Колин Каухерд: «Джордан отыграл 9 сезонов и сказал: «Нужен перерыв, это чересчур». А Леброн такой: «24-й сезон? Давайте, сюда!»
Каухерд высказался о Джеймсе и Джордане.
Телеведущий Колин Каухерд сравнил выносливость и долголетие Майкла Джордана и Леброна Джеймса.
««Джордан отыграл 9 сезонов и сказал: «Нужен перерыв, это слишком… Это чересчур». А Леброн такой: «24-й сезон? Давайте, сюда!» Подумайте об этом», – сказал Каухерд.
Джордан отыграл 15 сезонов НБА, но дважды прерывал карьеру несколько лет.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Awful Announcing
Комментарии
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Мне кажется, что он закончит карьеру игрока не по состоянию здоровья, а по отсутствию соответствующей для её продолжения мотивации и желания.
Уважаю Леброна как игрока, но тут дело вкуса, кто какой жанр любит- мелодрама с очередными решениями или триллер с обаятельным психопатом.