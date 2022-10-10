Кодекс этики в фигурном катании – абсурд: он не решает проблемы, а запрещает о них говорить

Федерация фигурного катания России приняла любопытный документ – кодекс этики.

Иронично, что его публикация совпала с очередным витком скандала между Плющенко и Ягудиным, длящимся 20 лет, и волной экспрессивных комментариев Железнякова вслед Трусовой, которая вновь ушла из «Хрустального».

За принятием кодекса стоят как минимум три причины.

1. Документ федерации – логичное продолжение этического свода правил ISU. Во многом кодексы пересекаются: прописаны запрет на дискриминацию и получение подарков; сформулировано понятие конфликта интересов; упомянута нетерпимость к допингу.

2. Российское фигурное катание периодически выходит на уровень обмена мнениями в духе «Бедолага, что ты куришь?» и «Цените великих! Остальные – сосать!» Вряд ли это вписывается в концепцию того, каким видит свой спорт федерация, поэтому реплики всех тренеров и спортсменов хотят максимально приблизить к эталону – лаконичным ответам Коляды.

Впрочем, в идеалы чиновников не вписался бы даже Михаил: вице-президент федерации фигурного катания Санкт-Петербурга обвиняла его в том, что он не предупредил Чеботареву о своем уходе к Мишину.

3. Наконец, кодекс этики отчасти может быть вдохновлен обвинениями Нугумановой в адрес Рукавицына: весной Лиза рассказала, что ее теперь уже бывший тренерский штаб применял к ней психологическое насилие и даже угрожал.

Президент федерации Александр Горшков обещал создание этической комиссии еще в июне – правда, оговорился, что ее бы учредили и без этой истории.

Этический кодекс не предотвращает конфликты, а стимулирует их замалчивать: нельзя критиковать судейство и общаться со СМИ без согласия пресс-атташе

Принятие этического кодекса – логичный шаг: помимо уже упомянутого документа на уровне ISU локальные своды правил есть у американской и канадской федераций.

Если канадский кодекс больше напоминает короткий список заповедей, то американский – целая процедура по предотвращению конфликта интересов. Там прописано даже то, за сколько месяцев до участия в соревнованиях в качестве судьи нужно отказаться от другой работы, связанной с фигурным катанием – заточки коньков, пошива костюмов, преподавания.

Российский кодекс призван сделать спорт, как модно говорить, экологичным – со стерильными комментариями спортсменов и вежливыми звонками тренерам-конкурентам в случае наметившихся трансферов . Нельзя вести переговоры с иностранными федерациями, нельзя намекать на несправедливое судейство, нельзя нервно реагировать на проигрыш.

Фундаментальный недостаток этического кодекса – смещение акцентов с реальных проблем на то, что больше всего раздражает его бюрократическую машину .

Разрешать конфликты между тренерами и спортсменами, бороться с унижением на почве веса или демотивации – трудозатратно и нервно. Гораздо проще запретить говорить о проблемах: по кодексу общаться со СМИ необходимо по согласованию с пресс-атташе федерации – Ольгой Ермолиной.

Тот же конфликт между Нугумановой и Рукавицыным мог бы стать отличной практической проверкой для нового кодекса. Причем рассмотрение дела нужно как Лизе (которая обещала подтвердить факт угроз еще в мае, но отмолчалась), так и федерации – чтобы разработать регламент на случай, если возникнет подобная ситуация, но уже с основательной доказательной базой.

Сейчас же спортсмену сигнализируют: если твой тренер ведет себя неподобающим образом, подумай сначала, с достаточным ли почтением (этот термин – из кодекса) ты к нему относился. И если ты точно уверен, что дело не в тебе, то федерация, может быть, соберет комиссию по этике, в которой не будет ни одного человека из твоей среды. Фигуристов в нынешнем составе комиссии всего двое – Сихарулидзе и Тихонов – оба завершили карьеру больше 10 лет назад.

Чтобы максимально обезопасить инфопространство от выпадов уровня «Утритесь, мрази», федерация решила строго ограничить общение фигуристов и тренеров со СМИ:

• нельзя отвечать на гипотетические вопросы «что, если…». Буквальная трактовка правила отсекает даже безобидные вопросы формата «что, если Авербух позовет вас в «Ледниковый период»?;

• публичные выступления во время соревнований не рекомендуются, если нет иной договоренности с пресс-атташе;

• любая активность в СМИ во внесоревновательный период также должна проходить согласование с федерацией.

Формально Косторная, получив от журналиста вопрос о том, вышла ли она на лед после травмы, должна сперва одобрить свой ответ у Ермолиной – хотя никто не знает эту информацию лучше самой Алены.

Одна из главных проблем для федерации – переходы: они провоцируют конфликты между тренерами

Особенно болезненно федерация относится к переходам – им в кодексе посвящено сразу несколько пунктов.

Меньше всего вопросов, пожалуй, к ограничению переходов в иностранные сборные: такие обращения тренер теперь должен сразу переадресовывать в федерацию. Логичное правило для вида, щедро спонсируемого государством – тем более, процесс смены спортивного гражданства не мог запуститься без такого запроса и раньше.

Трансферы внутри сборной тоже формализованы. Нельзя договариваться со спортсменом напрямую – и даже просто «вести разговоры, которые могут быть истолкованы как предложения о переходе». Конструкция крайне абстрактная – при желании как переманивание спортсмена можно истолковать и красочные рассказы о новом катке и отличных тренировочных условиях.

Принимать предложения от фигуристов тоже нельзя. Если спортсмен сам инициирует переход, то выбранный им тренер должен сначала уведомить действующего наставника. Проблема снова в расплывчатой формулировке: можно ли считать просмотр в другой школе стартом трансфера? В таком случае фигурист рискует оказаться в неловкой ситуации, когда его тренер уже в курсе планов на переход, но по каким-то причинам трансфер не состоялся.

Желание федерации минимизировать переходы объяснимо: именно в процессе громких трансферов вскрываются неприятные подробности вроде игнорирования травм или пренебрежительного отношения к спортсменам. Уход из «Хрустального» практически гарантирует яркие реплики от Железнякова или Лайшева; если они упомянут «Ангелы Плющенко» – точно отреагирует Рудковская; а если кто-то заденет Ягудина – в бой вступит Тарасова.

В идеальной бюрократической вселенной спортсмен заканчивает поиск своего тренера примерно к 12 годам. Дальше начинается внимание СМИ, болельщики, первые большие призовые – а с ними и споры о том, кто провел больше бессонных ночей за постановкой программ и чей вклад в четверной тулуп весомее.

Переходы в такую картину мира просто не вписываются – и поэтому их процедура становится максимально сложной.

Вопросы, правда, в том, где был бы все тот же Ягудин без своевременного перехода от Мишина к Тарасовой; случился ли бы «Белый ворон» Коляды у Чеботаревой; и стал ли бы Траньков олимпийским чемпионом, оставайся он принудительно в группе Васильева?

Главный креатив – пункт о наказаниях: запрет на посещение соревнований, публичные извинения и незаконные штрафы

В чем чиновники (76-летний президент Александр Горшков и 67-летний исполнительный директор Александр Коган) не стали себя ограничивать – так это в ассортименте наказаний для потенциальных нарушителей: от предупреждения до исключения из сборной и дисквалификации.

Среди опций – выговор с публикацией на сайте федерации и публичные извинения. Если бы кодекс приняли чуть раньше, рядом с заголовком «Синицина и Кацалапов поженились», видимо, висели бы новости о выговоре условному Базину за то, что он допустил нелестные намеки относительно судейства в танцах на чемпионате России. Или публичные извинения родителей Трусовой за срыв дочки перед олимпийской церемонией награждения – по кодексу несовершеннолетние спортсмены не отвечают за свои проступки.

Еще нарушителю могут назначить штраф, размер которого, видимо, ограничивается исключительно настроением этической комиссии.

В духе времени были бы, например, штрафы за слишком тихие аплодисменты во время катания Дэвис и Смолкина; статьи об иностранных фигуристах из недружественных стран, если они исполняют ультра-си, и вопросы Горшкову, на которые он не знает ответ.

Проблема в том, что федерация является общественной организацией: с таким же успехом «Гринпис» может наказывать прохожих, отказавшихся от пожертвований на спасение китов, а «Союз кинематографистов России» – зрителей за проваленный тест по сюжету фильма «Движение вверх». Штрафовать своих работников ФФККР тоже не может: это противоречит трудовому кодексу.

В качестве крайней меры федерация вправе аннулировать результаты соревнований или исключить из сборной. Правда, при чем тут кодекс этики – непонятно: федерация и раньше могла дисквалифицировать спортсменов за допинг или нарушение правил допуска к турниру – как в случае с Ющенковой в 2020-м.

Есть еще одно любопытное наказание – запрет посещения мероприятий и соревнований, проводимых под эгидой федерации. Можно предположить, что он рассчитан на неугодных журналистов, но кодекс касается только «профессионального сообщества», куда не включили представителей СМИ. Заблокировать по этому пункту агрессивных фанатов тоже не получится.

Складывается ощущение, что федерация больше заботилась о разнообразии наказаний для нарушителей, а не о предотвращении этических конфликтов. Но эффективность дисциплинарных мер будет напрямую зависеть от последовательности их применения.

Осмелятся ли чиновники наказать за язвительные панчи Плющенко и Железнякова? А если олимпийская реакция Трусовой повторится на другом крупном турнире – будут ли штрафовать собственную медалистку за неподобающий вид на церемонии?

Если заседания этической комиссии превратятся в показательную порку для неугодных спортсменов, судей и тренеров, федерация выставит в неприглядном свете в первую очередь себя. Другая крайность – педантично наказывать за каждое нарушение: кодекс настолько абстрактен, что позволяет делать это хоть каждый день.

Но нужна ли фигурному катанию такая этика?

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф, Владимир Трефилов; Instagram/liza_nugumanova_, rudkovskayaofficial