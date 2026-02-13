  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Донован Клинган – первый игрок «Портленда» со времен Скотти Пиппена, собравший линейку 20-15-5 без потерь
Видео
2

Донован Клинган – первый игрок «Портленда» со времен Скотти Пиппена, собравший линейку 20-15-5 без потерь

Клинган повторил достижение Пиппена.

Центровой-второгодка «Портленда» Донован Клинган набрал 23 очка в победном матче против «Юты» (135:119).

Клинган реализовал 8 из 12 бросков с игры, 0 из 1 из-за дуги и 7 из 9 с линии. Также на счету 21-летнего баскетболиста 18 подборов, 7 передач без потерь и 3 блок-шота.

Центровой стал первым игроком «Блэйзерс» со времен Скотти Пиппена (4 февраля 2003 года), кому удалось собрать линейку 20-15-5 без потерь.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN Insights
logoДонован Клинган
logoСкотти Пиппен
logoЮта
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoПортленд
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Растет парень!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энтони, Картер и Макгрэйди провели драфт Турнира восходящих звезд, Дёмин попал к Картеру
28 января, 04:38Фото
Кавай Ленард забил постер-данк одной рукой через Донована Клингана
27 декабря 2025, 08:41Видео
Быть в десятке худших в НБА – не приговор. В эти три команды мы верим в следующем сезоне
21 апреля 2025, 21:50
Рекомендуем
Главные новости
Перед одной из Олимпиад Кириленко переживал из-за кухни в стране-хозяйке. Где проходили те игры?
26 минут назадСпецпроект
Джамал Мюррэй: «Моя цель на ближайшее будущее – выйти на уровень игрока сборной All-NBA»
сегодня, 21:14
Леброн Джеймс: «Самое главное для «Лейкерс» прямо сейчас – это здоровье»
сегодня, 20:33
Энтони Эдвардс: «Стеф, Кей Ди и Леброн научили меня, что величие – в повторении одного и того же изо дня в день»
сегодня, 19:18
Виктор Вембаньяма намерен выступать за сборную Франции в летние окна квалификации к чемпионату мира-2027: «Главное – остаться здоровым»
сегодня, 18:19
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс фактически погубил конкурс данков»
сегодня, 17:43
Нолан Траоре о Егоре Дёмине: «Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе»
сегодня, 17:17
Де’Аарон Фокс: «Кавай Ленард – один из 10 самых техничных игроков в истории»
сегодня, 16:49
Яннис Адетокумбо: «На сегодняшний день я предан «Милуоки»
сегодня, 16:26
Шэй Гилджес-Александер: «Меня с детства воспитывали лидером. В нашем доме нельзя было быть ведомым»
сегодня, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Итудис после первой победы за семь матчей: «Я не волшебник, но надеюсь на смену динамики»
сегодня, 20:52
Ти Джей Уоррен подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорка»
сегодня, 20:18
Найджел Хэйс-Дэвис объяснил, почему выбрал «Панатинаикос»: «Тренер сказал: «Не приходи вписываться – приходи быть собой». Это воодушевляет»
сегодня, 20:05
«Партизан» официально объявил об уходе Кэмерона Пэйна
сегодня, 19:49Фото
Александр Церковный: «Бако травмировался накануне вылета в Санкт-Петербург. Контракт вступит в силу после полноценного восстановления»
сегодня, 19:31
«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Нэйтом Уильямсом
сегодня, 18:59
Трент Фрейзер о звании MVP Матча звезд: «Все само собой произошло – начал с четырех трехочковых подряд и поймал ритм»
сегодня, 18:36
Адриатическая лига. «Дубай» уверенно обыграл «Босна Роял»
сегодня, 18:21
«Триест» объявил об увольнении главного тренера Исраэля Гонсалеса
сегодня, 18:04
Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво выбыл на длительный срок из-за разрыва связки колена
сегодня, 16:59
Рекомендуем