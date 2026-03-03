Новичок «Уорриорс» Уилл Ричард передвигается в защитном ботинке

Травмированный Ричард использует защитный ботинок.

Защитник «Голден Стэйт » Уилл Ричард, получивший травму голеностопа в игре с «Лейкерс», вынужден использовать защитный ботинок. Об этом сообщил Дэнни Эмерман из The San Francisco Standard.

«Ричард в защитном ботинке, но говорит, что чувствует себя лучше. Его состояние оценивается ежедневно. Травма не считается серьезной и долгосрочной», – написал Эмерман.

Официальная информации о том, на какой срок выбыл Ричард, не сообщалась.

В своем дебютном сезоне 56-й пик драфта стал ценным игроком ротации «Голден Стэйт». Он набирает в среднем 7 очков, 2,5 подбора, 1,4 передачи и 1,2 перехвата, реализуя 47,9% бросков с игры и 34,9% трехочковых в 54 матчах.