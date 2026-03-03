3

Зайон Уильямсон: «Больше всего меня задевало, когда народ говорил, что мне все равно»

Зайон Уильямсон поднял болезненный для себя вопрос.

По словам форварда «Пеликанс» Зайона Уильямсона, он часто имеет дело с несправедливыми суждениями о себе.

Звезда «Нового Орлеана» нередко подвергается критике за травмы и пропуски матчей.

«Больше всего меня задевало, когда народ говорил, что мне все равно. Мне ни разу не все равно. Мне действительно не все равно. И когда ты не на площадке и вынужден сидеть на скамейке запасных, как бы сильно мои критики из-за этого ни злились, я ненавижу это еще больше, чем они. Я не хочу сидеть на скамейке запасных. Хочу быть на площадке.

Все эти травмы и пропуски матчей сильно повлияли на мое психическое состояние. Но это также помогло мне вырасти как профессионалу. Так что я бы сказал, что нет худа без добра – учишься принимать такие вещи и стараться оставаться позитивным», – поделился 25-летний Уильямсон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Дааа, вот же люди, смотрят, как он тусит с мамоном навыкат и думают, что ему все равно. О чувствах не думают совсем
Конечно же не все равно, контракт же не гарантированный
