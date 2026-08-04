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  4. Колин Каухерд: «Джордан отыграл 9 сезонов и сказал: «Нужен перерыв, это чересчур». А Леброн такой: «24-й сезон? Давайте, сюда!»

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Колин Каухерд: «Джордан отыграл 9 сезонов и сказал: «Нужен перерыв, это чересчур». А Леброн такой: «24-й сезон? Давайте, сюда!»
Каухерд высказался о Джеймсе и Джордане.

Телеведущий Колин Каухерд сравнил выносливость и долголетие Майкла Джордана и Леброна Джеймса.

««Джордан отыграл 9 сезонов и сказал: «Нужен перерыв, это слишком… Это чересчур». А Леброн такой: «24-й сезон? Давайте, сюда!» Подумайте об этом», – сказал Каухерд.

Джордан отыграл 15 сезонов НБА, но дважды прерывал карьеру несколько лет.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Awful Announcing
logoМайкл Джордан
logoЛеброн Джеймс
Колин Каухерд
logoНБА

Комментарии

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Леброн конечно мощный дед, но какая же ущербная риторика...
Джордан ушел потому что ему скучно было, вся его карьера это соревнование которые он сам себе придумал, и когда всего достиг ему стало скучно, и конечно добавим что сигареты, бухло и тусы явно не добавили долголетия в баскете
ОтветFlag1111
Джордан ушел потому что ему скучно было, вся его карьера это соревнование которые он сам себе придумал, и когда всего достиг ему стало скучно, и конечно добавим что сигареты, бухло и тусы явно не добавили долголетия в баскете
Я к Джордану отношусь с уважением, абсолютно культовый спортсмен. Но вот эта манера возносить любое действие Джордана и принижать любое действие Леброна - это абсолютная классика спортса. Уход из спорта и перерыв - это слабость, с какой стороны не посмотри, спросите у любого профф спортсмена.
ОтветR K_1117170005
Я к Джордану отношусь с уважением, абсолютно культовый спортсмен. Но вот эта манера возносить любое действие Джордана и принижать любое действие Леброна - это абсолютная классика спортса. Уход из спорта и перерыв - это слабость, с какой стороны не посмотри, спросите у любого профф спортсмена.
про слабость это глупость полнейшая
Больше всех игр,больше всех очков,больше всех сезонов и всего 4 титула.Хреновый КПД,подумайте об этом.
Ответavdot3
Больше всех игр,больше всех очков,больше всех сезонов и всего 4 титула.Хреновый КПД,подумайте об этом.
кпд как у паровоза, 6-9%🤣👏✌️
Ответavdot3
Больше всех игр,больше всех очков,больше всех сезонов и всего 4 титула.Хреновый КПД,подумайте об этом.
... Это всё из за плохих " братишек ".
Леброн - машина это факт. Физухи у него ещё на несколько лет игры, минимум, и это с отличными статистическими показателями до сих пор без оглядки на солидный возраст.
Мне кажется, что он закончит карьеру игрока не по состоянию здоровья, а по отсутствию соответствующей для её продолжения мотивации и желания.
ОтветODB
Леброн - машина это факт. Физухи у него ещё на несколько лет игры, минимум, и это с отличными статистическими показателями до сих пор без оглядки на солидный возраст. Мне кажется, что он закончит карьеру игрока не по состоянию здоровья, а по отсутствию соответствующей для её продолжения мотивации и желания.
если бы хватало физухи, он бы не уходил на минималку рюкзаком. очевидно, что он уже не вывозит темп и много отдыхает на площадке.
Если НБА это женщина то Леброн тот чел который то кончает раньше времени и не доходит до конца то ему кто то мешает Он следит за собой, принимает витаминки, делает массажи, меняет позы. Он как тот мужик, который в 40 лет красит седину, качает пресс и покупает мотоцикл но в постеле уже посапывает. Джордан ушёл, потому что перетрахал всех в этой лиге и ему стало скучно, потом вернулся всех трахнул и опять заскучал. Леброн остаётся, потому что не может остановиться, пока не получит хоть одно признание, что он был лучше того ее бывшего инструктора по серфу. Но жена , пока Леброн делает тако с друзьями , мастурбирует на бывшего.
Уважаю Леброна как игрока, но тут дело вкуса, кто какой жанр любит- мелодрама с очередными решениями или триллер с обаятельным психопатом.
Ответanton sorokin
Если НБА это женщина то Леброн тот чел который то кончает раньше времени и не доходит до конца то ему кто то мешает Он следит за собой, принимает витаминки, делает массажи, меняет позы. Он как тот мужик, который в 40 лет красит седину, качает пресс и покупает мотоцикл но в постеле уже посапывает. Джордан ушёл, потому что перетрахал всех в этой лиге и ему стало скучно, потом вернулся всех трахнул и опять заскучал. Леброн остаётся, потому что не может остановиться, пока не получит хоть одно признание, что он был лучше того ее бывшего инструктора по серфу. Но жена , пока Леброн делает тако с друзьями , мастурбирует на бывшего. Уважаю Леброна как игрока, но тут дело вкуса, кто какой жанр любит- мелодрама с очередными решениями или триллер с обаятельным психопатом.
Какая позиция в этой теории у МЛБ и бейсбола в принципе?)))там то его в основном трахали- решил поэкспериментировать и понял, что это не его?))
ОтветPavel Zabolotnev
Какая позиция в этой теории у МЛБ и бейсбола в принципе?)))там то его в основном трахали- решил поэкспериментировать и понял, что это не его?))
Скорее, пробовал подрочить на свиг вечеринке. Чел ты не шаришь в спорте))
Есть мнение, что первый перерыв Джордана был вынужденным и принудил его к этому Стерн, на фоне проблем с азартными играми. Так что всей правды не узнаем никогда
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