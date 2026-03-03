Джефф Тиг: «Лэрри Берд набирал бы 30+10+8 в сегодняшней НБА»

Джефф Тиг представил Лэрри Берда в сегодняшней НБА.

По мнению экс-игрока НБА Джеффа Тига, у легендарного Лэрри Берда не возникло бы проблем в сегодняшней лиге, несмотря на отсутствие выдающегося атлетизма.

«Наблюдая за тем, насколько хорош Йокич , начинаешь задумываться, а как бы сейчас выглядел Лэрри Берд?

Иногда я смотрел за игрой ребят другого поколения и думал: «Черт, этому парню не хватает атлетизма». Но сейчас я вижу Йокича, который просто ходит по площадке, и для него все выглядит так просто. Если бы Берд играл сейчас, то тоже ходил бы себе спокойно, как Лука и Йокич.

Он набирал бы 30+10+8», – считает бывший разыгрывающий «Атланты» и «Миннесоты».