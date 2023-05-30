В разгар финальной серии НБА в это сложно поверить, но баскетбол существует не только в США. Если хорошенько покопаться, то удивительные баскетбольные сюжеты можно обнаружить даже в самых отдаленных и малочисленных уголках планеты.

Что такое баскетбол в Исландии и чем он может быт интересен?

То ли в связи с прохладными климатическими условиями, то ли в силу каких-то других обстоятельств, но, как ни странно, исландская лига – одна из самых динамичных в Европе. Клубы часто и помногу владеют мячом, а в атаке ставка делается на максимально привлекательный для публики «run & gun» с большим количеством трехочковых. Если зайти на официальный сайт турнира – kki.is, то легко заметить, что результативность подавляющего числа матчей переваливает за 100 очков. Но, как несложно догадаться, главная прелесть не только баскетбола, а вообще спорта и многих других публичных отраслей в таких странах, как Исландия – это их локальное своеобразие.

Когда численность населения составляет 347 тысяч 374 человека, то публичным людям, будь то спортсмены, актеры или музыканты, даже как-то в голову не приходит кичиться своим статусом. Здесь играет роль и скромный масштаб, на который приходится проецировать свои достижения, и нордический менталитет, да и отсутствие финансовой пропасти между различными социальными классами тоже немаловажно. Все это делает Исландию и ее баскетбольный чемпионат, как миниатюрную модель общества, богатой на удивительные истории.

Одна из таких приключилась в этом сезоне, по итогам которого чемпионом впервые в своей истории стал клуб «Тиндастоудль».

Тем, кто уже начал сомневаться в увлекательности это скандинавской экзотики, сразу стоит уяснить, что без пресловутого «русского следа» здесь не обошлось. А пока немного цифр и фактуры, чтобы вы могли представить себе «эпичность» всего происходящего.

В финале чемпионата встречались «Тиндастоудль» и действующий чемпион, столичный «Валюр» из Рейкьявика, годом ранее взявший титул как раз в борьбе с тем же соперником. «Валюр» – это такой себе ЦСКА на минималках: не клуб, а целая система, представленная во всех видах спорта. Именно столичный гранд является одним из главных поставщиков исландских талантов на мировой рынок. В свое время как раз отсюда вышли футболисты Гудни Бергссон («Мюнхен 1860», «Тоттенхем», «Болтон»), Альберт Гудмундссон («Рейнджерс», «Арсенал», «Милан») и самый известный исландский игрок Эйдур Гудьонсен (ПСВ, «Болтон», «Челси», «Барселона», «Монако»). Так что «Валюр» легко соответствует не слишком требовательным критериям «Империи зла».

В свою очередь, «Тиндастоудль» – это такая история про симпатичного героя, который почти смог. Особенно в последние десять лет. В своей истории команда из Саударкрокура четырежды выходила в финал – в 2001-м, 2015-м, 2018-м и 2022-м – и каждый раз неизменно проигрывала.

При этом каждый раз даже самые нейтральные болельщики неизменно топили именно за «Тиндастоудль». Не только из-за отсутствия трофея в клубном музее и статуса аутсайдера, а потому что Саударкрокур – это, по сути, деревня, располагающаяся на отдаленном северном побережье острова с населением всего 2574 человека. Кто-то скажет: ого, в моей пятиэтажке народу живет больше! Но даже при такой численности Саударкрокур считается вторым по величине городом в северной части Исландии, уступая лишь «мегаполису» Акюрейри, где проживает аж 18900 человек.

Но для нас важен еще и другой момент. Ведь помимо спортивной и математической подоплеки в финале была еще и типично театральная составляющая. В финал «Тиндастоудль» в первый же год своей работы в качестве главного тренера вывел Павел Ермолинский.

Что за Павел Ермолинский?

По имени несложно догадаться, откуда происходит семейство Ермолинских.

Отец Павла – Александр – родился в СССР, в Вологде. Там же начал заниматься баскетболом, попал в армейскую систему, успел отыграть два сезона (с 1983-го по 1985-й) за ЦСКА, в составе которого центровой обзавелся титулом чемпиона СССР и стал обладателем кубка СССР. На ранних этапах карьеры даже вызывался в национальную сборную.

В начале 90-х решил попытать удачи в Европе, небезуспешно поиграл за венгерский «Гонвед» – завоевал с ним кубок Венгрии, но спокойствие и уют нашел в Исландии, где с 1992-го по 2005-й отыграл аж за пять разных клубов. В 1997-м получил гражданство, представлял сборную Исландии на Играх малых представителей Европы, откуда северяне увезли бронзу. Уже в XXI-м веке изредка наведывался на историческую родину, работал в женских баскетбольных клубах «Вологда Чеваката», «Надежда Оренбург», «Вологжанка».

Павел Ермолинский повторил путь отца, с той лишь разницей, что время и возможности позволили ему поиграть на чуть более высоком уровне. Помимо Исландии и Швеции, он несколько лет побегал в чемпионате Испании, где самым престижным место работы была «Уникаха», с которой он выиграл Кубок Короля. Заканчивал карьеру Павел в родном для себя чемпионате Исландии, в том самом «Валюре», где и остался на должности ассистента главного тренера.

А дальше начинается чистая театральщина.

Сезон-2022/2023 под руководством главного тренера Владимира Андуловича, кстати, брата Дражена Андуловича, работающего сейчас в Лиге ВТБ с «Самарой», «Тиндастоудль» начал довольно вяло. В январе команда перетаптывалась с седьмого места на восьмое, и руководство пошло на перемены. Анзуловича уволили, а его место доверили новичку без опыта работы главным – Павлу Ермолинскому. Иными словами он в течение календарного года успел поработать в обеих командах и даже махнуть из ассистента в главные.

Ковбойские шляпы, оскорбления «Ювентуса» и негаданная сенсация. В «Тиндастоудль» никто не верил, но команда стала первым «сельским» чемпионом

С Ермолинским «Тиндастоудль» приосанился, начал набирать темп и на финишной прямой регулярного чемпионата одержал шесть побед в семи матчах. Команда заняла пятое место в таблице, а затем постепенно начла двигаться к финалу, где в итоге, как и год назад, встретилась с «Валюром».

О том, кого сейчас выставят на студеный исландский мороз, даже речи не шло. Помимо статуса и титула, солидности «Валюру» добавляло и то, что в серии за выход в финал против команды «Тоур Торлауксхебн» они горели 0-2, но все-таки отыгрались. Так что «Тиндастоудль» рассматривался исключительно в качестве десерта после основного блюда.

Тем не менее, все с самого начала пошло не по плану.

Первый матч, который проходил на площадке «Валюра» в Рейкьявике, «Тиндастоудль» выиграл с разницей в одно очко, а сам матч помимо валидольной развязки запомнился еще и тем, что в перерыве заиграла песня итальянского дуэта Ricci e Poveri «Sara perche ti amo». Но не оригинальная версия, а фанатская, обращенная к фанатам… футбольного «Ювентуса», в частности, со словами «кто не прыгает с нами на фанатской трибуне, тот горбун из «Ювентуса». Что это был за перформанс и кого он был призван оскорбить, так и осталось тайной, поскольку представителей Италии не нашлось в составе ни одной из команд. Видимо, всю вторую половину тренерский штаб «Валюра» думал именно об этом, поэтому и упустил победу.

Во второй игре подопечные Финнура Фрейра Стефанссона отыгрались, третья вновь осталась за «Тиндастоудлем». По ходу серии, которая затянулась до пяти матчей, болельщицкий десант аутсайдера численностью в 800 человек, несколько раз на протяжении четырех часов ездил в Рейкьявик, поддерживая свою команду и выслушивая насмешки. Порой небезосновательные. Свое отношение к сельской местности и аграрному сословию фанаты «Тиндастоудля» подчеркивают ношением ковбойской шляпы, так что столичные смотрели на гостей как на потерявшихся пилигримов. Те в ответ улыбались и говорили, что шляпы еще принесут им удачу. И, как оказалось, не обманули. В пятом матче «Тиндастоудль» едва-едва спасся, и преимущество в 1 очко принесло команде первое чемпионство.

Следующие несколько дней Саударкрокур гулял всем селом и содрогался от звуков гимна «Тиндастоудля».

Но что самое забавное в этой сенсации: «Тиндастоудль» – чемпион Исландии далеко не из самого малонаселенного пункта. В 2021-м титул завоевывала команда «Тоур Торлауксхебн» из городка с населением в 1650 человек. А в 2010-м Давидом, перебившим на пути к успеху всех Голиафов, оказалась бригада под названием «Стиккисхольмюр» из одноименного городка с населением в 1200 человек. Все эти примеры в очередной раз подтверждают правильность поговорки о том, что в бою важен не столько размер собаки, а наличие бойцовского характера в собаке.

Фото: twitter.com/mariocastelli; Hulda Margret; kki.is; tindastoll.is; northiceland.is