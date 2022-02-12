Синицина и Кацалапов готовы отобрать золото у французов, но, кажется, им мешают неудачные программы

После ЧМ-2021, где Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили c убедительным отрывом в 6,5 балла, казалось, что у них появились шансы бороться за олимпийское золото. Да, не слишком высокие – Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона в Стокгольме не было, а в очных встречах Вика и Никита обыгрывали их лишь раз на фоне стечения сразу трех обстоятельств:

• сбоя в технике, случившегося перед прокатом французов;

• технической ошибки Габриэлы и Гийома, которые приехали на Евро-2020 не в лучшей форме,

• и слухов о том, что судьям запрещали ставить много десяток в компонентах, что могло повлиять на вторую оценку Пападакис и Сизерона – а это их сильная сторона.

Чтобы борьба в Пекине получилась, должны были совпасть немало факторов. Отличное здоровье – весь прошлый сезон Вика мучилась с травмой ноги, а еще мощные постановки и лояльная судейская бригада: тем же французам не повезло остаться в произвольном Пхенчхана без своего арбитра.

В олимпийском сезоне проблемы начались сразу. Синицина и Кацалапов неожиданно снялись с произвольного танца на этапе Кубка России – причиной оказалась травма спины, полученная Никитой на тренировке. Тот же сценарий повторился и на чемпионате России в декабре.

С выдающимися программами тоже не задалось. После контрольных прокатов пришлось менять первый старт сезона на более поздний из-за переделок в произвольном танце; костюмы к обеим постановкам перешивались по ходу сезона; Жулин жаловался на то, что ему не нравится концепция олимпийского ритм-танца.

Еще тренер в этом сезоне успел обидеться на судейство: на японском Гран-при его не устроило, что Синициной впервые в карьере поставили первый уровень за дорожку. Техконтролер той бригады – тот же, что и на Играх в Пекине: главный человек по танцам на льду в ISU – Галина Гордон-Полторак.

В ритм-танце Синицина и Кацалапов смотрелись не хуже французов. Но их программа – самая спорная во всем топ-5

С судейской бригадой в ритм-танце россиянам относительно повезло.

Единственной топ-федерацией, оставшейся без своего арбитра в бригаде, оказалась Франция. Россия с Канадой совместно объединились против США во имя бронзы Пайпер Гиллес и Поля Пуарье: пока наш судья минусовал американцев (-1 балл от средней оценки для Чок и Бейтса, -2,2 – для Хаббел и Донохью) и плюсовал канадцев (+2 от их итогового балла), их арбитр подтягивал Синицину и Кацалапова ближе к Пападакис и Сизерону, при этом выписывая Мэдисон и Эвану одни из худших оценок в панели.

Эта коллаборация сформировалась уже на ЧМ-2021: тогда канадский судья оценил Синицину и Кацалапова в произвольном танце лучше нашего арбитра, при этом старательно оттеснял от подиума обе американские пары. В командном турнире на Олимпиаде ситуация повторилась: Канада поставила Вику с Никитой первыми в обоих видах.

У французов, в свою очередь, образовался союз с американцами. Их план – разделить между собой золото и серебро, оттеснив Синицину и Кацалапова максимум на третью позицию. Поскольку своего судьи у Габриэлы и Гийома не было, американский старался за двоих, обозначив в своем протоколе разницу в 7 баллов между россиянами и французами . Наш судья ожидаемо поставил Вику с Никитой первыми, но не с таким впечатляющим отрывом.

Определенный парадокс ритм-танца заключается в том, что у Синициной / Кацалапова случился самый сильный по впечатлению прокат худшей в топ-5 программы, а у Габриэлы и Гийома – выступление не самое выдающееся (на Гран-при было ощутимо свободнее), но с куда более качественной постановкой.

Шесть из десяти лучших пар по итогам ритм-танца тренируются у Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона, а еще несколько их дуэтов находятся за пределами топа . При этом у всех них – разнообразные стильные танцы со своими фишками.

Программа Хаббел и Донохью поставлена на их прекрасный раскат, Фир и Гибсона – на то, чтобы, наоборот, замаскировать низкую скорость; в ритм-танце Чок и Бейтса на первый план выводят харизматичную партнершу; а в дуэте Хавайек и Бейкера – партнера. Нет ощущения, что силы брошены на главную пару группы: у всех учеников оригинальные постановки, даже если технически они не претендуют на медали.

У Синициной и Кацалапова прекрасные данные и при этом совершенно не отражающий этого танец. Даже весьма патриотично настроенный Илья Авербух, комментируя танец французов, отметил, что их постановка по своей легендарности встанет в один ряд с «Болеро» Торвилл / Дина и «Кармен» Бестемьяновой / Букина. Сложно представить подобные комплименты в сторону программы Вики и Никиты.

Татьяна Навка считает, что шансы бороться за золото у Синициной и Кацалапова остаются, и называет их произвольный красивым, душевным и просто лучшим. Если все же пытаться оценить перспективы финальной дуэли россиян и французов, преимущество последних выглядит достаточно очевидным:

• Пападакис и Сизерон – обладатели действующего мирового рекорда в произвольном танце (а также в ритмическом и по сумме программ);

• средняя оценка французов за две программы больше, чем у Синициной и Кацалапова на 4,6 балла;

• в произвольном Габриэла и Гийом весь сезон стабильно держались на уровне 131-132 баллов. У Вики и Никиты в оценках качели: разброс между оценками в произвольном составляет 5 баллов.

Могли ли Вика с Никитой обходить чистых Габриэлу и Гийома в этом сезоне? Да, если бы, например, в произвольном катали что-то сопоставимое с танго, поставленным во время их сотрудничества с Мариной Зуевой.

«Нельзя сравнивать Олимпиады: в Сочи была Лена Ильиных, теперь – моя дорогая Виктория». Россия выиграла золото, но проигравших фигуристов много 🤷‍♂️

В командном турнире Синицина и Кацалапов ошибались – стоит ли волноваться за пьедестал?

Хотя с ритм-танцем в личном турнире Синицина и Кацалапов справились куда лучше, чем неделю назад, все же серию ошибок в командном трудно игнорировать. Но и говорить о том, что Вика и Никита рискуют не попасть на подиум только на основании двух недавних поражений от американцев, разумеется, некорректно.

Во-первых, проигрыш ритм-танца Хаббел и Донохью, а произвольного Чок и Бейтсу не означает того, что по совокупности двух прокатов Синицина и Кацалапов тоже проиграют этим дуэтам. В личном турнире все изменилось: Мэдисон и Эван сразу отстали от Вики с Никитой, а Мэдисон и Зак, хотя и улучшили свой предыдущий результат, все равно оказались ниже россиян.

Во-вторых, ошибка в произвольном танце командного турнира была достаточно специфичной: Синицина и Кацалапов передержали вращательную поддержку. Хотя по сезону проблемы с ней уже случались: штраф за передержку пара получала и на Гран-при в Сочи (там вопросы возникли сразу к двум поддержкам).

Возможно, это связано с тем, что произвольный танец Вика и Никита катали в сезоне реже ритмического – из-за снятий с турниров по медицинским причинам. Еще одна потенциальная причина – те самые проблемы со спиной, которые мешали в должной мере тренировать поддержки.

Игры в Пекине очевидно финальные не только для Синициной и Кацалапова, но и для американских дуэтов, а возможно, и для бронзовых призеров ЧМ-2021 Гиллес / Пуарье, которые к тому же – единственная надежда Канады на медаль в фигурном катании. В этих условиях трудно говорить о пресловутой медальной очереди за выслугу лет.

Есть и обстоятельства, которые невозможно измерить математически. Ситуация в Пекине меняется каждый день: если к началу произвольного танца появятся новые вводные о награждении победителей командного турнира, неясно, как они повлияют на Вику и Никиту.

Многое будет зависеть и от состава судейской бригады: кто будет заменен на француза после жеребьевки, и не окажется ли в новой панели человека, чувствительного к последним высказываниям Александра Жулина – про «страшную канадскую девочку», небинарного Ледюка и неправильную, по его мнению, западную толерантность.

Вряд ли будут бороться за медали Степанова и Букин, хотя их сложный путь на Олимпиаду (занявший, если вспомнить недопуск в Пхенчхан, 8 лет), который еще неделю назад казался главной бедой российской сборной, завершился неплохим прокатом ритм-танца.

Впрочем, текущий сезон вполне может стать трамплином для подиума ЧМ уже в следующем году, когда уйдут несколько топ-дуэтов, освободится первый номер сборной, а с Николаем Морозовым удастся плотнее поработать летом.

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Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 90,83 – мировой рекорд

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 88,85

3. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США) – 87,13

4. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 84,14

5. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 84,09

6. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 83,52

Фото: East News/Michael Madrid/USA TODAY Sports/Sipa USA; РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев; globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO; REUTERS/Aleksandra Szmigiel, Toby Melville