41-летний Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл (28+10+12)
Джеймс оформил трипл-дабл и установил очередной рекорд НБА.
В победном матче против «Далласа» (124:104) форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил свой 123-й трипл-дабл в карьере.
За 35 минут на паркете суперзвезда «озерников» набрал 28 очков при 10 из 20 с игры, 2 из 7 трехочковых и 6 из 7 штрафных, добавив 10 подборов и 12 передач при 4 потерях.
Джеймс (41 год и 44 дня) превзошел Карла Мэлоуна (40 лет и 127 дней), став самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SportsCenter
46 комментариев
Какой же всё-таки легендарный баскетболист! Как вино 🍷
Но тут всё равно считают, что игрок в ТОП-2 истории, в 41 год делающий трпил-дабл, должен играть за минималку в следующем сезоне.
Кстати,кроме Гол3 футбол и баскетбол от Nekketsu классный был,и олимпиада...)))
в баскетбол играл, в олимпиаду нет, пляжный волейбол был классный не знаю то кого
Не каждый стареет под гнетом лет.
Смотрел вчера обзор игры из 2034 года, Леброн стал первым игроком кто в 50 лет набрал 50 очков
Все и так это предполагали (кроме хейтеров), но все же: ХВАТИТ СПОЙЛЕРИТЬ!
Величайший
Да. В топ-75 попал, уже хорошо.
Монстр!Карл Мэлоун у меня любимый баскетболист был из 90-х обзоров НБА на 2 канале(России),на денди в Нба постоянно за Юту Джаз играл)Джон Стоктон трехи у меня бросал)
Да, Мэлоун был крут. Но я тогда болел за Чикаго Буллз.
Я тоже за Юту был тогда, из-за АК-47
Возможно, этот рекорд очень надолго, если сам дед не побьёт
Не удивлюсь, если потом ещё улучшит рекорд. Величию возраст не помеха.
Реально крутой игрок. Феноменально.
В 41 год выступать достойно в одной из лучших лиг мира только уважение
в одной из? На уровне с космолигой втб и медиалигой от винпростигосподилайн?
