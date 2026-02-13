НБА. Трипл-дабл Леброна Джеймса (28+10+12) помог «Лейкерс» разгромить «Даллас», «Милуоки» победил «Оклахому» благодаря 19 очкам и 11 подборам Усмана Дженга
13 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли три матча.
«Лейкерс» разгромили «Даллас» (124:104) благодаря трипл-даблу Леброна Джеймса: 28 очков (10 из 20 с игры, 2 из 7 из-за дуги, 6 из 7 с линии), 10 подборов и 12 передач.
«Оклахома» дома уступила «Милуоки» (93:110), на счету форварда «Бакс» Усмана Дженга 19 очков и 11 подборов (7 из 12 с игры, 3 из 6 трехочковых, 2 из 4 штрафных).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
78 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Леброн делает трипл дабл в 41 год
Холгрем даже со вторым составом не самый лучший игрок в своей команде, уже которую игру, в его на матч всех звезд затаскивают
Надеюсь Леброн будет играть как минимум еще 3 сезона
Сколько же Уильямсов в лиге, они что, все однофамильцы? )))
Сколько же Уильямсов в лиге, они что, все однофамильцы? )))
Нет, братья! Не верите? Они так и зовут друг друга, brother!
Трипл, Брон молодцом! Рекорд на века.
Трипл-дабл от 41 летнего. 28-10-12
Вот что Кэм Томас животворящий делает
Без Йокича у Денвера был положительный баланс побед, с возвращением отрицательный, тем временем у Оклы без ШГА 2-3
Без Йокича у Денвера был положительный баланс побед, с возвращением отрицательный, тем временем у Оклы без ШГА 2-3
Я сам за Йокича топил, но в связи с его травмой осознал, что он/его влияние достаточно переоценены, как оказалось
Без Йокича у Денвера был положительный баланс побед, с возвращением отрицательный, тем временем у Оклы без ШГА 2-3
Ну и?
Бакс и Атланта потенциальные конкуренты за 10-ю строчку на Востоке, и поразительно, насколько легче оставшийся календарь Хоукс. Раза в 2-3 как будто.
Леброн сделал трипл и это в 1041год!!!)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем