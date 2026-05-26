Женская НБА. 25 очков Стюарт не спасли «Нью-Йорк» от проигрыша «Портленду», «Голден Стэйт» разгромил «Коннектикут»

26 мая в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.

«Голден Стэйт» разгромил «Коннектикут ».

«Нью-Йорк » на своей площадке не справился с «Портлендом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Портленд – 74:81 (18:19, 15:16, 24:14, 17:32)

НЬЮ-ЙОРК : Стюарт (25 + 7 подборов + 3 перехвата), Йоханнес (17 + 6 передач), Джонс (12 + 11 подборов + 4 блок-шота).

ПОРТЛЕНД : Лейте (18), Густафсон (11), Карлтон (10), Облак (10), Энгстлер (8 + 5 подборов).

26 мая . 3.00

Голден Стэйт – Коннектикут – 97:70 (26:22, 21:8, 26:18, 24:22)

ГОЛДЕН СТЭЙТ : Уильямс (15), Чарльз (12 + 7 подборов), Бертон (11 + 6 передач), Чен (10), Эмихир, Хэйс, Салон (все трое по 9).

КОННЕКТИКУТ : Морроу (11 + 10 подборов), Леджер-Уокер (9), Эдвардс (8 + 5 подборов), Нельсон-Одода (7 + 5 передач).

26 мая . 5.30

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.