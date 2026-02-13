Донован Клинган – первый игрок «Портленда» со времен Скотти Пиппена, собравший линейку 20-15-5 без потерь
Клинган повторил достижение Пиппена.
Центровой-второгодка «Портленда» Донован Клинган набрал 23 очка в победном матче против «Юты» (135:119).
Клинган реализовал 8 из 12 бросков с игры, 0 из 1 из-за дуги и 7 из 9 с линии. Также на счету 21-летнего баскетболиста 18 подборов, 7 передач без потерь и 3 блок-шота.
Центровой стал первым игроком «Блэйзерс» со времен Скотти Пиппена (4 февраля 2003 года), кому удалось собрать линейку 20-15-5 без потерь.
