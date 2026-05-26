Душан Алимпиевич интересен клубам Евролиги, в его контракте с «Бешикташем» прописана опция выкупа 150 тысяч евро
Душан Алимпиевич привлекает интерес нескольких клубов Евролиги.
Сербский тренер Душан Алимпиевич, в этом сезоне дошел с «Бешикташем» до финала Еврокубка, где уступил «Бурку», привлекает интерес нескольких клубов. Об этом сообщает инсайдер Эртан Сюзгюн.
По информации источника, в контракте специалиста прописана опция выкупа в размере 150 тысяч евро для команд Евролиги. Отмечается, что ряд клубов уже проявляет интерес к тренеру, дважды в карьере признававшемуся тренером года в Еврокубке.
Тем временем «Бешикташ» сосредоточен на внутренних соревнованиях – завтра команда стартует в четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Турции против «Галатасарая».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportando
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии