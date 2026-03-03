19

Джефф Тиг: «Лэрри Берд набирал бы 30+10+8 в сегодняшней НБА»

Джефф Тиг представил Лэрри Берда в сегодняшней НБА.

По мнению экс-игрока НБА Джеффа Тига, у легендарного Лэрри Берда не возникло бы проблем в сегодняшней лиге, несмотря на отсутствие выдающегося атлетизма.

«Наблюдая за тем, насколько хорош Йокич, начинаешь задумываться, а как бы сейчас выглядел Лэрри Берд?

Иногда я смотрел за игрой ребят другого поколения и думал: «Черт, этому парню не хватает атлетизма». Но сейчас я вижу Йокича, который просто ходит по площадке, и для него все выглядит так просто. Если бы Берд играл сейчас, то тоже ходил бы себе спокойно, как Лука и Йокич.

Он набирал бы 30+10+8», – считает бывший разыгрывающий «Атланты» и «Миннесоты».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
Никто и не сомневался, что Ларри со своим броском и IQ прекрасно чувствовал бы себя сегодня. Да и зачем сравнивать с Йокичем, когда прямая аналогия это Дончич. Чел без особой физухи на технике разматывает всех этих атлетик-фриков, лидируя в скоринге в лиге.
Плохое сравнение. Берд не был тюфяком. Жёсткий, активный игрок. Не отлынивал от черновой работы. Брэнт Бэрри на максималках.
40+15+15, чего уж там.
Еще один белый разорвал бы лигу в 2026
категорически не согласен с данным экспертом! несомненно он бы набирал 30+11+7 !!!
Среднестатистические квадруплы вряд ли, но по 5 блоков и перехватов в среднем, думаю, посильно
