Джейлен Браун выложил сравнение статистики «Бостона» в текущем и прошлом сезонах. Без Тейтума команда сохранила свои позиции

Браун намекает, что «Селтикс» не просели, несмотря на обновление состава.

Звездный форвард «Бостона» Джейлен Браун в своих соцсетях выложил сравнение статистики команды в текущем и прошлом сезонах.

Из картинки следует, что «Селтикс» имеют схожие показатели побед/поражений, посев в плей-офф, рейтинг нападения, рейтинг защиты и общий рейтинг на момент перерыва на Матч всех звезд.

Команда остается претендентом на высокие места, несмотря на отсутствие Джейсона Тейтума , восстанавливающегося после разрыва ахилла.

Браун стал главным бомбардиром «Бостона » в отсутствие Тейтума, занимая 4-е место в НБА со средним показателем 29,3 очка при реализации в 48,3% с игры и 34,8% из-за дуги.