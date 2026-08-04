Колин Каухерд: «Джордан отыграл 9 сезонов и сказал: «Нужен перерыв, это чересчур». А Леброн такой: «24-й сезон? Давайте, сюда!»

Каухерд высказался о Джеймсе и Джордане.

Телеведущий Колин Каухерд сравнил выносливость и долголетие Майкла Джордана и Леброна Джеймса .

««Джордан отыграл 9 сезонов и сказал: «Нужен перерыв, это слишком… Это чересчур». А Леброн такой: «24-й сезон? Давайте, сюда!» Подумайте об этом», – сказал Каухерд.

Джордан отыграл 15 сезонов НБА , но дважды прерывал карьеру несколько лет.