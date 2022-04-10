Хаос раскладов в последний день регулярки НБА: некоторым нужно побеждать, некоторым – проигрывать, соперников по плей-офф никто не знает

Разбираем все сценарии.

Сегодня – последний день регулярного сезона НБА, и все 30 команд проведут заключительные матчи. Давно лига не видела столько историй, развязка которых наступает в последний момент – и это несмотря на то, что абсолютно все участники плей-офф (по 6 лучших команд каждой конференции) и плей-ин (клубы, занимающие 7-10 места на Востоке и Западе) были известны уже в начале недели.

Но вот посевы этих клубов плей-офф и плей-ин – максимально запутанная история. Известны только пары плей-ин на Западе и лидеры обеих конференций, плюс «Мемфис» гарантировал второе место на Западе, а «Торонто» и «Чикаго» – пятое и шестое на Востоке. Но единственная чуть-чуть понятная пара плей-офф – это то, что «Мемфис» встретится с победителем матча плей-ин «Миннесота» – «Клипперс».

Все остальное – десятки возможных вариантов. Например, вот как запутано выглядит сетка сценариев для плей-ин Востока (в которую вклинивается еще и посев действующих чемпионов «Бакс», не указанный в исходах):

Вряд ли тут хоть что-нибудь понятно. А ведь есть еще три таких группы, не говоря о командах, нацеленных на поражения и попытку подняться на драфте!

Давайте разгребем эту кучу сценариев и оценим, каким будет плей-офф в зависимости от исходов игр №82.

Запад

Чуть яснее ситуация в Западной конференции.

«Голден Стейт» в случае победы над «Новым Орлеаном» останется третьим. ГСВ соперничает за эту строчку с «Далласом» – по совпадению, техассцы сегодня встречаются с соперником НОП в плей-ин, «Сперс». Еще по большему совпадению прошедшей ночью «Уорриорз» играли как раз с «Сан-Антонио» – и победили, как раз оторвавшись от «Далласа».

Благодаря вчерашней победе «Голден Стейт» вышло так, что НОП и САС больше не мотивированы – в противном случае они могли заочно бороться за право своей площадки в плей-ин (теперь оно точно у «Нового Орлеана»). Но и без этого у нас хватает раскладов.

«Далласу» нужно побеждать и надеяться на поражение ГСВ, чтобы опередить соперника.

«Мэвз» и «Уорриорз» не выбирают соперника по первому раунду, потому что каждой может попасться как «Денвер» (где есть Йокич, но не будет двух других игроков на максимальных контрактах), так и «Юта» (провалившая весну). И «Даллас», и ГСВ рассчитывают без проблем пройти во второй раунд – а вот там выгоднее быть третьим, а не четвертым, и попасть на победителя серии «Мемфиса» и кого-то из пары «Миннесота»–«Клипперс», чем на лучшую команду НБА этого сезона, «Финикс».

(прим. – в НБА сетка фиксированная на весь плей-офф, перепосевов после каждого раунда не происходит, даже если андердог выбил фаворита)

У «Юты» и «Денвера» равные показатели побед и поражений, по дополнительным выше «Джаз». Если обе команды в последний день играют одинаково, «Юта» останется пятой, «Денвер» – шестым. Если «Денвер» побеждает, а «Юта» проигрывает, они меняются местами. «Денвер» сегодня сыграет против «Лейкерс», которые уже пару недель мечтают, чтобы катастрофический сезон поскорее закончился, а «Юта» – против «Блэйзерс», которые мечтают об этом еще с зимы и бьют все антирекорды по разгромам.

Плей-ин Востока

Четыре команды борются за распределение четырех мест в плей-ин.

«Бруклин» управляет своей судьбой – победа над сливающей «Индианой», играющей второй раз за два дня, гарантирует седьмой посев – а значит, матч (матчи?) плей-ин пройдут на площадке «Нетс».

Чтобы влезть на эту строчку «Кливленду» , ему нужна победа над «Бакс» и поражение «Нетс».

Обе команды могут и упасть на девятое место в случае поражений с дополнительными условиями:

• «Нетс» будут девятыми – если и «Кливленд», и «Шарлотт» выиграют;

• «Кэвз» будут девятыми – если выигрывает «Бруклин» и одна команда из пары «Шарлотт» / «Атланта».

А если выиграют все, кроме «Кливленда», то «Кэвз» будут вообще десятыми, что означает необходимость дважды победить в гостях, чтобы получить последнюю путевку в плей-офф.

«Атланта» будет восьмой, если победит «Хьюстон», а «Кэвз» проиграют. Но упадут на десятое в случае своего поражения и победы «Шарлотт», а также в дополнительном сценарии: если из четырех команд проиграют только «Нетс».

У «Шарлотт» больше всего сценариев. Они могут быть на любом из 4 мест, даже на седьмом, если станут единственными победителями в четверке (играют против «Вашингтона»). Остальные варианты для «шершней» не связаны какими-то простыми логическими цепочками, ну и от самих «Хорнетс» почти ничего не зависит – они последние в этой очереди. Конечно, если проиграют, останутся десятыми.

7-8 места плей-ин потом сыграют за то, кому в первом раунде достанется соперник со вторым посевом. Проигравший в этой паре после этого встретится на своей площадке с победителем пары 9-10, и выживший попадет на лидера Востока «Майами».

Плей-офф Востока

Кто будет второй командой Востока – вопрос. Хотя и с довольно прямолинейным ответом.

Это будет «Милуоки», если «Бакс» выиграют у мотивированных «Кэвз».

Это будет «Бостон» , если «Бакс» проиграют, а «Селтикс» победят немотивированный (но когда это ему мешало?) «Мемфис».

Если же «Селтикс» проигрывают, то они уже борются с «Сиксерс» за третье-четвертое места. Если «Филадельфия» (в матче с «Детройтом») выступит лучше «Бостона», она обгонит «Селтикс». Но третье место для «76-х» уже недоступно, у «Бакс» в любом случае преимущество.

(де)Мотивация лузеров

Сегодня решается не только посев плей-офф и плей-ин, но и шансы команд в лотерее драфта. Если у двух команд, не попавших в плей-офф, равенство по победам, у них будет одинаковое количество шариков в лотерее (тут личные встречи и другие показатели не определяют преимущество, в отличие от мест плейоффных команд).

Сейчас ситуация такая, что «Хьюстон» на одно поражение «опережает» «Орландо»; «Детройт» – «Оклахому», а та – «Индиану».

«Вашингтон» (35 побед) падает ниже «Никс» (36), при этом с ними одновременно «соперничают» «Сперс» (34) и «Пеликанс» (36), которым уже ничего не надо перед плей-ин. Но если они через эту процедуру так и не выйдут в плей-офф, то вместо этого попадут в лотерею, и тут лишние победы – действительно лишние.

Всем этим командам выгоднее проигрывать.

Также есть стимул уступить сопернику в очном матче между «Чикаго» и «Миннесотой», чьи места в конференциях зафиксированы. «Миннесота» выше «Чикаго» на одну победу, а значит, в случае победы будет выбирать на драфте на одну строчку ниже. В случае же победы «Чикаго» будет равенство – и тогда места на драфте (18-е и 19-е) определят позднее жребием. Конечно, это если «Миннесота» в итоге пройдет в плей-офф через плей-ин, в противном случае они будут в лотерее драфта, но с худшими шансами из всех.

Вообще ничего уже не нужно «Портленду» (шестые с конца) и «Сакраменто» (седьмые), а также «Лейкерс». Не только потому что ЛАЛ точно закончат сезон на 23-м месте в таблице, но и потому что свой выбор на драфте «Лейкерс» уже давно обменяли в «Новый Орлеан» в сделке по Энтони Дэвису. И даже если победят в лотерее драфта, не будут в нем участвовать. В общем, боль сезона-2021/22 для ЛАЛ не пройдет как минимум до июля.

НБА подготовилась к «Дню посева», но не могла предусмотреть всего

Лига запускает в последний день сезона все 15 команд, чтобы все были в равных условиях. Но из-за контракта с ТВ не может все матчи поставить на одно и то же время, тем более что в НБА еще и 4 часовых пояса, и игра в Нью-Йорке в 19:00 = игра в Лос-Анджелесе в 23:00, а нужно побольше интересных матчей в прайм-тайм.

Да и баскетбол не футбол, тут игры могут начинаться одновременно, но заканчиваться с разницей в десятки минут, потому что разгромы проходят быстро, а клатчи со всеми возможными таймаутами, фолами и задержками – бесконечно долго.

Поэтому клубы распределили по временным интервалам.

Сначала сыграют четыре матча, где определяются места в плей-ин Востока.

Когда они закончатся, начнется слот для команд плей-офф с Востока – «Бостон» и «Филадельфия» будут играть параллельно.

(отдельно стоит матч «Чикаго» и «Миннесоты», на который не влияет расклад в других матчах)

И завершится все Западом.

Вроде все логично, но есть загвоздка: «Бакс» (команда ПО) играют с «Кэвз» (команда ПИ) – и попали в первую группу. То есть «Милуоки» проведет свой матч раньше «Бостона» и «Филадельфии».

В чем же проблема, если «Бакс» и так лидируют и в случае победы отсекают конкурентов за вторую строчку?

А вот еще одна загвоздка в этой загвоздке: клубам вроде как невыгодно занимать второе место на Востоке. Ведь вторая команда будет играть с победителем пары 7-8 из плей-ин, а с большой долей вероятности это будет «Бруклин». Как бы сами «Нетс» ни намекали, что их никто и не боится сейчас, это все таки более опасный соперник, чем гарантированный «Чикаго» с шестой строчки. «Буллз» проигрывают в последнее время всем подряд и подходят на роль легкой жертвы больше всего.

В общем, для «Бакс» есть логика в том, чтобы проиграть и избежать встречи с командой, которая не выбила их из чемпионского плей-офф лишь благодаря привычке Дюрэнта носить обувь на размер больше. Опасность серии с «Буллз» для «Бакс» лишь в том, что Грэйсону Аллену вряд ли удастся выйти из нее живым.

Но «Бакс» играют свой матч раньше. Проиграют – дальше за поражение может бороться и «Бостон», пропуская соперника, словно это болиды «Формулы-1» перед отметкой DRS.

Это опасно для «Бостона» – «Филадельфия» в случае победы может опустить «Селтикс» и на четвертое место. Да, четвертый посев тоже позволяет избежать встречи с «Бруклином» в первом раунде, но тогда в соперниках – «Торонто».

А в Канаду не могут приезжать невакцинированные. У «Филадельфии» такой Матисс Тайбулл, у «Бостона», по слухам, двое игроков основы (кто именно – слухи разнятся, но намекают на Джейлена Брауна и Эла Хорфорда). Возможно, лучше играть с «Бруклином» в полном составе, чем с «Торонто» – в усеченном.

Подбор удобного соперника в плей-офф никогда не был хорошей идеей, особенно, когда можно переусердствовать и не по своей воле нарваться на другой невыгодный вариант. Но искушение всегда велико.

Посмотрим, кто сегодня будет играть ради победы, а кто – ради поражения.

Фото: Gettyimages.ru/Ron Jenkins, Sarah Stier, Patrick Smith, Patrick McDermott