Дуэйн Уэйд: «У Вембаньямы нет слабых мест. Он полностью доминирует на обеих сторонах площадки»

Легенда НБА Дуэйн Уэйд высоко оценил игру центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы, отметив его влияние на обеих сторонах площадки.

«У большинства игроков, если у них есть рост или размах рук, им не хватает ловкости или быстроты, чтобы двигаться из стороны в сторону. А если такие качества и есть, то часто им не хватает баскетбольного интеллекта, чтобы не просто бездумно прыгать на каждый финт. У Вемби есть все это. Плюс у него есть терпение – он ждет, пока игрок действительно выпустит мяч, прежде чем прыгнуть. Он делает все.

Когда мы говорим о Джордане, Леброне и других великих игроках, то всегда обсуждаем их достижения. Но о Вембаньяме уже сейчас можно сказать, что мы видим игрока, который действительно хорош во всем. У него нет слабых мест. Это невероятно.

И да, в защите он так же доминирует, как и в нападении. Он полностью доминирует на обеих сторонах площадки», – подытожил Уэйд.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
Все авансы конечно оправданы но думаю и к нему найдут ключи. Не верю что это пик развития игрока в НБА, оверпауэр игрок как Юдзиро Ханма. Считаю сработал эффект неожиданности и команды ещё не успели к нему достаточно подготовится. Найдутся ещё всякие хитрости по типу "хак энд Шак".
ОтветАдилет Сапаров
У него нереальная антропометрия, даже для НБА. Правильного применения таких размеров в истории никогда еще не было. Все большие были либо без броска, либо медленные, либо не такие большие. Вембаньяма выше обычных центровых, в т. ч. великих, на 10 см. У него есть все навыки баскетболиста, как и сказал Уэйд. И есть еще один, едва ли не самый важный - голова на плечах. И одна из самых толковых организаций в лиге за спиной. Он будет только развиваться, и сложно даже представить, каков будет на пике. Уже идет с опережением графика, этот сезон для него прорывной, и он пока не закончился. Найдутся хитрости, конечно, но наверняка они будут очень стоить другой команде и высвободят остальных игроков так, что тем останется только попадать свои броски. В общем, поживем, увидим.
ОтветАдилет Сапаров
Ну и отлично, пусть ищут ключи. Только поспособствует развитию игры такая "гонка вооружений"
И при этом он профессиональный, трудолюбивый и интеллектуально неглупый. Отец Виктор, Спурс должны выдать ему епархию и монашек в услужение
В атаке пока не доминирует
Тайминг конечно в защите у него был с первого сезона невероятный. Сейчас добавилось терпение и чтение игры. Остаётся вопрос сможет он прибавить в выносливости и физике. + 50 на 4х играх это невероятно)
ОтветTim Timson
Сможет наверняка. Тренируется грамотно и на редкость прилежно. Все, что надо, они там сделают. Через 5 лет это ужас что будет, пиковый Яннис ребенком покажется.
Виктор красавчик, но нет идеальных игроков. В посте он по-прежнему не всегда может не то что продавить, но и занять позицию против мелких оппонентов. Мувы от него некоторые смотрятся немного неуклюже, однако за счет роста он даже не обыграв может перекинуть соперника.
В атаке ему еще есть куда расти, он сыроватый как ни крути. На подборах часто не отсекает, а чаще на свой рост и длину рук ориентируется (иногда имеет право:) )
ОтветCAN_JE
Виктор красавчик, но нет идеальных игроков. В посте он по-прежнему не всегда может не то что продавить, но и занять позицию против мелких оппонентов. Мувы от него некоторые смотрятся немного неуклюже, однако за счет роста он даже не обыграв может перекинуть соперника. В атаке ему еще есть куда расти, он сыроватый как ни крути. На подборах часто не отсекает, а чаще на свой рост и длину рук ориентируется (иногда имеет право:) )
Ну насчёт продавить или отсекать тут как раз понятно. У него же всегда будет высокий центр тяжести. Пусть использует свои сильные стороны. Выкручивается за счёт роста, длинных рук, широкого шага. Координацию он прокачивает. А толкаться с широкозадыми крепышами - это не его путь.
Там ещё родители, как я понял, повлияли. Мама - баскетболистка, папа легоатлет - что ещё нужен для гармоничного баскетбольного развития.
Ещё же он в своё время ушёл от Тони Паркера из Асвела в Метрополитан - тогда казалось "зачем понижать уровень", а получилось, что его развивали последовательно.
Главное, чтобы без травм
Да есть у него слабые места.Просто не надо хайпить Витю так сильно.
