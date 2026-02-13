  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейлен Браун выложил сравнение статистики «Бостона» в текущем и прошлом сезонах. Без Тейтума команда сохранила свои позиции
Фото
21

Джейлен Браун выложил сравнение статистики «Бостона» в текущем и прошлом сезонах. Без Тейтума команда сохранила свои позиции

Браун намекает, что «Селтикс» не просели, несмотря на обновление состава.

Звездный форвард «Бостона» Джейлен Браун в своих соцсетях выложил сравнение статистики команды в текущем и прошлом сезонах.

Из картинки следует, что «Селтикс» имеют схожие показатели побед/поражений, посев в плей-офф, рейтинг нападения, рейтинг защиты и общий рейтинг на момент перерыва на Матч всех звезд.

Команда остается претендентом на высокие места, несмотря на отсутствие Джейсона Тейтума, восстанавливающегося после разрыва ахилла.

Браун стал главным бомбардиром «Бостона» в отсутствие Тейтума, занимая 4-е место в НБА со средним показателем 29,3 очка при реализации в 48,3% с игры и 34,8% из-за дуги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
logoБостон
logoДжейлен Браун
logoДжейсон Тейтум
Баскетбол - фото
logoНБА
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Сколько бы не хейтили Брауна - он кремень. Просто молодчина.
Хейтили, что хуже Тэйтума - получите прекрасный плей-офф и финал, забрал МВП
хейтили, что не умеет играть левой рукой - прокачал навык и демонстративно наваливал.
левой.
Хейтили что, он не звезда, опрокинули с олимпиадой, что без Тейтума он ничего не покажет, а он на МВП идет.
Несгибаемый чел, особенно если посмотреть на тех, кто считаются звёздами, но пускают нюни при первых же сложностях и критики
Ответ ExplodingSun
Сколько бы не хейтили Брауна - он кремень. Просто молодчина. Хейтили, что хуже Тэйтума - получите прекрасный плей-офф и финал, забрал МВП хейтили, что не умеет играть левой рукой - прокачал навык и демонстративно наваливал. левой. Хейтили что, он не звезда, опрокинули с олимпиадой, что без Тейтума он ничего не покажет, а он на МВП идет. Несгибаемый чел, особенно если посмотреть на тех, кто считаются звёздами, но пускают нюни при первых же сложностях и критики
Хейтили что он лысеет - он намазал крем на голову
Ответ ExplodingSun
Сколько бы не хейтили Брауна - он кремень. Просто молодчина. Хейтили, что хуже Тэйтума - получите прекрасный плей-офф и финал, забрал МВП хейтили, что не умеет играть левой рукой - прокачал навык и демонстративно наваливал. левой. Хейтили что, он не звезда, опрокинули с олимпиадой, что без Тейтума он ничего не покажет, а он на МВП идет. Несгибаемый чел, особенно если посмотреть на тех, кто считаются звёздами, но пускают нюни при первых же сложностях и критики
Он ещё и на пианино играет, этим мне он понравился + вице-президент профсоюза, явно не типичный игрок НБА. Хотя по игре все же мне не сильно нравится, но как личность хорош
Брауна хейтят за то, что он идёт против стереотипов о тупых спортсменах. Но его человеческие месседжи напоминают КД: вроде как бы и правильно сказал, но лучше бы это же самое сказать по-другому. PS если что, это не Тейтум с моего аккаунта написал.
Мне из пары Браун - Тейтум больше нравится, Браун. Возможно сказалось то, что у него борода была и маска одно время (😁🤣) оба конечно крутые, но недавно Тейтум дал такой комплимент с барского плеча Брауну, и там был (все же был) посыл: мол,не забывайте, Бостон —моя команда. А тут уже ответочка: да не, мы и без тебя можем. Если у этого дуэта будет здоровая конкуренция, Бостону и зрителям это только на пользу.
Ответ Алекс Баландин
Мне из пары Браун - Тейтум больше нравится, Браун. Возможно сказалось то, что у него борода была и маска одно время (😁🤣) оба конечно крутые, но недавно Тейтум дал такой комплимент с барского плеча Брауну, и там был (все же был) посыл: мол,не забывайте, Бостон —моя команда. А тут уже ответочка: да не, мы и без тебя можем. Если у этого дуэта будет здоровая конкуренция, Бостону и зрителям это только на пользу.
Борода у Брауна топовая, чем-то Хаттаба напоминает
С одной стороны однорук вроде себя возвышает, а с другой стороны незамысловатый подкоп под мамбу-менталити для бедных. Депутатишка слывет хитрецом, поднаторел в интригах. :)
весь Восток бы еще сравнить... этот и прошлого сезона
Может махнуть тогда франчайза на что нибудь более полезное, раз они и без него могут не хуже
Ответ bunakin
Может махнуть тогда франчайза на что нибудь более полезное, раз они и без него могут не хуже
Нет ничего полезней , у них отличная команда , крутой тренер )
Какая же короткая у вас тут память,золотые рыбки. Быстро забылось как этот тип громче всех блмэмил,призывая чуть ли не распустить полицию
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Вучевич о переходе в «Бостон»: «У меня появился шанс реально побороться за что‑то серьезное – этого мне не хватало всю карьеру»
12 февраля, 14:35
Джейсон Тейтум о прорывном сезоне Джейлена Брауна: «Смотреть на это – одно удовольствие»
12 февраля, 13:59
Джо Маззулла: «Мы четко понимаем командную идентичность и чаще соответствуем своей оптимальной версии»
12 февраля, 11:27
Рекомендуем
Главные новости
Перед одной из Олимпиад Кириленко переживал из-за кухни в стране-хозяйке. Где проходили те игры?
27 минут назадСпецпроект
Джамал Мюррэй: «Моя цель на ближайшее будущее – выйти на уровень игрока сборной All-NBA»
сегодня, 21:14
Леброн Джеймс: «Самое главное для «Лейкерс» прямо сейчас – это здоровье»
сегодня, 20:33
Энтони Эдвардс: «Стеф, Кей Ди и Леброн научили меня, что величие – в повторении одного и того же изо дня в день»
сегодня, 19:18
Виктор Вембаньяма намерен выступать за сборную Франции в летние окна квалификации к чемпионату мира-2027: «Главное – остаться здоровым»
сегодня, 18:19
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс фактически погубил конкурс данков»
сегодня, 17:43
Нолан Траоре о Егоре Дёмине: «Мы дополняем друг друга и отлично играем вместе»
сегодня, 17:17
Де’Аарон Фокс: «Кавай Ленард – один из 10 самых техничных игроков в истории»
сегодня, 16:49
Яннис Адетокумбо: «На сегодняшний день я предан «Милуоки»
сегодня, 16:26
Шэй Гилджес-Александер: «Меня с детства воспитывали лидером. В нашем доме нельзя было быть ведомым»
сегодня, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Итудис после первой победы за семь матчей: «Я не волшебник, но надеюсь на смену динамики»
сегодня, 20:52
Ти Джей Уоррен подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорка»
сегодня, 20:18
Найджел Хэйс-Дэвис объяснил, почему выбрал «Панатинаикос»: «Тренер сказал: «Не приходи вписываться – приходи быть собой». Это воодушевляет»
сегодня, 20:05
«Партизан» официально объявил об уходе Кэмерона Пэйна
сегодня, 19:49Фото
Александр Церковный: «Бако травмировался накануне вылета в Санкт-Петербург. Контракт вступит в силу после полноценного восстановления»
сегодня, 19:31
«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Нэйтом Уильямсом
сегодня, 18:59
Трент Фрейзер о звании MVP Матча звезд: «Все само собой произошло – начал с четырех трехочковых подряд и поймал ритм»
сегодня, 18:36
Адриатическая лига. «Дубай» уверенно обыграл «Босна Роял»
сегодня, 18:21
«Триест» объявил об увольнении главного тренера Исраэля Гонсалеса
сегодня, 18:04
Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво выбыл на длительный срок из-за разрыва связки колена
сегодня, 16:59
Рекомендуем