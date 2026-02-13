Джейлен Браун выложил сравнение статистики «Бостона» в текущем и прошлом сезонах. Без Тейтума команда сохранила свои позиции
Браун намекает, что «Селтикс» не просели, несмотря на обновление состава.
Звездный форвард «Бостона» Джейлен Браун в своих соцсетях выложил сравнение статистики команды в текущем и прошлом сезонах.
Из картинки следует, что «Селтикс» имеют схожие показатели побед/поражений, посев в плей-офф, рейтинг нападения, рейтинг защиты и общий рейтинг на момент перерыва на Матч всех звезд.
Команда остается претендентом на высокие места, несмотря на отсутствие Джейсона Тейтума, восстанавливающегося после разрыва ахилла.
Браун стал главным бомбардиром «Бостона» в отсутствие Тейтума, занимая 4-е место в НБА со средним показателем 29,3 очка при реализации в 48,3% с игры и 34,8% из-за дуги.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
21 комментарий
Хейтили, что хуже Тэйтума - получите прекрасный плей-офф и финал, забрал МВП
хейтили, что не умеет играть левой рукой - прокачал навык и демонстративно наваливал.
левой.
Хейтили что, он не звезда, опрокинули с олимпиадой, что без Тейтума он ничего не покажет, а он на МВП идет.
Несгибаемый чел, особенно если посмотреть на тех, кто считаются звёздами, но пускают нюни при первых же сложностях и критики