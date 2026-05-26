Дуэйн Уэйд: «У Вембаньямы нет слабых мест. Он полностью доминирует на обеих сторонах площадки»
Легенда НБА Дуэйн Уэйд высоко оценил игру центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы, отметив его влияние на обеих сторонах площадки.
«У большинства игроков, если у них есть рост или размах рук, им не хватает ловкости или быстроты, чтобы двигаться из стороны в сторону. А если такие качества и есть, то часто им не хватает баскетбольного интеллекта, чтобы не просто бездумно прыгать на каждый финт. У Вемби есть все это. Плюс у него есть терпение – он ждет, пока игрок действительно выпустит мяч, прежде чем прыгнуть. Он делает все.
Когда мы говорим о Джордане, Леброне и других великих игроках, то всегда обсуждаем их достижения. Но о Вембаньяме уже сейчас можно сказать, что мы видим игрока, который действительно хорош во всем. У него нет слабых мест. Это невероятно.
И да, в защите он так же доминирует, как и в нападении. Он полностью доминирует на обеих сторонах площадки», – подытожил Уэйд.
В атаке ему еще есть куда расти, он сыроватый как ни крути. На подборах часто не отсекает, а чаще на свой рост и длину рук ориентируется (иногда имеет право:) )
Ещё же он в своё время ушёл от Тони Паркера из Асвела в Метрополитан - тогда казалось "зачем понижать уровень", а получилось, что его развивали последовательно.