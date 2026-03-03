Пейдж Бекерс о новом коллективном соглашении WNBA: «Никто не хочет идти на уступки»

Новый сезон женской НБА под угрозой.

По словам звезды WNBA Пейдж Бекерс, лига и профсоюз игроков пока далеки от нового коллективного соглашения.

«На данном этапе это уже не переговоры. Никто не хочет идти на уступки.

Баскетболистки не хотят забастовки, мы хотим проводить сезон. Но есть вещи, которые необходимо уладить, и мы рассчитываем сделать это как профессионалы», – сказала представляющая «Даллас» 24-летняя Бекерс.

Женская НБА сообщила профсоюзу игроков, что для проведения полноценного сезона необходимо согласовать основу для нового коллективного договора к 10 марта. Чемпионат при благоприятном исходе должен стартовать 8 мая.