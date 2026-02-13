НБА. Трипл-дабл Леброна Джеймса (28+10+12) помог «Лейкерс» разгромить «Даллас», «Милуоки» победил «Оклахому» благодаря 19 очкам и 11 подборам Усмана Дженга

13 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли три матча.

«Лейкерс » разгромили «Даллас » (124:104) благодаря трипл-даблу Леброна Джеймса: 28 очков (10 из 20 с игры, 2 из 7 из-за дуги, 6 из 7 с линии), 10 подборов и 12 передач.

«Оклахома» дома уступила «Милуоки » (93:110), на счету форварда «Бакс» Усмана Дженга 19 очков и 11 подборов (7 из 12 с игры, 3 из 6 трехочковых, 2 из 4 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.