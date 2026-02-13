НБА обсуждает создание турнира между лотерейными командами для определения порядка драфта (Барри Джексон)

Обсуждается новый турнир для распределения порядка выборов на драфте.

Как сообщает журналист Miami Herald Барри Джексон со ссылкой на Шэмса Чаранию, НБА обсуждает идею проведения турнира для определения порядка драфта с целью остановить «танкинг» (намеренные проигрыши матчей).

Ранее «Юта» и «Индиана » были оштрафованы на 500000 и 100000 долларов соответственно за то, что не выпускали на площадку в недавних матчах здоровых звездных игроков.