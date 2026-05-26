Женская НБА. 25 очков Стюарт не спасли «Нью-Йорк» от проигрыша «Портленду», «Голден Стэйт» разгромил «Коннектикут»
26 мая в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.
«Голден Стэйт» разгромил «Коннектикут».
«Нью-Йорк» на своей площадке не справился с «Портлендом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Портленд – 74:81 (18:19, 15:16, 24:14, 17:32)
НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (25 + 7 подборов + 3 перехвата), Йоханнес (17 + 6 передач), Джонс (12 + 11 подборов + 4 блок-шота).
ПОРТЛЕНД: Лейте (18), Густафсон (11), Карлтон (10), Облак (10), Энгстлер (8 + 5 подборов).
26 мая. 3.00
Голден Стэйт – Коннектикут – 97:70 (26:22, 21:8, 26:18, 24:22)
ГОЛДЕН СТЭЙТ: Уильямс (15), Чарльз (12 + 7 подборов), Бертон (11 + 6 передач), Чен (10), Эмихир, Хэйс, Салон (все трое по 9).
КОННЕКТИКУТ: Морроу (11 + 10 подборов), Леджер-Уокер (9), Эдвардс (8 + 5 подборов), Нельсон-Одода (7 + 5 передач).
26 мая. 5.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии