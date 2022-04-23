Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка

Боррего аут.

В НБА невозможно кого-то удивить тренерской отставкой. Они лишаются своей должности, когда их команда находится на первом месте. Когда получают награду «Тренера года НБА». Сразу после продления контракта. Сразу после перехода звезды. Бывает, что даже после чемпионства!

Увольнение Джеймса Боррего из «Шарлотт» не удивляет по другой причине – в команде Майкла Джордана просто так принято.

Да, мы снова переходим к заезженному тезису «Майкл Джордан – один из худших владельцев в спорте».

Если вы воспринимаете владение командой исключительно как инвестицию, тогда, конечно, он молодец. Вовремя выкупил команду у основателя, потратил всего около 200 млн на акции – а если решит продать клуб сейчас, получит уже 1,6 млрд. Правда, это только 27-е место из 30 по стоимости франшизы; когда Майкл выкупал доли в 2010-м, команда в этом рейтинге была даже на две позиции выше. Почти все клубы НБА за эти годы подорожали сильнее, чем «Шарлотт», так что тут нет заслуг Майкла как бизнесмена – только успех Майкла как инвестора.

Как бизнесмен он, впрочем, тоже не провален: при нем клуб вернул историческое название «Хорнетс», провел хороший ребрендинг, новая форма – одна из самых симпатичных в НБА, а еще на ней логотип не Nike, а персонального бренда Jordan. Посещаемость в порядке. Операционная прибыль в несколько десятков миллионов – скромно для НБА в среднем, но для такого рынка, как Шарлотт, это хорошие цифры.

Но от спортивного клуба все же ожидаешь успехов именно в спорте. Особенно в американских лигах, где нет деления на топ-клубы, середняки, аутсайдеры – эту роль каждые 5-10 лет примеряет каждая организация.

Ну, почти каждая. Есть клинические случаи вроде «Сакраменто». Но «Хорнетс» недалеко ушли от них: в 2006 году Джордан вошел в группу владельцев клуба, и с тех пор 10 из 15 команд Востока доходили до финала конференции, еще 3 минимум трижды выходили в полуфинал, даже несчастные «Никс» смогли выиграть хотя бы одну серию плей-офф… у «Шарлотт» всего три выхода в плей-офф за 15 лет, все три закончились в первом раунде, лишь одна не всухую. Текущая серия без плей-офф – 6 сезонов, клубный антирекорд.

Недостатки Джордана как управленца уже подробно разбирал Кирилл Свиридов, не будем их заново расписывать:

В конце текста Кирилла есть такие строчки:

«Меняются генменеджеры, игроки, тренеры. Стратегия и понимание развития клуба остаются незыблемыми».

Вот и новая смена тренера. По сообщениям инсайдеров – конкретно по инициативе Джордана.

«Шарлотт» – это чехарда тренеров, менеджеров, игроков

Если взглянуть на список последних тренеров «Хорнетс», покажется, что Джордан довольно терпелив. Предпоследний раз он увольнял главного тренера еще в 2013-м. В «Финиксе» с тех пор, вон, семь тренеров было, а теперь они в финале играют и регулярку захватывают.

На самом деле кадры в «Шарлотт» перебираются очень часто.

Когда Майкл только пришел в клуб, тренером-генменеджером там был веселый проходимец Берни Бикерстафф, эдакий Док Риверс без чемпионского перстня. Через год Майкл, даже еще не основной владелец команды, но де-факто президент клуба, поставил своих людей: Род Хиггинс (он играл с Джорданом в «Чикаго») стал генменеджером, Сэм Винсент (тоже играл с Джорданом в «Чикаго», конечно же) – тренером, оба – без опыта.

Винсент оказался временщиком – на следующий год освободился великий Лэрри Браун, пускай ему было уже почти 70. За два года Лэрри вывел клуб в плей-офф – но был уволен Джорданом на Рождество, когда третий сезон стартовал неудачно. Сменщиком назначили Пола Сайласа – последнего тренера «старых» «Хорнетс», но ностальгия не сработала.

На следующий год Джордан меняет генменеджера – теперь командой управляет фудблогер (это не оскорбление, просто в этой роли он добился больших успехов, чем в НБА) Рич Чо. Не он приглашал Сайласа, так что скоро того увольняют. Следующий тренер – Майк…

…нет, не Майк Буденхольцер, первый ассистент Поповича, которого так хотят видеть главным в других клубах.

Майк Д…

Нет, не сам Джордан. Фух.

Майк Дан…

Нет, не Майк Д’Антони. Хотя знаменитый тренер сейчас без работы.

Майк Данл…

Нет, даже не Майк Данливи, который судится с «Клипперс» из-за неустойки за увольнение.

Майк Данлэп. Какой-то неизвестный тренер, который не работал главным ни в НБА, ни в Европе, ни в топовых программах NCAA, и даже опыт работы ассистентом у него невыразительный.

Знаете, штука про то, что Джордан звонил Чо с поручением нанять какого Майка, но связь обрывалась, и Рич не расслышал фамилию… возможно, не такая уж и шутка.

Данлэп стал первым тренером в истории НБА, который смог утроить результат предшественника по победам в сезоне. Это оказалось несложно: за год до него Сайлас выиграл 7. Данлэп – 21. Предпоследнее место в НБА вместо последнего – и быстрая отставка.

Затем клуб наконец-то получил стабильного тренера – организованный Стив Клиффорд навел порядок в команде благодаря комбинации строгости, доверия игрокам и простым игровым схемам. Даже пару раз заскочил с ней в плей-офф.

Но постоянные ошибки менеджмента привели к отставке Рича Чо. Джордан пригласил на пост генменеджера Митча Капчака, который после «дворцового переворота» в «Лейкерс» остался без работы. На новом месте Митч осмотрелся, сказал «этого тренера нанимал не я» и уволил Клиффорда.

Так четыре года назад главным стал Джеймс Боррего.

А Боррего вообще хороший тренер?

Мы не успели понять! В «Хорнетс» ведь не только тренеров и менеджеров меняют, но и лидеров. В первый сезон Боррего это была команда Кембы Уокера, но раз тот хотел супермакс, а даже не вывел клуб в плей-офф (последний шанс на ПО «Хорнетс» упустили, проиграв «Мэджик»... где теперь работал Клиффорд!), то с ним расстались.

Уокер не подошел на роль лидера, а до того – Эл Джеффресон, а до того – Джеральд Уоллес, Стивен Джексон, Джейсон Ричардсон, Эмека Окафор…

Боррего приходил в команду, которая боролась за выход в плей-офф, а на следующий год должен был начинать перестройку. Концепция менялась на ходу, тренеру нужно было перестраиваться.

Справлялся ли он с этой задачей, если «Хорнетс» до сих пор в плей-офф не вышли?

Судите сами: команда выиграла 23 матча в позапрошлом году, 33 – в прошлом, 43 – в этом. В другие сезоны клуб уже играл бы в плей-офф, но сейчас Восток оказался внезапно глубоким, так что 43 победы – это только 10-е место и худший посев в плей-ин.

И все-таки направление развития было ясным.

Лучшему игроку этой команды всего 20 лет, у него была нулевая база в момент прихода в лигу, но под руководством Боррего юный Болл сначала стал Новичком года, а уже во второй сезон попал на Матч звезд. Травматик Хэйворд, в которого вложили 120 млн, пропустил полсезона, и вряд ли менеджмент имеет право перекладывать вину за это на тренеров. Замена нашлась – форвард Майлз Бриджес прокачал результативность до 20 очков, в другой год претендовал бы на звание Самого прогрессирующего, но в этом у него слишком много конкурентов.

Одна из самых молодых команд НБА (и это несмотря на двух 32-летних игроков в старте) только начала проявлять свой потенциал. Неужели Джордан и Капчак были уверены в выходе в плей-офф уже в этом году?

Боррего – вряд ли новый великий тренер НБА. За эти 4 года 23 разных человека получали голоса на награду Тренера года, и Джеймс получил ноль.

Но он стал заложником собственного успеха. Боррего развил Болла и Бриджеса, переучил Розира, при нем Келли Убре проводил самый эффективный сезон в карьере, он даже всеми списанного и обруганного Айзейю Томаса как-то встроил в команду! (серьезно, с Томасом у «Шарлотт» результат 12-5)

Для Джордана этого мало.

Команда продолжит расти, но Боррего уже не увидит результатов своей работы.

И кто теперь будет главным в «Шарлотт»?

А разве это важно? Нового человека тоже могут уволить вне зависимости от объективных успехов и неудач.

Возможно, Джордан и Капчак верят в «эффект Керра-Лю-Нерса». Это когда на фундамент хорошей команды приходит человек, который способен взглянуть на ситуацию с новой стороны и мгновенно вывести клуб на чемпионский уровень. Только у первого был Карри, у второго – Леброн, у третьего – Кавай, и у всех – команды-претенденты. У «Шарлотт» – 20-летний Болл и годы без плей-офф.

Плюс предшественники Керра, Лю, Нерса были уволены после тупика результатов и идей. У Боррего такого не наблюдалось. «Хорнетс» ищут нового Буденхольцера, который преобразит команду из болота НБА не с наскока, а постепенно? Так Боррего подходил лучше всех! Он ведь вышел из той же школы Поповича, что и Буденхольцер.

Возможно, проблема этих «Хорнетс» кроется в том, что есть стратегия, нет системности. Боррего учился у Поповича. Капчак – у Джерри Уэста и Пэта Райли. Джордан играл у Фила Джексона. Все это – совершенно разные системы, и не всегда такой симбиоз работает.

Но есть и другое объяснение. Всегда есть другое объяснение.

Все громче мнение, что такому яркому игроку, как Ламело Болл, тесно в «Шарлотт». Говорящие головы сватают Ламело в клубы уровня «Лейкерс» – или конкретно в «Лейкерс»: вот одна такая голова, вот другая.

Так современная НБА не работает просто с точки зрения контрактов – звездам очень трудно сменить клуб раньше 8-го, 9-го года в лиге. Но незатыкаемый отец семейства Лавар Болл уже не раз критиковал Боррего. На старте сезона и сам Мело был недоволен. Те же самые говорящие головы с ТВ твердят, что строгий баскетбол Боррего сдерживает яркого разыгрывающего, что «новому Маравичу» нужна максимальная свобода.

(тот самый Маравич в своей карьере почти не играл в плей-офф, но это так, мое старческое бухтение, не обращайте внимание)

Реалии НБА: иногда уволить прогрессирующего, но непопулярного тренера проще, чем конфликтовать с молодой звездой.

Джордан великолепно знает этот спорный принцип – по собственной карьере. А в его команде нет человека, который бы нашел более подходящее решение тренерского вопроса.

«Очень часто приходится иметь дело с людьми, которые окружают Джордана, а не с ним. Они совершенно некомпетентны и не пытаются оспорить его мнение. Вокруг него люди, которые ни черта не понимают. Тренер, генеральный менеджер и президент – все должны работать в одной упряжке. А здесь было такое ощущение, что за тобой всегда шпионят и докладывают ему».

Это слова Лэрри Брауна, вспомнившего свое увольнение. Оно было почти 12 лет назад. «Шарлотт Бобкэтс/Хорнетс» за это время эволюционировали как клубный бренд, прогрессировали (и регрессировали) как баскетбольная команда. А вот как организация ничуть не изменились.

Фото: Gettyimages.ru/Arturo Holmes/Getty Images); REUTERS/Dale Zanine-USA TODAY Sports, Jim Dedmon-USA TODAY Sports