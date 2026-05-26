  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Женская НБА. 25 очков Стюарт не спасли «Нью-Йорк» от проигрыша «Портленду», «Голден Стэйт» разгромил «Коннектикут»
0

Женская НБА. 25 очков Стюарт не спасли «Нью-Йорк» от проигрыша «Портленду», «Голден Стэйт» разгромил «Коннектикут»

26 мая в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.

«Голден Стэйт» разгромил «Коннектикут».

«Нью-Йорк» на своей площадке не справился с «Портлендом».

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Портленд – 74:81 (18:19, 15:16, 24:14, 17:32)

НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (25 + 7 подборов + 3 перехвата), Йоханнес (17 + 6 передач), Джонс (12 + 11 подборов + 4 блок-шота).

ПОРТЛЕНД: Лейте (18), Густафсон (11), Карлтон (10), Облак (10), Энгстлер (8 + 5 подборов).

26 мая. 3.00

Голден Стэйт – Коннектикут – 97:70 (26:22, 21:8, 26:18, 24:22)

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Уильямс (15), Чарльз (12 + 7 подборов), Бертон (11 + 6 передач), Чен (10), Эмихир, Хэйс, Салон (все трое по 9).

КОННЕКТИКУТ: Морроу (11 + 10 подборов), Леджер-Уокер (9), Эдвардс (8 + 5 подборов), Нельсон-Одода (7 + 5 передач).

26 мая. 5.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
результаты
logoженская НБА
Голден Стэйт жен
logoКоннектикут жен
Нью-Йорк жен

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Женская НБА. 24 очка Пейдж Бекерс помогли «Далласу» обыграть «Нью-Йорк», «Атланта» вырвала победу у «Финикса»
25 мая, 01:52
Женская НБА. 38 очков Келси Плам помогли «Лос-Анджелесу» справиться с «Лас-Вегасом», 26+14 Наташи Ховард позволили «Миннесоте» победить «Чикаго»
24 мая, 04:19
Женская НБА. 20+16 Алии Бостон помогли «Индиане» справиться с «Голден Стэйт», «Атланта» разгромила «Даллас»
23 мая, 04:22
Рекомендуем
Главные новости
Виктор Вембаньяма набрал 28 очков и 10 подборов в 6-м матче финала Запада
20 минут назадВидео
НБА. Финалы конференций. Благодаря 28 очкам Вембаньямы «Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» в шестом матче
52 минуты назад
Митчелл Робинсон сломал мизинец
сегодня, 02:50
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Индиану», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегосом»
вчера, 18:58
НБА расширила полномочия Адама Сильвера для борьбы с «танкингом»: от многомиллионных штрафов до лишения драфт-пиков
вчера, 20:57
Деян Радонич: «При 17 потерях и такой низкой реализации победить УНИКС невозможно»
вчера, 20:44
«Мемфис» стал единственным клубом, выступившим против реформы лотереи драфта
вчера, 20:30
Велимир Перасович: «Пробиться в финал, уступая по ходу серии 1-3 – колоссальный успех»
вчера, 19:55
Совет управляющих НБА утвердил масштабную реформу драфта для борьбы с «танкингом»
вчера, 19:44
«Портленд» проявляет серьезный интерес к Яннису Адетокумбо (Крис Хэйнс)
вчера, 19:15
Ко всем новостям
Последние новости
Илона Корстин: «УНИКС навязал «Зениту» свой ритм и контролировал игру»
вчера, 21:15
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Шоле» выиграл у «Виллербана», «Страсбур» вырвал победу у «Парижа» во вторых матчах серий
вчера, 21:03
Чемпионат Турции. 1/4 финала. 27 очков Калеба Хоумсли помогли «Бахчешехиру» победить «Трабзонспор», «Галатасарай» вырвал победу у «Бешикташа» во вторых матчах серий
вчера, 20:33
Чемпионат Греции. 1/2 финала. «Панатинаикос» обыграл ПАОК в овертайме, «Олимпиакос» взял верх над АЕКом в первых матчах серий
вчера, 19:57
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Дубай» разгромил «Будучность» и вышел в финал
вчера, 19:09
«Тенерифе» станет участником Еврокубка со следующего сезона
вчера, 16:28
Стипе Кулиш покинет должность главного тренера «Автодора»
вчера, 15:44
Еврокубок будет расширен до 32 команд (Eurohoops)
вчера, 15:25
Алессандро Пайола выбыл до конца сезона из-за операции на колене
вчера, 15:14
Элайджа Брайант может пропустить плей-офф чемпионата Израиля из-за проблем со здоровьем
вчера, 14:45
Рекомендуем