбассадорами и инфлюенсерами.

Шокуров сосредоточится на стратегии, коммерческом развитии и медийной части проекта.

«Народная Команда» выступает в турнирах Медиалиги с 2023 года. В Кубке Лиги-2025 клуб выбыл в первом раунде дивизиона претендентов, уступив «Матч ТВ ».

