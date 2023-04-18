Время плей-офф – это время тех самых историй, которые одна удивительнее другой. Даже в случае, если нечто подобное мы уже где-то видели, слышали или знаем. В этом и заключается магия постсезонки, заставляющая нас оценивать и воспринимать все происходящее в конкретном моменте, а соответственно с зашкаливающей эмоциональностью.

Это касается не только болельщиков, но и вроде бы компетентных людей.

Вот, например, обозреватель The Salt Lake Tribune Энди Ларсен высказал мнение, что защитнику «Лейкерс» Остину Ривзу этим летом никак не избежать контракта на сумму 99 миллионов на 4 года (на самом деле, даже больше 100 млн).

Его точку зрения поддержал разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг, черкнувший в соцсетях фразу: «Этим летом Остин Ривз получит свои бабки… Мой парень кашеварит как надо».

Старожил «Портленда» Дэмиан Лиллард как бы украдкой указал на свою недооценку защитника «Лейкерс»: «Я сплоховал… Ривз играет аки боженька»

Вот настолько он хорош. По меркам нынешних «Лейкерс», видимо.

Причиной коллективного всплеска энтузиазма стала игра в первом матче плей-офф против «Гризлис», в которой Ривз набрал 23 очка (8 из 13 с игры, 3 из 5 трехочковых), 3 подбора, 4 передачи, 1 передачу и 1 блок-шот. На пару с Руи Хатимурой (29 очков со скамейки – превзошел рекорд Мэджика Джонсона, набравшего в плей-офф 1996-го 25 очков) они ответственны за 23 из 32 очков, которые «Лейкерс» набрали в заключительной четверти и обеспечили «озерникам» выездную победу: 128:112.

Бонусом к забитым мячам Ривз накинул эмоциональное празднование с фразой «I’m Him» («Я – тот самый»).

Осведомленные люди утверждают, что это некая сложная отсылка к интернет-мему. Мне же вместо этого просто интересно знать: кто же тот самый вот этот Остин Ривз?

Ривз – не «баскетбольная Золушка». В Лос-Анджелесе его зовут «Деревенским Кобе», а в Ньюарке – «Снежным человеком»

Вот такие разнородные представления о человеке из Ньюарка, коих в США имеется аж 27 штук. Ривз родом из того, что в Арканзасе, славящегося бескрайними рисовыми полями, рекордными надоями и прочими неотъемлемыми элементами аграрной идиллии.

«В Ньюарке нет светофоров. Там гигантская электростанция. Два ресторана: Moore’s Dairy Creme и Pizza Place. Еще супермаркет и пара заправок, в том числе Exxon, где старожилы пьют кофе и взволнованно обсуждают предстоящие матчи школьных команд. Ньюарк – тихое, уютное место, где люди говорят «Да, сэр» и «Да, мэм». Люди там делятся на три категории: те, которые знают друг друга, те, которые приходятся родственниками друг другу, и те, которые слышали друг о друге. В последнюю категорию попадает все население численностью 1156 человек», – описывает среду обитания Ривза один из его лучших друзей Кейд Крэбтри.

Недавний партнер Ривза по «Лейкерс» Малик Монк тоже родом из Арканзаса. Только из города Джонсборо, в котором живет 80409 человек, при этом его характеристика штата звучит еще более бескомпромиссно.

«Большинство не знает, где находится Арканзас. Они понятия не имеют, что там вообще есть баскетболисты», – говорил защитник «Кингз».

Вероятно, Ривз никогда бы не покинул пределы Ньюарка, если бы отец и мать не начали прививать сыну любовь к баскетболу. Оба играли в студенчестве, оба слывут легендами в местных масштабах.

Масштаб – это в принципе то, с чем Ривзу приходилось чаще всего бороться на пути к тому, где он сейчас. В матче с тройным овертаймом между школьными командами «Седар Ривз» и «Форест Сити» Ривз набрал 73 очка, на трибунах одиноко завывал ветерок, а жители Ньюарка еще долго не могли поверить, что это действительно произошло.

Масштаб мышления не тот.

«Это стало какой-то байкой. Остина называли «Снежным человеком» – все знали, что есть такой парень, но мало кто верил, что он действительно мог такое сделать. Это менталитет таких небольших городков, у людей обыденный, сложившийся уклад, и все, что в него не вписывается, они подвергают сомнению», – говорит брат Ривза Спенсер, который сейчас играет за немецкий «Бамберг».

После всех сомнений выяснилось, что Ривз был одним из лучших игроков в истории школьного баскетбола Арканзаса: он взял три титула чемпиона штата за 4 года, выиграв за это время 128 матчей при 16 поражениях. В выпускном классе он был признан MVP школьного турнира, в котором набирал больше 40 очков в среднем по ходу 4 матчей.

Однако у больших университетских программ к нему интереса так и не появилось.

Поступив в колледж Уичито Стэйт, Ривз пробыл там два года, обычный срок для подающего надежды, но лишь небольшая часть университетской карьеры для того, кого, как правило, не выбирают на драфте. Причем не самая жизнеутверждающая часть. В первый же год Ривз порвал связку левого плеча, но решил отложить операцию на межсезонье и играл в специальном бандаже. Во втором сезоне тренеры придерживали игрока, чтобы тот мог полноценно восстановиться и особо не баловали временем. Но Уичито Стэйт Ривз покинул вовсе не из-за нехватки игрового времени, а по причине все того же масштаба.

Остин понимал, что для того, чтобы сделать следующий шаг в карьере, ему необходимо выступать за команду более известного университета. Такой стала «Оклахома Сунерс», за которую в разное время играли Муки Блэйлок, Блэйк Гриффин и тот самый Трэй Янг, но и здесь все сложилось не сразу. Согласно правилам NCAA о трансферах из одного университета в другой, год он не выступал за баскетбольную команду, а лишь усердно тренировался. Потраченный на адаптацию сезон не пропал зря, Остин стал твердым игроком основы и после еще двух сезонов, проведенных в команде (вывел Оклахому в турнир NCAA, был вторым по результативности и четвертым по передачам в конференции Биг-12), решил выставить свою кандидатуру на драфт.

«У меня были просмотры в 17 клубах НБА, но волновался я только на тренировке в «Лейкерс». Всегда болел за них, смотрел вместе с родителями матчи Кобе по телевизору. Когда ребята, с которыми я находился на просмотре, узнали о том, кто мой любимый игрок, то стали называть меня «Hillbilly Kobe» – «Деревенский Кобе». Даже не знал, как реагировать – злиться или гордиться. Когда же они спросили: «Как я хочу, чтобы меня называли, какое прозвище предпочту?» Я ответил: «Хорошим баскетболистом», – с улыбкой вспоминает Ривз.

За день до драфта «Лейкерс» позвонили агенту Ривза Аарону Райли и сказали, что заинтересованы в его клиенте. «Детройт» был готов драфтовать Остина под 42-м пиком, но игрок попросил не выбирать его, если клуб не готов предоставить гарантированный контракт. Так что, когда Ривза стараются представить очередной «Баскетбольной Золушкой», то это не совсем так. Даже с учетом того, что его имя не произнесли в ночь драфта, Остин знал, что одной ногой практически в лиге. Двустороннее соглашение лежало у него в кармане, и все, что ему требовалось – достойно отыграть за «Лейкерс» в Летней лиге.

Где-то в этом месте должно идти описание того, насколько кардинально изменилась жизнь Остина после подписания двухлетнего соглашения на сумму 2,488 миллиона, но этого не произошло. Ривз продолжал жить в отеле еще несколько месяцев после того, как в августе «Лейкерс» предложили ему двусторонний контракт. Команда оплачивала счета, поэтому Ривз не торопился с выпиской.

«Не было резона тратить 5000 долларов в месяц на квартиру. У меня дома аренда в среднем около 500 долларов в месяц, 1000, если вы хотите место с хорошим видом. А цены в Лос-Анджелесе – просто боль», – пояснял прагматичный новичок.

И даже после того как Ривз все-таки переехал в свой дом, его запросы остались прежними. Он редко выходит на улицу, не любит посещать модные кофейни или смузи-бары. Когда агент Остина Аарон Райли спросил его, где бы он хотел отпраздновать подписание контракта, тот предложил пойти в закусочную Danny’s поесть блинов. Ривз все время повторяет, что очень скучает по домашней стряпне своей мамы, особенно по банановому пудингу. Не самый типичный характер для человека, которого многие в этом сезоне называют третьей звездой «Лейкерс» после Леброна и Энтони Дэвиса.

Этот сезон изменил отношение к Ривзу и, похоже, его самого, но его реальную цену определит только плей-офф

Пробежавшись по кроткой биографии Ривза, вроде бы несложно проникнуться к нему уважением.

Ну, правда, загибайте пальцы: парень из народа, чтобы из этого самого народа выбиться, потратил немало здоровья и сил, попал в НБА, да не просто в лигу, а в команду, за которую болеет с детства, довольно быстро (даже слишком) обзавелся неофициальным титулом любимчика болельщиков, которые готовы скандировать в его адрес аббревиатуру из трех букв.

Подкупает болельщиков «Лейкерс» такое резюме? Я бы вот ответил, что это зависит от цены, поскольку напрямую связано с ролью Ривза в команде и его запросами.

Остин показал качественный прогресс по сравнению с предыдущим сезоном по всем основным показателям, несмотря на то, что его игровое время увеличилось всего на 5 минут.

Сезон-2021/2022: средняя результативность (7,3 очка), процент реализации бросков с игры (45,9%), процент реализации трехочковых (31,7%), процент реализации штрафных (83,9%).

Сезон-2022/2023: средняя результативность (13 очка), процент реализации бросков с игры (52,9%), процент реализации трехочковых (39,8%), процент реализации штрафных (86,4%).

Регулярку атакующий защитник «Лейкерс» завершил в качестве лидера лиги по лэй-апам (72,9%). Предприимчивые люди немедленно увековечили это достижение выпуском соответствующего мерча.

В отсутствие Леброна Ривз единолично тянул «Лейкерс», в конце марта он был лучшим клатчером команды, на протяжении минимум 10 матчей, реализуя в решающие минуты 70% бросков с игры и 50% трехочковых.

Его индивидуальный рекорд результативности против «Орландо»: 35 очков (9 из 14 с игры), 6 подборов, 6 передач – по значимости поднятия морального духа болельщикам «Лейкерс» сопоставим разве что с мемасиком, который, уверен, еще не раз всплывет в этом плей-офф.

Метаморфозы Ривза прямо по ходу одного сезона поражают. Он начинал этот со скамейки в качестве человека, который получает минуты лишь потому, что умеет попадать из-за дуги, в отличие от почти всех одноклубников. А к весне уже оказался белым Джеймсом Харденом, крупным комбогардом, который ведет игру в клатче, конфисковав мяч у самого Леброна Джеймса.

Ривз прибавил во всем:

• научился гораздо лучше обращаться с мячом и ввел в арсенал показы, которым его когда-то научил Рэджон Рондо;

• превратился в креативщика, гораздо чаще играющего с мячом и способного организовать атаку, выходя со скамейки;

• подглядел у Стива Смита (и, видимо, Леброна) ложный поворот головы, открывающий путь под щит;

• очень сильно прибавил в исполнении флотеров, став одним из эффективных вингов по броскам с «короткой средней дистанции»;

• скрупулезно изучал, каким образом Ману Джинобили и Джеймс Харден получают столько фолов.

В последних 23 матчах регулярного сезона у Ривза при 9,2 попытки с игры сразу 6,3 штрафного. А по итогам всего сезона процентное соотношение штрафных к броскам с игры составило аж 54%, это не только больше всех в команде, но и больше, чем, скажем у Дончича (48%). Подобного рода цифры показывал разве что пиковый Джеймс Харден первых лет в «Рокетс».

Ривз много говорил о том, что осознанно строит свою игру так, чтобы как можно чаще выходить на линию.

«Я учусь в процессе, – объяснял Ривз. – Есть возможности посмотреть матчи Джеймса Хардена, Трэя Янга, когда тот выходит из-под заслона, а люди продираются за ним, пытаясь ему помешать. И если сделать все правильно, то ты знаешь, что они попытаются тебе помешать со спины. Ты выбираешь определенные места и используешь скорость и энергию так, чтобы поймать их на нарушении. Вот такие моменты. Я анализировал много матчей с участием Джеймса Хардена и Трэя Янга. Они мастера в этом вопросе, и я добавил эти элементы к своей игре».

«Лейкерс» не просто избавились от Расселла Уэстбрука: минуты Уэстбрука они перекинули на второгодку, который не подвел и оказался не только снайпером, но и более толковым организатором.

То, как уверенно начал плей-офф Ривз, можно было прочувствовать еще в концовке регулярки по его взаимоотношениям с Леброном Джеймсом. На фоне очередной сенсационной находки интернета, обнаружившего, что в 2012-м году Ривз, как настоящий фанат Кобе, троллил Леброна, не имеющего чемпионских перстней, юный защитник встал на защиту престарелого Короля в противостоянии с Патриком Беверли. Именно Ривз вернул бывшему одноклубнику жест «слишком маленький», который тот в предыдущей игре адресовал Леброну Джеймсу. И в постсезонном дебюте Ривз вновь показал, что не собирается сдавать дедушку в дом престарелых, а готов пока потаскать его на руках.

Только вот теперь вопрос: Остин Ривз действительно так хорош? Или он так хорош на фоне таких вот «Лейкерс», которые походят на перевязанный красивой фиолетово-золотой ленточкой суповой набор. Сами по себе ингредиенты вроде бы годные, но, чтобы сварганить из них что-то путное, нужно время. При этом срок годности компонентов поджимает.

Вопрос о качестве Ривза и его восприятии в контексте нынешних «Лейкерс» – важный. Хотя бы потому, что Остин – напомним, рьяно болеющий за «Лейкерс» с детства – для себя на него уже ответил.

«Я бы с удовольствием остался в «Лейкерс», но в конечном счете НБА – это бизнес. К сожалению для меня, я не был достаточно талантлив для того, чтобы попасть в лигу в 18 или 19 лет и сразу заключить выгодный контракт. Тот, кто скажет, что мы играем не из-за денег, лжет. Я хочу получить как можно больше денег и быть успешным настолько, насколько это возможно. Не так важно, где это будет», – признался Ривз в подкасте Point Forward.

Может быть, игрока задело то, что «Лейкерс» предлагали использовать его в сделке по обмену на Кайри Ирвинга, а может, Остин просто понял, что сейчас как раз тот момент, когда он переходит в категорию людей, которые уже более разборчивы в отношении своего будущего.

Этим летом Ривз станет ограниченно свободным агентом, соответственно контракт ему сможет предложить любой клуб, а «Лейкерс» будут лишь решать – повторять предложение или нет. Возможности калифорнийского клуба при этом ограниченны: они готовы предложить своему воспитаннику порядка 60 млн на 4 года со стартовой зарплатой 12,2 млн, тогда как другой клуб способен выложить доступную максималку в виде 100 млн на 4 года (с потенциально неудобным для калифорнийцев распределением зарплаты).

Удивительно, но именно будущее Ривза в качестве свободного агента стало самой обсуждаемой темой перед плей-офф. Самую запоминающую реплику ввернул Рашад Маккэнтс: «50 лимонов Остину Ривзу? Да если ему заплатить 25 миллионов за 4 года, это будет грабеж средь бела дня. Кто такой Остин Ривз? Да не, вы собираетесь платить ему 50 миллионов только потому, что он белый и играет за «Лейкерс». И играет только потому, что «Лейкерс» – отстой. Если бы они не были отстоем, он бы не играл».

Два сезона, один из которых прорывной, причем на фоне травм лидеров, тренера-дебютанта и слабо укомплектованного состава, на мой вкус, действительно не тот срок, за который можно составить твердое впечатление, чтобы расстаться с 100 миллионами. Но, как уже было сказано в самом начале, плей-офф – это момент, который меняет все. За один качественно проведенный плей-офф ты можешь заработать на 4-летний контракт на 64 миллиона, причем у тех же «Лейкерс». Прецедент, всем известный. Поэтому только плей-офф и то, как Ривз поведет себя после его окончания, а не факты его биографии и заверения в преданности «Лейкерс» смогут дать ответ на вопрос: кто вы такой, мистер Ривз.

Фото: Gettyimages.ru/Tom Pennington, Katelyn Mulcahy, Harry How, Peter Aiken, Ethan Miller