Душан Алимпиевич интересен клубам Евролиги, в его контракте с «Бешикташем» прописана опция выкупа 150 тысяч евро

Душан Алимпиевич привлекает интерес нескольких клубов Евролиги.

Сербский тренер Душан Алимпиевич , в этом сезоне дошел с «Бешикташем » до финала Еврокубка, где уступил «Бурку», привлекает интерес нескольких клубов. Об этом сообщает инсайдер Эртан Сюзгюн.

По информации источника, в контракте специалиста прописана опция выкупа в размере 150 тысяч евро для команд Евролиги. Отмечается, что ряд клубов уже проявляет интерес к тренеру, дважды в карьере признававшемуся тренером года в Еврокубке.

Тем временем «Бешикташ» сосредоточен на внутренних соревнованиях – завтра команда стартует в четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Турции против «Галатасарая».