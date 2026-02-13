  • Спортс
НБА обсуждает создание турнира между лотерейными командами для определения порядка драфта (Барри Джексон)

Обсуждается новый турнир для распределения порядка выборов на драфте.

Как сообщает журналист Miami Herald Барри Джексон со ссылкой на Шэмса Чаранию, НБА обсуждает идею проведения турнира для определения порядка драфта с целью остановить «танкинг» (намеренные проигрыши матчей).

Ранее «Юта» и «Индиана» были оштрафованы на 500000 и 100000 долларов соответственно за то, что не выпускали на площадку в недавних матчах здоровых звездных игроков.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Барри Джексона в соцсети X
Идея интересная, только непонятно в чем цимес для игроков, у которых сезон уже закончился, напрягаться в этих матчах. Особенно всяким истекающим контрактам, которых у сливных команд всегда полно. Им новый контракт от этого клуба за игру в этом турнире вряд ли упадет, а ради чего тогда рубиться с риском получить травму?
Вот у команд и будет мотивация придерживать в составах мотивированных игроков и не выпускать балласт.
Это типа кто займет последнее место тому первый пик)))
Тогда концепция драфта не понятна, по идеи суть драфта это давать сильных игроков слабым командам чтобы они усиливались, а играя турнир за пик, даже стараясь, слабая команда все равно останется слабой, как бы они не пытались. Тем более между кем турнир будет? разница между 11 и 15 команда очень часто существенная. А если еще и в турике будут учувствовать команды вылетевшие из плей-ин, то там вообще пропасть
не вижу никакой большой разницы, посмотрел на текущую таблицу и команды с 11 по 15, у всех будут шансы
так как раз таки всё понятно. Вместо того что бы с января убирать лидеров, придется попыхтеть, мяч там покидать. комбинации поучить, выиграть турнир и получить первый пик
Идея хорошая, но у многих команд нет своего пика или он под свопом. Им будет не за что играть. Им проще будет сразу слить. Там половина матчей будет таких.
Да и разница между командами в перестройке и теми кто в последний момент притормозит с 8 места очень большая. Те кто в перестройке тогда вообще топ пиков не увидят, и будут вечно сидеть в своей перестройке.
тогда нужно будет чтобы в турнире играла команда, у которой пик)) например Оклахома играет в турнире вместо Клипперс)) одновременно с плей-офф))
при чем тут 8 места, там плей-ин есть , то есть с 11 места, всегда можно сильного игрока с рынка взять, а не только с драфта, сейчас тоже есть команды которые вечно сидят в перестройке, никаких новых проблем не появляется, а проблема танкинга решается
Тупейшая идея. Зачем условно Алексу Сарру убиваться в этом турнире, чтоб Вашик выбрал Дибанцу и легким взмахом руки оставил его без контракта?
Хрень. Изначально разные шансы на лотерее вводили, чтобы слабые команды чаще получали высокие пики и уровень команд лиги выравнивался. Но объективного способа определить кто слабее нет. Место в таблице - хреновый критерий. У кого-то травмы, но игроки вернуться в следующем сезоне, т.е. команде не так то и нужно усиление с драфта чтобы быть конкурентоной. Кто-то нарочно сливает, пряча лучших игроков в матчах, где команда может не дай бог победить (иногда просто в лазарет отправляет, иногда в 4й четверти снимает с игры). Кто-то еще до старта сезона не смотря на пустую платёжку не пытается собрать хорошую команду, а набирает чужие плохие контракты с доп. активами и выходит в сезон уже со слабым кривым ростером. Все эти способы неспортивные, выяснять, какой более мерзкий, смысла нет.

Снова размажьте ровно шансы между всеми, кто не попал в плейофф, и разыгрывайте не топ-4, а побольше пиков, например сразу топ-7 пиков. Последнее место 50% на топ-7, 50% на 8й пик, 14е место 50% на топ-7, 50% на 14й пик (танковать так самозабвенно как сейчас только ради того, чтобы в худшем случае тебе достался 8й пик, а не 11й, не будут). И какие-нибудь ограничения на количество удач в лотерее - топ-5 нельзя получать два года подряд, топ-3 не чаще, чем раз в 3 года, топ-1 не чаще, чем раз в 5 лет.
Перестройки через драфт будут занимать больше времени, но и сейчас некоторые команды больше 5 лет танкуют, прежде чем от дна оттолкнуться, вместо того чтобы на рынке СА попробовать что-то приличное собрать.
Очередная итерация. "Они танкуют! Как так можно?!"
Концепция драфта подразумевает танкинг в большей или меньшей степени. Эта дурацкая бесконечная борьба с ним не имеет большого смысла, на мой взгляд.
Я пытаюсь осмыслить возможные положительные стороны, но не получается.

1) Представьте прошлогодний Даллас в такой ситуации. Дончича обменяли, от возросшей нагрузки сломались практически все. В новом турнире такая команда проиграет любому, у кого на скамейке есть хотя бы два здоровых человека. Даллас получает не первый, а последний пик из возможных. В целом: что делать, если вы — условное Сакраменто? Вы с маленького рынка, вы объективно проигрываете всем или почти всем, у вас нет своих звезд, к вам никто не поедет за деньгами (даже Фалькао), и вы не можете получить высокий пик, потому что в турнире аутсайдеров вы тоже по делу уступаете другим командам.
2) Почему команды должны перестать танковать с новым турниром? Смысл будет в том, чтобы натанковать ровно на то место в итоговой таблице, которое позволит провести меньше матчей (если будет как в турнире плей-ин) или больше матчей на домашней площадке. А уже в турнире устроить зарубу. Проблему с отсутствием звезд, в том числе на мачтах национального телевидения, это не решит.
3) Предположим, что команда перестает танковать. Заходит в плей-ин, ее тут же выбивают, будет выбирать в конце лотереи. Или заходит на восьмое место: тут же получает метлу и путевку на яхту Б. Симмонса. Тем временем более сильная команда, которая бы оказалась на месте наших героев, которые превозмогали весь сезон, с удовольствием поборется в новом турнире и заберет пик под более высоким номером.
4) Ну и как озвучили другие авторы, что делать, если пик был обменян? Какая команда будет рвать жилы в конце сезона, чтобы усиливать других (возможно, своих конкурентов)? Сейчас в межсезонье торговали пиками 2030 или вроде даже 2031 года. То есть, если турнир будет, то, возможно, менять нужно будет всю систему с зазором не менее пяти лет.
Спасибо нинада нам этого "зрелища". Лучше последнюю команду лиги уровнять в % например с 11 или даже с 9-10. Тогда тот же Бруклин немного бы по другому подходил к сезону и комплектации команды и Сакраменто все-таки нашло себе норм. разыгрывающего, а так у владельцев 0 интереса тратить лишнюю копейку на з/п игрокам, отсюда и такие несбалансированные составы, по типу чемпион НБА Майкл Портер и какая-то молодежь.
Весь сезон вдалбливать игрокам поведенческий паттерн, что выигрывать вредно и вообще не надо и потом требовать от них умереть за победу. Ну, это выглядит забавно, преимущество получат те, кто хоть немного по сезону трепыхался и пыжился, если быть откровенным унылым г...ом перестанет быть выгодно, то почему бы и нет. Пока идет плей-ин и первый раунд, пусть молодые да криворукие порубятся, я бы глянул, пожалуй)
