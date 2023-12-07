Леброн идет за достижениями Оскара Шмидта. Баскетбольный Пеле отказался от НБА, но набрал почти 50 тысяч очков и поиграл с сыном

Приятно, что Оскара Шмидта, который не сыграл ни одного матча в НБА, любят и ценят в Америке без всяческих экивоков в сторону житейской драмы и театральности. Это уже само по себе достижение, если вспомнить множество типажей, судьбы которых принято оплакивать в ретро-зарисовках: вроде не сумевших прорваться в профессионалы легенд стритбола или феноменальных студентов, чьи судьбы оказались разрушены травмами или наркотической зависимостью.

В отличие от них, отсутствие опыта игры в НБА не девальвировало выдающуюся карьеру и жизнь Шмидта. Скорее, наоборот. За 29 лет профессиональной деятельности он стал знаковой фигурой для баскетбола Бразилии, где получил прозвище «Мау Санто» («Святая рука»), вписал свое имя в Залы славы ФИБА, итальянского баскетбола и имени Нэйсмита, а номера, под которыми играл бразилец, изъяты из обращения аж в трех клубах. В конце концов, за карьеру он набрал 49737 очков: больше, чем Карим, больше, чем Леброн, больше, чем Джордан.

Оскар никогда не избегал неудобных вопросов и был честен по отношению к себе, болельщикам и баскетболу. Когда его корили за явное нежелание играть в защите, один из самых результативных игроков в истории откровенно отвечал: «Некоторые люди таскают пианино, а другие на нем играют».

И он был прав. Когда дело доходило до того, чтобы сотворить на площадке нечто из ряда вон, Шмидту было достаточно просто сыграть.

Шмидт поздно попал в баскетбол. Основам его обучал неортодоксальный тренер-японец

Даже в 70-х 13 лет – это поздний срок для того, чтобы начать заниматься баскетболом.

Причина столь долгого вызревания таланта лежит на поверхности. Шмидт, как и каждый бразильский мальчишка, грезил футболом, но, когда достиг определенного возраста, скорость, с которой он рос, стала пропорциональна скорости, с которой юношеские команды отчисляли его из состава.

Коротая время в поисках следующего футбольного клуба, откуда бы его отчислили с формулировкой «слишком высок и неповоротлив», он получил предложение от тренера местной баскетбольной команды Лауриндо Миуры. Тот позвал мальчика на занятия, чтобы оценить его перспективы.

Миура, чьи предки переехали в Бразилию из Японии, придумал для новичка хитрый лабиринт из преград и упражнений, которые напоминали о баскетболе только косвенно. Шмидту нужно было вести мяч одной рукой, подбирая камни с пола другой, взбираться по конструкции из стульев, перекладывая мяч за спиной из одной руки в другую, карабкаться по канатам, а после дрожащими руками пытаться забить мяч издали.

Методики Миуры не только пробудили в Оскаре интерес к баскетболу, но и попросту сохранили его для спорта.

В 16 лет Шмидтом заинтересовался баскетбольный клуб «Палмейрас». В парне ростом 2,03 метра увидели задатки мощного форварда. Но после того как на просмотре он показал, что способен на большее, нежели просто стоять под щитами, поджидая отскок, тренерский штаб решил, что ему нужно шлифовать бросок. Если раньше Шмидт выпускал мяч перед лицом, то постепенно стал бросать из-за головы. От броска, привитого Миурой, осталась мягкость, тренерский штаб изменил механику и подправил теорию, после которой юноша начал выбрасывать мяч не только точно, но и настолько высоко, что практически никто не мог его накрыть в момент броска.

За прогрессом потянулись и результаты. В первый же год профессиональной карьеры Шмидт вместе с «Палмейрасом» выиграл чемпионат штата Сан-Пауло. О парне, который помногу атакует и неустанно попадает, заговорили.

Вскоре раздался звонок, которого он ждал всю жизнь.

«НБА? Конечно же, за ней никто не следил. На бразильском телевидении нельзя было найти ничего подобного. Это было и не нужно. Для меня всегда существовала только одна команда. Мой дед переехал в Бразилию из Германии и нашел здесь свой дом – пустил корни, а отец служил в военно-морском флоте. Он постоянно говорил, что эта страна приютила нас, и мы должны быть благодарны ей. У него я научился патриотизму. Сборная Бразилии – моя команда, флаг, страна, народ. Когда они пригласили меня на просмотр, это был самый счастливый день в моей жизни. Самый трагический последовал через три дня, когда меня отцепили от состава», – не без иронии признавал Шмидт.

Столь же смешанные чувства он испытал в 19 лет, когда все же поехал со сборной на чемпионат Южной Америки в Чили. Казалось, что 1977-й будет годом, когда Оскар соберет все награды. Национальная команда привезла домой золотые медали, «Палмейрас» выиграл чемпионат Бразилии. Все шло гладко, пока крики ликования не заглушил хруст лодыжки.

«Кошмарный период. Были врачи, уверявшие меня, что о баскетболе можно забыть. Честно говоря, на какой-то период я был готов в это поверить. В течение трех месяцев я сидел перед домом на кресле, с загипсованной ногой, не в состоянии бросить мяч в сторону кольца. Я сходил с ума от скуки».

После снятия гипса последовал реабилитационный период, первые легкие тренировки: на площадку Оскар вернулся только через год и в составе новой команды. Вместе с «Сирио» Шмидт вновь стал чемпионом штата Сан-Пауло, после чего представители сборной уже не стали утруждать себя звонками, а приезжали к нему лично.

Отказался играть в НБА ради сборной. В чемпионате Италии надирал зад Джо Брайанту, чем вызывал восторг у его сына

Первой мировой премьерой для Шмидта стал чемпионат мира-1978, который, как и недавний, проходил в Маниле. Двукратные чемпионы мира уступили сборной СССР в полуфинале и по итогу довольствовались бронзой (победа над Италией с разницей в одно очко). Знали бы они тогда, что эти бронзовые кругляши станут последним достижением сборной на мировых чемпионатах на долгие годы вперед.

У Шмидта были свои резоны смотреть на успехи того турнира с критическим прищуром.

«Чего точно не испытывал, так это стыда. Мы уступили сильным сборным, – признавал Шмидт. – Будущие чемпионы – сборная Югославии, обыграла нас на групповом этапе, а СССР в полуфинале. Решающий матч между ними тоже получился упорным: овертайм и победа с разницей в одно очко. Почти как у нас с Италией.

Просто думаю, что играл с несколько завышенными ожиданиями и это помешало моей концентрации. Всегда требую от себя многого, особенно когда играю в майке сборной Бразилии. После золота в Чили мне казалось, что лично я способен на большее. Если бы я играл лучше, мы были бы достаточно хороши, чтобы попасть в финал. А там уже могло случиться все что угодно».

Если исходить из стандартов самого Шмидта, то он прав. Он не только не вошел в пятерку лучших снайперов чемпионата, но и не стал самым результативным игроком своей сборной (17,7 очка). Его с 18,9 очками обошел Марсель Де Соуза.

Два года работы над собой и ожидания следующего большого турнира позволит Шмидту превзойти не только Де Соузу, но и всех остальных.

Олимпиада-80 стала переломным этапом в карьере бразильского снайпера. На турнире Шмидт сыграл в семи матчах, за которые в сумме набрал 169 очков (24,1 в среднем за игру). Особенно знатно Оскар покуражился в матче с итальянцами, в кольцо которых доставил 33 очка.

«Это турнир, после которого меня стали узнавать. Особенно тот матч с Италией. Итальянские журналисты балагурили: «Эй, раз этот парень не может играть за нашу сборную, то пускай хотя бы играет в нашем чемпионате». Со временем эта шутка стала еще смешнее».

Сейчас эту хохму можно считать своего рода пророчеством и даже мерилом того, насколько сильно итальянцы хотели видеть такого эффектного игрока в своем чемпионате. В 1982 году он перешел в «Казерту», обретавшуюся тогда во втором итальянском дивизионе. Спустя год он не просто вытянул клуб в первый дивизион, но и боролся вместе с ним за Кубок Корача и Кубок Сапорты. В преддверии Олимпиады-1984 Шмидт закатывал в матчах чемпионата один соло-концерт за другим и практически не уходил с площадки без 30 набранных очков.

В НБА внимательно следили за игрой Шмидта, поэтому его выход на и без того напичканный талантами драфт-1984 не стал сюрпризом, в отличие от номера выбора. Под общим 131-м пиком в 6-м раунде бразильца взяли «Нетс», чем вызвали у игрока целую бурю эмоций.

«Это меня задело. Передо мной брали ребят, которые не были лучшими даже в своих университетских командах. Я к тому моменту играл на международных турнирах, брал медали, был одним из лучших снайперов мира. Такое отношение со стороны лиги и клубов казалось мне пренебрежительным. Я посетил тренировочный лагерь, но когда мне предложили контракт, то посмотрел и сказал: «Нет, спасибо», – вспоминал свою реакцию Оскар.

Но главная причина была вовсе не в обиде и не в деньгах, как многие подумали. Согласиться играть в НБА значило бы для Оскара отказаться от самого святого – сборной Бразилии. Правило, согласно которому игроки лиги могли выступать за свои национальные команды, отменили только в 1989 году, и если бы Шмидт согласился, то пропустил бы, как минимум, две Олимпиады, одна из которых стала визитной карточкой бразильца.

На Олимпиаде-1988 в Сеуле средняя результативность Оскара на протяжении шести матчей сыгранных на турнире составляла 42,3 очка. Из пяти Олимпиад, на которых побывал бразилец, эта стала самой результативной и яркой.

Шмидт с различной периодичностью меняет мнение относительно пика своей карьеры, но если смотреть на вещи объективно, то конец 80-х – это этап, когда его игра была синонимом результативности. В финале Кубка обладателей Кубка он устроил сумасшедшую перестрелку с «Реалом» Дражена Петровича. Шмидт расстарался на 44 очка, но хорват сотворил что-то нереальное – 64 очка – и добыл победу для испанцев в игре, которая держала до конца: 117-113.

Вольготность, с которой Шмидт демонстрировал атакующий баскетбол, и деньги итальянских клубов сделали Серию «А» одним из привлекательнейших мест для легионеров. Причем не простых, а самых что ни на есть звезд НБА. В 80-х сюда заезжали Боб Макаду, Джордж Гервин, Артис Гилмор, Алекс Инглиш, Дэрил Доукинс, Билл Брэдли, а также не столь выдающийся Джо Брайант.

Последнее упущение в будущем подправил его сын Кобе, для которого Оскар Шмидт стал одним из кумиров детства.

«В Италии он был живой легендой. Я восхищался его игрой. Никогда не видел, чтобы играли с такой уверенностью в себе. Он определенно оказал на меня влияние. Оскар мог быть игроком топ-10 в НБА», – вспоминал Брайант.

Шмидт принимает комплименты с благодарностью.

«После того как я закончил карьеру, мы встретились на Олимпийских играх в Пекине, я побывал на тренировке сборной США. Это был первый раз, когда я встретил Кобе лично. Я играл против его отца Джо каждый год. Наша команда была намного лучше, чем его – и каждый раз мы надирали ему задницу. Так что очень мило и приятно, что я понравился такому парню, как Кобе».

Что касается собственных кумиров, то Оскар никогда не делал из этого тайны.

«Моя пятерка величайших игроков выглядит так: Майкл Джордан, Кобе Брайант, Мэджик Джонсон, Леброн Джеймс, а наконец самый лучший баскетболист в истории... Парень, который не прыгал и не бегал, но мог обыграть кого угодно – Лэрри Берд. Эти пять игроков никому бы не уступили, если бы играли вместе».

В 1992 Оскар встретился лицом к лицу с кумирами и выглядел вполне на уровне.

Бразилец вообще любит рассуждать об НБА, при этом не забывая упоминать о том, что точно не затерялся бы в баскетболе 80-х.

«Насколько хорош я был бы в НБА? Корзина та же самая. Мяч тот же самый. Баскетбол такой же. Часто матчи между командами НБА превращались в перестрелку, Джордан и Дрекслер, Уилкинс и Берд. Я бы смог играть на таком уровне. Просто выпустите меня на площадку и не сажайте раньше времени. У меня был друг, болгарский баскетболист Георгий Глушков. Он уехал в НБА одним из первых. Так вот он рассказывал, что, даже выходя на площадку, вообще не получал мяч, даже не касался.

Такой баскетбол я не понимаю. Если ты не бросаешь, не набираешь очки, не ведешь свою команду вперед, то что это за игра, в которой нет жизни?»

Шмидт установил огромное количество рекордов. Леброн близок к самому престижному из них

Нет резонов сомневаться, что на протяжении всей карьеры Шмидт, выходя на паркет, жил полной жизнью. В 38 матчах, проведенных на пяти Олимпиадах, он набрал рекордные 1093 очка (28,8 очка в среднем за игру). Ему также принадлежит рекорд по общему количеству очков, набранных на чемпионатах мира: 843 очка в 33 матчах (25,5 очка в среднем за игру).

На свой последний крупный турнир (Олимпиада-1996) бразилец ездил в возрасте 38 лет и только лишь по ее окончании с почестями завершил карьеру в сборной, но не карьеру как таковую.

Шмидт известен как один из самых настырных долгожителей от баскетбола. Последние сезоны он проводил на родине, во «Фламенго». Там в свои сорок с небольшим он не просто отрабатывал солидный куш, но и сохранял приличную форму.

«Я стал играть более рассудительно. Реже бросал и чаще попадал, но главный секрет – я начинал защищаться только во второй половине».

Первоначально вечный бразилец планировал уйти на пенсию в возрасте 44 лет. Но после того как последние его матчи были омрачены переборам фолов и препирательствами с судьями, он остался всем назло и провел еще один полноценный сезон в возрасте 45 лет.

«Думаю, что играл бы до самой смерти. Но с каждым годом мне все сложнее было набирать игровую форму перед сезоном», – объяснил он главную причину ухода.

Пока Леброн пытается подивить публику, ожидая, когда же его сын попадет в НБА, чтобы семейный дуэт мог сыграть за одну команду, Шмидт уже давно исполнил этот фокус: в своем последнем сезоне он играл за «Фламенго» вместе со своим сыном Фелипе. Но, если уж говорить серьезно, то есть одно, куда более значимое достижение, которое может покориться Леброну.

За 29 лет своей профессиональной карьеры (кстати, тоже рекорд для баскетболистов) Оскар Шмидт набрал 49737 очков (во всех турнирах), это наибольшее количество для отдельно взятого игрока за всю историю баскетбола. Джеймс, чья карьера на данный момент на 8 лет короче, чем у бразильца, находится в полутора тысячах очках от того, чтобы сравняться с великим снайпером. И очень даже вероятно, что столь громкий титул заставить Джеймса поднажать на финише.

Но этому рекорду еще только предстоит пасть — если предстоит – ведь порой некоторые останавливаются буквально в шаге. Например, на Олимпиаде-2021 Дончич был близок к тому, чтобы побить индивидуальное достижение Шмидта, набравшего 55 очков в матче против Испании на Олимпийских играх в Сеуле.

Более того, Оскар подзуживал Дончича через прессу.

«Я бы хотел, чтобы этот рекорд побил именно он. Главное, чтобы при этом его команда победила. В противном случае не считается. Но, если честно, желаю ему удачи. Мне понравилась его игра», – заявил Шмидт, после матча Словения-Аргентина, в котором Лука набрал 48 очков.

Несмотря на культовый статус в мире баскетбола, на родине Оскара часто называют противоречивой личностью. Отчасти из-за того, что не считают его в полной мере бразильцем.

«Светлокожий баскетболист с немецкой фамилией – не самый распространенный типаж национального героя в стране, где большинство населения имеют индейские или африканские корни и чья религия – футбол», – набрасывает сам Шмидт.

Еще одна причина – неудачная попытка найти себя в политике. В 1998 году Шмидт, еще не закончив карьеру игрока, баллотировался на пост сенатора, но как только начал проигрывать избирательную кампанию, обвинил конкурентов в нечистоплотности и мошенничестве. Те в свою очередь указывали на странные доходы, полученные от публичных лекций и благотворительных мероприятий, которые проводились под эгидой фирмы, записанной на баскетболиста.

Тем не менее, вся нация сплотилась и с тревогой ждала вестей, когда в 2011 году у лучшего бразильского баскетболиста в истории была диагностирована опухоль мозга. Два года Шмидт боролся с недугом консервативными методами, пока не выяснилось, что опухоль злокачественная и требуется серьезная операция.

«У меня начались мигрени, меня постоянно рвало, болезнь дала осложнение на сердце. Я думал, что умру, но вроде все обошлось. Теперь каждый раз, когда я вижу свою семью, я спрашиваю – я точно не умер, вы все очень смахиваете на ангелов».

Сейчас Оскар, по сути, работает самим собой. Его часто приглашают на различные крупные турниры, на Матчи звезд НБА, торжественные церемонии, его красноречие всегда востребовано, когда необходим спикер, за плечами которого богатый жизненный опыт и успешная карьера.

В такие моменты Шмидт оживляется.

«Это всегда вызывает во мне отклик. Причем чувства могут быть совершенно разные. Однажды я приехал в международный лагерь НБА, и когда меня представили ребятам, большинство из них понятия не имело, кто я такой. Но когда им показывали кинохронику, рассказывали о матчах, рекордах, турнирах, они не верили, что подобное возможно. Они задавали мне вопросы, просили сфотографироваться. Для меня это был такой момент, когда мимолетная грусть мгновенно сменилась радостью. Я люблю такие ощущения. Ведь из таких перепадов и состоит жизнь».

Фото: AP Photo/Amy Sancetta; Gettyimages.ru/Jed Jacobsohn