Ох, Келли Убре сбила машина, есть серьезные травмы. А ведь он так классно вписался в «Филадельфию»

Может пропустить много игр.

Это просто какой-то «Пункт Назначения».

Игроки «Шарлотт Хорнетс» за последние полтора год попадали во все передряги, которые только можно представить.

Майлз Бриджес получил три года условно за избиение подруги, а затем был повторно арестован за нарушение защитного предписания, а также обвинен в жестоком обращении с детьми. У Ламело Болла за один сезон набралось три растяжения связок голеностопа, а на четвертый раз – вообще перелом. Кай Джонс публиковал в соцсетях ролики, на которых выглядел абсолютно неадекватно, называл себя богом и величайшим, ругал одноклубников и требовал обмена – и был отчислен. Новичок Брэндон Миллер – ответчик по иску о причинении смерти по неосторожности, из пистолета Миллера его товарищ убил девушку. Джеймс Букнайт был арестован за вождение в нетрезвом состоянии, а в момент ареста уснул за рулем с оружием на коленях.

И вот вроде бы кто-то обманывает судьбу, выбирается из этого зловещего клуба – а проклятие все равно настигает.

Келли Убре летом ушел из «Шарлотт», где играл последние два сезона, и подписался с «Филадельфией».

Вчера вечером, около 19:00 по местному времени, Убре попал под колеса автомобиля на перекрестке недалеко от своего дома в Филадельфии. Водитель скрылся с места происшествия, баскетболист прошел около 300 м на другую улицу, где его нашли медики. Игрок был госпитализирован.

Подробностей наезда пока нет. Состояние Убре оценивалось как стабильное, в больницу к нему приехали представители «Сиксерс», включая президента команды Дэрила Мори. Хорошие новости: Келли уже выписали из больницы. Он продолжит реабилитацию под наблюдением клубных врачей.

Не очень хорошие: по информации ESPN, форвард пропустит значительный период времени – хотя речь не о целом сезоне. The Athletic приводит такой перечень травм: переломы ребер, больше число ушибов и порезов.

Сколько бы Убре ни пропустил, это серьезный удар по «Филадельфии».

Почему мы обсуждаем наезд на игрока, который все лето был без работы?

В прошлом сезоне за «Хорнетс» Убре впервые в карьере преодолел отметку в 20 очков в среднем за игру. Тем страннее было лето – 27-летний баскетболист не подписался ни с кем ни в июле, когда это делают большинство свободных агентов, ни в августе, когда неприкаянные игроки подбирают команду уже по остаточному принципу: кто предложит больше денег или игрового времени.

Убре подписал контракт только в середине сентября – и это было минимальное соглашение, потому что других вариантов у топ-команд не оставалось. А Келли в первую очередь хотел попасть в команду, которая будет побеждать: он не видел плей-офф с 2018-го, когда еще был молодым запасным «Вашингтона». Затем играл в «Финиксе»... за год до того, как «Санс» попали в финал НБА. Затем играл в «Голден Стэйт»... за год до того, как «Уорриорз» стали чемпионами.

Келли не оставался в сильных командах не из-за какого-то проклятия, а потому что даже к 27 годам не смог сбросить образ незрелого, импульсивного, нестабильного баскетболиста. Он бросал много, но не метко, не упирался в защите, постоянно мазал из-под кольца, получал технические и неспортивные замечания, выбегал на разминку в повязке и с откинутыми назад руками в стиле аниме «Наруто», в выходные дни в «Шарлотт» гонял на кросс-байке:

К тому же Келли часто собирал мелкие и средние повреждения. Оба предыдущих контракта Убре были на два года, никто в НБА не был готов к долгосрочному сотрудничеству.

Этим летом на форварда тоже был невысокий спрос на рынке, инсайдеры предполагали, что Убре просто дожидается завершения трансферной саги с Лиллардом, чтобы присоединиться к «Майами» – но в итоге его забрала «Филадельфия». Так всего за 2 млн в год «Сиксерс» должны были получить запасного винга для глубины, который может в отдельные вечера снимать в атаке нагрузку с Эмбиида, Макси, Харриса и кто там придет в обмене Хардена…

…а получили человека, который идеально вписался в клуб.

Убре мог стать одним из самых выгодных подписаний в истории НБА с точки зрения цена-качество.

В первых пяти матчах сезона Убре продолжил набирать в среднем 20 очков – и это уже не странные и больные «Хорнетс» из подвала НБА, это лидер Востока в сильнейшем составе. Именно ему доверили место в старте «Сиксерс», освободившееся после обмена Такера с Харденом в «Клипперс». В последних матчах результативность немного снизилась, но Убре добавил в черновой работе – в последних двух играх набирал по 8 подборов, например. Впервые в карьере он попадал больше половины бросков, показывая лучшую в жизни точность как с двухочковой, так и трехочковой дистанции. Игра с действующим MVP мгновенно дала плоды.

«Ему [Эмбииду] нужны точки для передач. Ему нужны люди, благодаря которым он будет набирать ассисты, и я как раз здесь. Я здесь, чтобы помочь ему, снять с него немного нагрузки», – так описывал роль в команде Убре после удачного старта. Келли действительно открывается под передачи намного лучше предшественника, статичного Такера. Возможно, это школа Стива Керра и ГСВ, в которой Келли незаметно провел один сезон .

«Он наш самый динамичный «винг», – говорит уже нынешний наставник форварда Ник Нерс. – У нас много крайков, но он самый энергичный и одновременно с этим самый атлетичный. Сейчас я ставлю ему такие цели: продолжать учиться защите, стать по-настоящему надежным, потому что у него есть желание играть агрессивно».

Вклад Убре не остался незамеченным, он был одним из номинантов на звание лучшего игрока Востока в первую неделю регулярки (почесть ушла одноклубнику Макси), а «Филадельфия» сейчас лидирует в конференции с результатом 7-1, единственное поражение – с разницей в одно очко в матче открытия сезона.

Но болельщики «Сиксерс» после многих лет разочарований не празднуют успешный старт, а требуют большего, и Убре это понравилось, ведь его предыдущие клубы ни за что не боролись:

«Эта команда стабильно побеждает каждый год. Верно? Болельщики хотят, чтобы они выигрывали еще больше, но я пришел из команд, где нет надежды. Нулевая вера в успех во всем городе, и это совсем не то. Поэтому я благодарен болельщикам за то, что они так строги к команде».

Теперь какое-то время они не увидят форварда в действии, но будут надеяться, что он скоро вернется. Благодаря обмену Хардена в «Клипперс» у Ника Нерса есть варианты, кем заменить Убре – в клуб пришли сразу четыре форварда: Николя Батюм, Роберт Ковингтон, Маркус Моррис и Кей Джей Мартин, каждый из которых может восполнить часть функций, которые сейчас лежали на Убре: перехваты, подборы в нападении, трехочковые, открывания под кольцом. Но не все одновременно.

Наезд на Убре – случайность?

Опять же, мы не знаем никаких подробностей того, что случилось, кроме жертвы, места и того факта, что водитель уехал с места аварии.

Однако Филадельфия, к сожалению, богата не только преданными болельщиками, но и неаккуратными водителями. В рейтинге Forbes город занял пятое место среди самых опасных мест в США по вероятности попасть в автокатастрофу.

По данным местного отдела расследований ДТП, в 2022 году на дорогах Филадельфии погибло в три раза больше пешеходов, чем в 2019-м, последнем году до пандемии. И в 28% случаев водители скрывались с места преступления, больше половины так и не были арестованы. Несмотря на выделение федеральной дотации в 25 млн долларов на программу «Vision Zero», которая ставит цель снизить число смертей на дорогах Филадельфии к нулю, проблемы с наездами и авариями в городе пока не уменьшаются. Одной из причин эксперты называют слишком легкие наказания в Пенсильвании для тех виновников аварий, в которых никто не получил существенных травм. Если ответственности за аварии без последствий нет, водители становятся менее аккуратными.

Полгода назад другой местный спортсмен – звезда футбольных «Иглз» Эй Джей Браун – едва не был сбит машиной, когда участвовал в традиционном благотворительном велопробеге, организованном командой.

«Я в порядке. Кое-кто решил проехать на знак «стоп». С велосипеда я не упал, просто выронил телефон, пытаясь не попасть под колеса».

Келли Убре повезло меньше. Будем надеяться, что его восстановление не займет много времени.

Относитесь к дорожному движению со всей внимательностью и осторожностью.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu