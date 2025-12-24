Охрана запретила 2Drots покидать манеж после съемок челленджа с наказаниями и пригрозила вызовом полиции. Одним из наказаний было принятие виагры

Охрана запретила 2Drots покидать манеж после съемок челленджа с наказаниями.

Участники медиафутбольный команды 2Drots не смогли сразу покинуть манеж после съемок челленджей с наказаниями.

На выходе из манежа охрана остановила представителей 2D и сказала, что у руководства комплекса есть к ним вопросы.

«Или мы спокойно 5-7 минут постоим, или мы привлекаем полицию. Полицейские вас по-любому остановят, вы это прекрасно знаете.

Нам нужны только трое из вас для того, чтобы пообщаться», – заявил один из охранников.

В числе наказаний было: удалить волосы с помощью восковой полоски, надеть мешок угля на голову, принять виагру и другие.

Известно, что в съемках участвовал отстраненный от участия в Медиалиге экс-игрок 2Drots Крап. Однако, скорее всего, он не имеет прямого отношения к инциденту.

Спустя какое-то время президент 2Drots Женя написал, что с ними «все хорошо».