НБА обсуждает создание турнира между лотерейными командами для определения порядка драфта (Барри Джексон)
Обсуждается новый турнир для распределения порядка выборов на драфте.
Как сообщает журналист Miami Herald Барри Джексон со ссылкой на Шэмса Чаранию, НБА обсуждает идею проведения турнира для определения порядка драфта с целью остановить «танкинг» (намеренные проигрыши матчей).
Ранее «Юта» и «Индиана» были оштрафованы на 500000 и 100000 долларов соответственно за то, что не выпускали на площадку в недавних матчах здоровых звездных игроков.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Да и разница между командами в перестройке и теми кто в последний момент притормозит с 8 места очень большая. Те кто в перестройке тогда вообще топ пиков не увидят, и будут вечно сидеть в своей перестройке.
Снова размажьте ровно шансы между всеми, кто не попал в плейофф, и разыгрывайте не топ-4, а побольше пиков, например сразу топ-7 пиков. Последнее место 50% на топ-7, 50% на 8й пик, 14е место 50% на топ-7, 50% на 14й пик (танковать так самозабвенно как сейчас только ради того, чтобы в худшем случае тебе достался 8й пик, а не 11й, не будут). И какие-нибудь ограничения на количество удач в лотерее - топ-5 нельзя получать два года подряд, топ-3 не чаще, чем раз в 3 года, топ-1 не чаще, чем раз в 5 лет.
Перестройки через драфт будут занимать больше времени, но и сейчас некоторые команды больше 5 лет танкуют, прежде чем от дна оттолкнуться, вместо того чтобы на рынке СА попробовать что-то приличное собрать.
Концепция драфта подразумевает танкинг в большей или меньшей степени. Эта дурацкая бесконечная борьба с ним не имеет большого смысла, на мой взгляд.
1) Представьте прошлогодний Даллас в такой ситуации. Дончича обменяли, от возросшей нагрузки сломались практически все. В новом турнире такая команда проиграет любому, у кого на скамейке есть хотя бы два здоровых человека. Даллас получает не первый, а последний пик из возможных. В целом: что делать, если вы — условное Сакраменто? Вы с маленького рынка, вы объективно проигрываете всем или почти всем, у вас нет своих звезд, к вам никто не поедет за деньгами (даже Фалькао), и вы не можете получить высокий пик, потому что в турнире аутсайдеров вы тоже по делу уступаете другим командам.
2) Почему команды должны перестать танковать с новым турниром? Смысл будет в том, чтобы натанковать ровно на то место в итоговой таблице, которое позволит провести меньше матчей (если будет как в турнире плей-ин) или больше матчей на домашней площадке. А уже в турнире устроить зарубу. Проблему с отсутствием звезд, в том числе на мачтах национального телевидения, это не решит.
3) Предположим, что команда перестает танковать. Заходит в плей-ин, ее тут же выбивают, будет выбирать в конце лотереи. Или заходит на восьмое место: тут же получает метлу и путевку на яхту Б. Симмонса. Тем временем более сильная команда, которая бы оказалась на месте наших героев, которые превозмогали весь сезон, с удовольствием поборется в новом турнире и заберет пик под более высоким номером.
4) Ну и как озвучили другие авторы, что делать, если пик был обменян? Какая команда будет рвать жилы в конце сезона, чтобы усиливать других (возможно, своих конкурентов)? Сейчас в межсезонье торговали пиками 2030 или вроде даже 2031 года. То есть, если турнир будет, то, возможно, менять нужно будет всю систему с зазором не менее пяти лет.