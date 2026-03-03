Душан Алимпиевич раскритиковал расписание ФИБА из-за отсутствия ведущих игроков Сербии: «Это просто нелепо»

Алимпиевич высказал недовольство положением, в котором оказалась сборная Сербии.

Сборная Сербия завершила второе окно ФИБА без побед, уступив в двух матчах за три дня сборной Турции. Теперь команда имеет в активе две победы и два поражения в группе C.

Главный тренер сербов Душан Алимпиевич затронул проблему отсутствия ведущих игроков в квалификационных матчах, с которой сталкиваются многие сборные.

«Это ужасно. Я уже говорил это – для меня это совершеннейшее безумие. Это просто нелепо. Понимаете, я либо за то, чтобы всех отстранить, либо за то, чтобы дать каждому шанс играть. Это очень смешно. Это нелепо.

Моя федерация проделала огромную работу, значительно облегчив мою задачу как тренера. Ваши (турецкие) игроки в основном находятся в вашей стране, и коммуникация с местными клубами гораздо проще. В моем случае мы, как Сербия, как федерация, как национальная сборная, вынуждены вести переговоры с клубами и генменеджерами из других стран. Это сложно.

Поэтому для меня это действительно нелепо. Но что есть, то есть. Мы должны бороться за лучшее».

Алимпиевич также высказался о том, что Евролига и ФИБА могли бы сделать для лучшей поддержки игроков и тренеров.

«Ничего, им нужно сесть и найти общий язык, найти общее решение, чтобы покончить с этим. Должен быть какой-то перерыв и пауза, чтобы игроки могли отдохнуть, чтобы тренеры могли отдохнуть, понимаете, чтобы хоть как-то организоваться. У нас было семь дней. В каждое окно ФИБА я встречаю новых людей, которым очень трудно адаптироваться к системе всего за пару дней», – сказал тренер.