Ушел из жизни Бобби Найт. Тренер, требовавший от Джордана максимум при «+30» на площадке

1 ноября не стало легендарного Бобби Найта, деспотичного руководителя «Индианы Хузерс», с которыми он трижды становился чемпионом NCAA, искусного матерщинника, «человека, заменившего родного отца» Айзейе Томасу, тренера олимпийской сборной-1984, первооткрывателя Майкла Джордана, его главного поклонника и одновременно самого ярого критика.

Сам Джордан ценил отношение Найта и максимально использовал его подход к играм и тренировкам в своей карьере.

« Если я пережил Олимпиаду и Бобби Найта, то я буду готов ко всему », – говорил он в октябре 1984 года, отвечая на вопрос о том, будет ли он готов к уровню соперничества в НБА.

И эти слова никак не могли быть гиперболой в отношении человека, который на вопрос о том, как бы он хотел, чтобы его запомнили потомки, ответил следующее.

«Когда мое время на этой земле подойдет к концу, хочу, чтобы меня похоронили вверх ногами, чтобы все мои критики могли поцеловать меня в задницу», – заявил Найт в 1994-м. И это было не самое яркое из его многочисленных изречений.

Благодаря Найту Джордан понял, что такое НБА, еще до попадания в НБА

Сейчас правомерно говорить, что к 1984 году Джордан был известен и признан в баскетбольной среде, но на тот момент не всякий готов был утверждать это столь однозначно. Дебютный и одновременно победный для Джордана чемпионат NCAA 1981/1982, несмотря на его решающее попадание, многие ставили в заслугу Джеймсу Уорти и Сэму Перкинсу.

В последующих двух чемпионатах Майкл вышел на первый план, но в команде еще оставался Перкинс, к которому позже присоединились Брэд Догерти и Кенни Смит. К тому же «Тар Хилз» не сумели повторить успех, тем самым дав критикам шанс утверждать, что с уходом Уорти в НБА Джордан так и не смог восполнить главную потерю Северной Каролины.

А вот Бобби Найт нависал грозовым фронтом над баскетбольным сообществом. Он был двукратным чемпионом NCAA, тренером-новатором, строившим игру своей команды на быстром выходе из обороны через атакующих защитников. К тому же у него была репутация не просто успешного баскетбольного эксплуататора, но и человека, чутко относившегося к будущему своих подопечных: одним из главных условий нахождения в команде Найта была высокая академическая успеваемость, а большинство его игроков оканчивали университет и получали диплом.

Впрочем, это была одна из сторон его фактурной личности, и она вполне уживалась с готовностью Найта третировать самых талантливых своих игроков, драться с полицейскими, распекать судей и метать стулья на площадку.

Поэтому, когда американская федерация баскетбола доверила Найту сборную в преддверии Олимпиады-1984, она знала, на что шла. После того как США бойкотировали московскую Олимпиаду в 1980-м и проиграли чемпионат мира 1982 года, команда не могла вернуться на международную арену никак иначе, кроме как триумфально.

Этим было обусловлено назначение Найта и масштаб подготовки.

В 1984-м в Блумингтоне, штат Индиана, для отбора в ростер национальной сборной пригласили 72 баскетболиста. Среди них было 37 кандидатов на выбор в первом раунде ближайшего драфта, 12 человек, впоследствии сыгравших на Матче всех звезд НБА, и 7 будущих членов Зала славы. Просто, чтобы вы понимали тщательность тренерской прополки, вот имена некоторых игроков, против которых Джордан играл по ходу отборочного лагеря и которые впоследствии были отчислены. В окончательную заявку Бобби Найта не попали: Чарльз Баркли, Карл Мэлоун, Джо Дюмарс, Джон Стоктон, Терри Портер, Делл Карри, Чак Персон, Эй Си Грин, Отис Торп, Майкл Кэйдж, Кевин Уиллис, Рой Тарпли.

Случай Баркли стоял особняком. На взвешивании форвард Оберна при росте 1,93 метра показал вес в 112 килограммов. Недоумение тренеров разделяли и баскетболисты, задававшиеся одним и тем же вопросом: «Черт, как этот толстяк собирается играть?». А тут и еще и сам Баркли во время завтрака в общей столовой громко заявил, что намерен стать лидером подготовительного лагеря по очкам, подборам и передачам. Каково же было всеобщее изумление, когда все увидели, с какой грацией и скоростью Баркли передвигается по площадке.

«Джордан прибыл на сбор как лучший игрок страны, но Баркли смотрелся как лучший игрок в том подготовительном лагере. Все его плечи были исполосованы шрамами, ссадинами и царапинами из-за борьбы под щитами. По нему было видно, что он понимал, насколько он крут. За пределами конференции SEC мало что о нем знали, и он воспринимал это как личное оскорбление. Доказать всем, что он лучший было для него чем-то вроде боевого задания», – вспоминал форвард Кентукки Кенни Уокер.

Так думали многие.

«Баркли был изумителен. Спросите каждого, кто там был, и он вам скажет, что Джордан и Баркли были лучшими игроками в том лагере. Он, как и все мы, знал, что на испытаниях будет много скаутов НБА, и это будет отличная возможность показать себя в другой обстановке, не в качестве игроков студенческих команд.

Поэтому думаю, что он очень старался и специально делал вещи, которые никто не видел в его исполнении раньше. Например, он при каждом удобном случае убегал в отрыв сам, не отдавая мяч после подбора разыгрывающему или защитнику. Это не слишком вписывалось в концепцию Найта, но даже он признавал, что Чарльз феноменален.

Тем сложнее было его отчислять. Конечно, Найт не показывал этого, называл его толстяком, но реальная причина того, что Чарльз не вошел в состав, была вовсе не в его весе и говорливости», – вспоминал член олимпийской сборной-1984 Джефф Тернер.

Найт, 6 лет тренировавший баскетбольную команду американской военной академии в Вэст-Пойнте – за что и получил прозвище «Генерал» – был большим ценителем мемуаров великих полководцев, знал их изречения наизусть и прекрасно понимал, что при комплектовании состава невозможно обойтись без жертв.

«Тренер Найт пытался собрать команду, которая могла бы играть в универсальном стиле. Для этого ему были нужны защитники. Он придавал большое значение обороне и броскам с дистанции.

Это были две вещи, в которых я был довольно хорош, и только лишь поэтому меня выделили среди этих 72 игроков. К тому же мне на руку сыграл международный опыт: несколько раз я играл в различных вариациях сборной против команд из Восточной Европы.

Тренер Найт взял Стива Элфорда, игрока «Хузерс». Тогда многие считали, что это было единственной причиной: «Свой парень из Индианы». Чепуха! Элфорд был качественным снайпером и при этом всегда пахал в обороне. Найт не собирался набирать команду из звезд, хотя ребят в том лагере хватило бы на два состава. Он взял Джордана, Патрика Юинга, Криса Маллина, Сэма Перкинса, Элвина Робертсона, Уэймана Тисдейла и окружил их парнями вроде меня, которые прекрасно понимали, что этот турнир может стать главным и единственным шансом всей их жизни выиграть что-то на международном уровне », – вспоминал все тот же Тернер.

Чтобы понять, насколько выше Найт ставил строгость соблюдения командных принципов над природными талантами, достаточно взглянуть на его заметки в подготовительном лагере.

Из записных книжек Найта

О Джордане (№ 53):

Отсутствие оборонительной стойки – плохая защита после удачной атаки – склонность к глупым фолам.

Не способен придерживать мяч в позиционном владении.

Никакого давления на игрока с мячом. Не помогает партнерам в посте.

О Юинге (№ 27):

Отсутствие оборонительной готовности.

Блокирует, но не включается в борьбу после блок-шота.

Медленно восстанавливает позицию в обороне.

О Баркли (№ 7):

Малоусидчив. Постоянно теряет из виду игроков и мяч.

Часто принимает неверные решения – дриблинг против трех защитников.

Недостаточно быстр в постановке заслонов – снижает скорость проходов защитников, владеющих мячом.

Все это были звезды, одна из которых – Майкл Джордан, про которого Найт говорил следующее.

«Если бы мне нужно было выбрать трех или четырех лучших спортсменов, которых я лично видел играющими в баскетбол, Джордан был бы одним из них. Думаю, что он лучший спортсмен, которого я видел в баскетболе. Вне всяких сомнений.

В том, что касается таланта, навыков, желания соперничать, он один из самых квалифицированных игроков. Все это делает его лучшим баскетболистом, которого я когда-либо видел », – с полной серьезностью утверждал Найт.

Найт советовал «Портленду» взять Джордана, а затем разносил игрока на Олимпиаде

Аналитик ESPN Джей Байлас в своих мемуарах вспоминал, как перед драфтом-1984 генменеджер «Портленда» Стю Инман обратился к Найту за советом – на кого «Блейзерс» следует потратить 2-й пик первого раунда. Ответ «Генерала» был короток – Джордан. На что Инман сказал, что у них уже есть Клайд Дрекслер и команде необходим центровой

«Тогда выбирай Джордана и заигрывай его в центре», – отмахнулся Найт.

Драфт-1984 состоялся 19 июня, а Олимпийские игры стартовали 28 июля.

«Понятно, что драфт в 1984-м был тем еще зрелищем по сравнению с тем, что мы видим сегодня. А для нас и подавно. Мы тогда были в Блумингтоне – тренировались.

Парней, прошедших отбор на драфт, просто погрузили в фургон и отправили на местную телевизионную станцию. Там нас посадили в большом конференц-зале и включили звукозапись. Комиссионер Стерн подходил к микрофону – объявлял выбор команды, и каждого из нас отводили в небольшую телестудию, где Эл Альберт и Лу Карнесекка брали интервью. А после парни слонялись в вестибюле или ждали в автобусе, когда это все закончится. Короче, та еще была нервотрепка», – признавал Джефф Тернер, выбранный на том же драфте под 17-м номером «Нью-Джерси».

Зато другое событие вызвало куда больший отклик и у игроков, и у зрителей. После оглашения финального ростера из 12 игроков 9 июля в Индианаполисе на домашнем стадионе команды НФЛ «Индианаполис Колтс» «Хузьер Доум» состоялись сразу два матча с громкой вывеской.

Сперва женская олимпийская сборная США, в составе которой блистала сестра Реджи Миллера Шерил Миллер, разгромила женскую команду всех звезд со счетом 97:54.

А после мужская олимпийская сборная сыграла с командой звезд НБА, в которую вошли Лэрри Берд, Айзейя Томас и Куинн Бакнер. Олимпийцы выиграли со счетом 97:82.

Мероприятие собрало 67596 человек, что на тот момент составляло самую большую аудиторию для баскетбольного матча. Игра стала последним серьезным испытанием перед Олимпиадой и в какой-то степени по своей значимости даже превзошла некоторые официальные матчи олимпийского турнира. Команда Бобби Найта выиграла все 8 матчей, но даже в условиях тотального доминирования над соперниками «Генерал» не давал спуску никому, включая Джордана.

Первый знаковый момент произошел в матче против Западной Германии, за которую выступали Детлеф Шремпф и Уве Блаб, впоследствии уехавшие в НБА. США начали уверенно, но затем разбазарили преимущество в 22 очка, а Джордан реализовал лишь 4 броска из 14, пусть и успел сделать 6 подборов. Найт не оценил настрой лидера и немедленно наорал на него, после чего заставил лично извиниться перед каждым партнером по команде. Джордан повиновался, едва сдерживая слезы.

Второй раз Найт показательно подверг критике авторитет Джордана в финале против испанцев. И об этом тренер рассказывал уже сам.

«После первого тайма игры с Испанией мы вели «+29». Мы играли настолько хорошо, насколько это вообще было возможно. Джордан отыграл 12 минут из 20. На его счету было 19 очков, 11 подборов, 9 передач. Скажу честно, на мой взгляд, нет никого, кто когда-либо играл во что-либо так, как Джордан в баскетбол. Ну, разве что Бэйб Рут в бейсбол и Джек Никлаус в гольф.

И вот я смотрю на табло и понимаю, что лучшими тремя минутами игры для нас должны стать первые три минуты второго тайма. Как это сделать? Мотивировать ребят. Поэтому я сказал им в перерыве: «Мы должны играть лучше. Да, мы опережаем их на 29 очков, и теперь мы должны выиграть с преимуществом в «+50». В противном случае эти сосунки будут довольны собой. Это не сработало, парни знали, насколько они хороши.

Поэтому я решил использовать Джордана. Ведь в случае чего все скажут: «Черт возьми, если он недоволен Джорданом, то, что он подумает обо мне?»

И вот я подхожу к Майклу и начинаю тыкать его в статистику: «Майк, когда, черт возьми, ты начнешь ставить заслоны? У нас есть четверо парней, которые ставят заслоны друг для друга, но я еще ни разу не видел, чтобы ты сделал то же самое для них. Майк, единственный способ отблагодарить этих парней и оценить их работу – это вывести тебя к чертовой матери из игры! Все, что ты делал до этого – забивал, подбирал и отдавал. Теперь скажи мне: «Когда ты собираешься делать заслоны?!».

Майкл виновато улыбнулся и спросил: «Тренер, разве не вы на прошлой неделе сказали, что я самый быстрый игрок, который у вас когда-либо был?». Я такой: «Какое, черт возьми, это имеет отношение к твоим заслонам?». А он в ответ: «Тренер, мне кажется, я ставлю заслоны быстрее, чем вы успеваете это заметить».

«+50» американцы так и не выиграли, пришлось довольствоваться счетом 96:65. Но позже Джордан признавался, что подобная концентрация на результате, стремление искать мотивацию даже в самой выигрышной для себя ситуации и готовность ради своей цели давить на партнеров он во многом позаимствовал у Бобби Найта . Позже он отточит эти навыки и будет заставлять одноклубников проливать горючие слезы, но после финального свистка ликовал громче всех.

Что касается Найта, то, как и любой великий полководец, он довольно быстро утратил интерес к выигранной битве. Да, он праздновал победу вместе с командой в круглосуточном кафетерии Олимпийской деревни, но не стал дожидаться церемонии закрытия игр. Это было не в его стиле.

Почти сразу же после победы он посадил семью в старенький Chevrolet Suburban и поехал в Монтану, чтобы порыбачить и отдохнуть в компании близких.

Еще один любопытный штрих к портрету великого тренера и неистового соперника, который часто искал покоя среди природы и семьи, но истинное успокоение находил в пылу борьбы и постоянного давления.

Фото: Gettyimages.ru/Scott Cunningham